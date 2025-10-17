'광주 광산구 주민 직업훈련비 부담 크게 줄었다'

큰사진보기 ▲광주광역시 광산구청사. ⓒ 광산구청 관련사진보기

광주광역시 광산구에 사는 구직자와 재직자들의 직업훈련 비용 부담이 크게 줄었다.광주 광산구는 고용위기 선제대응지역으로 지정돼 내일배움카드 발급 대상자에 대한 지원 금액이 1인당 