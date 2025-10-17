"3년 뒤, 학교가 사라질 수도 있다"... 공업계고의 생존 전략은

큰사진보기 ▲전국공업계교장워크숍교육부 중등직업교육정책과 황영덕 연구관이 한국기술교육대학교 능력개발교육원에서 열린 '2025년 전국 공업고등학교 교장단 워크숍'에서 직업계고의 생존을 위한 교육 혁신과 주요 정책 방향에 대해 강연하고 있다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

"3년 뒤, 지금 이 학교가 그대로 남아 있을까요?"

"2020년대 ChatGPT의 등장은 인류의 지능을 '증강'시켰습니다. 이제 똑똑함은 암기·검색·소셜 지능에 더해 AI 활용 능력까지 포함합니다. 문제는, 지금의 교육으로는 기업이 원하는 단 하나의 역량, '문제 해결력'을 길러내기 어렵다는 점입니다."

- 1키보드 2인 코딩: 두 학생이 키보드 하나를 5분씩 번갈아 사용. 잘하는 학생은 원리를 설명하고, 덜 익숙한 학생은 직접 입력하며 배운다. 둘 다 능동적으로 몰입하게 된다.

- 팀 간 상호 학습 평가: 다른 팀을 '과외'해 시험을 치르게 하고, 상대 팀 성적이 좋아야 가르친 팀도 점수를 얻는다. 경쟁보다 상생을 경험한다.

"직업계고 관련 교육부 사업비가 교육청으로 가면 크게 줄어 단위학교에 배부됩니다. 예컨대 마이스터고 특별지원금 10억 원이 7억 원으로 줄어든 상태로 옵니다." (서울 6년 차 K 교장)

교육부 중등직업교육정책과 황영덕 연구관의 이 한마디가 공업계고 교장단의 마음을 얼어붙게 했다. 2000년 750개교, 학생 75만 명이던 직업계고는 올해 577개교, 20만 명으로 줄었다. 20년 만에 학교는 4분의 1, 학생은 3분의 2가 사라진 셈이다(교육통계서비스, 2000·2025 기준). 학령인구 감소의 파도 속에서 학교 수와 학생 수가 동반 감소하는 구조적 위기를 겪고 있다.이 절박함이 지난 10월 16~17일 이틀간, 한국기술교육대학교 능력개발교육원으로 공업계 교장단 50여 명을 불러 모았다. 농업계·상업계를 제외한 공업계 교장단을 위한 첫 '집단지성' 자리였다. 황 연구관은 "직업 세계와 가장 직접적으로 와닿는 부분이 공업계"라며, 학교의 '생존'을 위한 능동적 대응과 교육 혁신의 필요성을 강력히 강조했다.교장단이 천안에 모인 배경에는 냉혹한 통계가 자리한다. 'OECD 교육지표 2025'에 따르면 2008년 이후 한때 임금 격차가 축소되는 듯했지만, 고졸·대졸 임금 격차는 여전히 두껍다. 이 현실 속에서 '선취업 후진학' 정책 기조에도 불구하고 2024년 졸업생 진학률은 48.0%, 취업률은 55.3%에 머물렀다(KEDI, 2024.11).(*진학률 = 대학 진학자/졸업자, 취업률 = 취업자/(졸업자-진학자-입대자-제외인정자)다만 긍정적인 변화도 있었다. KEDI와 교육부 자료에 따르면, 2020년 27%였던 '진로 미결정' 비율이 2024년 21.3%로 감소했다. 황 연구관은 "줄어든 만큼 어디 갔냐? 대학을 가든 취업을 하든 진로를 정한 것"이라며, 교장들의 노력이 학생들의 '방황 감소'로 이어졌음을 높이 평가했다. 그러나 방황은 줄었지만, 생존의 조건을 충족하진 못했다는 함의는 그대로 남는다.황 연구관은 "지금 교장선생님들이 어떤 역할을 하느냐에 따라 학교가 남을지, 사라질지가 결정된다"며 변화를 주도할 학교장 리더십을 역설했다.학교의 생존 과제는 교육의 근본 재설계다. 산업화 시대의 'Fast Follower'(선진국을 따라가는 방식)를 넘어 'Fast Mover'(변화를 선도하는 혁신 방식)로의 전환이 필요하다. 황 연구관은 "현장에 없는 기술을 가르치는 건, 학생을 현실에서 고립시키는 일"이라며 산업 현장 맞춤형 교육과정 혁신을 학교장의 최우선 책무로 제시했다. 핵심은 '속도'만이 아니라 '방향'과 '적합성'이다.모두의연구소 김승일 대표는 '생성형 AI 시대의 교육 혁신'을 주제로 강연하며, 현 교육 시스템의 한계를 지적했다.그는 '똑똑함'의 정의 변화를 짚었다. 암기의 시대 → 검색의 시대 → 소셜 지능의 시대를 거쳐, 2020년대는 '증강 지능(Augmented Intelligence)'의 시대가 됐다. 이 변화는 고용시장에도 직격탄이다. 소수 정예의 초고생산 조직이 늘고, 대기업은 AI 도입과 함께 인력 감축에 나선다. 현장 인터뷰에서 돌아온 채용 기피 사유는 다섯 글자였다. "문제 해결력"이 없어서.문제의 근원은 지금의 '강의–시험–인정' 시스템이다. 공정성 유지 탓에 우리는 '답이 정해진 시험'을 치른다. 하지만 AI는 '답이 있는 문제'를 인간보다 빠르고 정확히 푼다. 결과적으로 학교는 AI가 대체하기 쉬운 인재를 대량 배출한다. 기업이 원하는 것은 '답이 정해지지 않은 문제'를 푸는 능력인데 말이다.김 대표는 AI 시대 인재상에 두 가지 역량을 더했다. 첫째 '상상력'(무엇을 만들지 구상), 둘째 '능동적 실행력'(만든 것을 만 명이 쓰게 만드는 실행)이다.교장단은 이날 직업훈련 PBL(문제기반학습, 학생이 스스로 문제를 찾아 해결하는 수업) 모형을 집중 논의했다. '기술을 가르치는 수업'에서 '기술로 문제를 해결하고, AI에 올바른 질문을 던지는 수업'으로의 대전환이다.김승일 대표는 주입식 수업으론 '상상력·실행력'을 키우기 어렵다고 단언한다. 해법은 액티브 러닝(Active Learning, 학생이 직접 움직이고 토론하는 능동형 수업), 즉 PBL이다. "교실은 시끄러워야 합니다"라는 그의 철학 아래, 학습자 참여를 극대화하는 방식은 이렇다.하지만 서울의 2년 차 P 교장은 현실을 말했다. "PBL 좋지만, 교사들의 여유 시간과 예산이 없으면 어렵다."황 연구관은 그래서 학교장 리더십이 필요하다고 했다.첫째, 교육과정 중심 운영. "교사 중심 강의식 수업만 계속되면 아무리 혁신해도 소용없다. 혁신 내용을 교육과정에 전염병처럼 넣어, 예산·인력과 무관하게 학교가 움직이게 해야 한다"고 했다.둘째, 보통교과–전문교과 협력. 직업계고는 직업 기초 능력(의사소통·문제해결)과 직무수행 능력(기술)을 함께 길러야 한다. "전문교과가 핵심이지만, 학생을 중심에 두고 보통교과와 전문교과가 함께 가야 한다"는 것이다.충남의 3년 차 L 교장은 한숨을 내쉰다. "농촌 지역, 강원 산간 지역은 올해 신입생 모집부터 걱정"이라고 했다.이틀간의 천안 워크숍은 '위기의 시대'에 직업교육의 미래를 걸고, 교장들이 기꺼이 '배우는 학생'이 되어 해법을 모색한 자리였다. 쉬는 시간과 저녁 교류 자리에서 쏟아진 말들은 막연한 걱정이 아니었다. 구체적 수치가 이를 뒷받침했다.그럼에도, 교장단의 결의는 선명했다. 냉철한 현실 진단 위에, 따뜻한 리더십으로 교사와 학생의 성장을 이끌어 'Fast Mover' 시대를 열겠다는 의지였다.대전의 5년 차 C 교장은 워크숍을 마치며 말했다. "우리는 곧 퇴직하면 되지만, 최근 들어온 후배 교사들을 보면 걱정이 됩니다. 지속 가능하지 않을 것 같은 직업교육의 세계에 이제 들어왔으니까요." 퇴직을 앞둔 그는 잠시 멈추더니 덧붙였다. "우리가 안 하면, 이 아이들은 누가 지켜주겠어요."교장들의 결의는 그래서 더 뜨거웠다. AI와 학령인구 감소라는 거대한 파도 앞에서, 그들은 여전히 '사람'을 붙잡고 있었다.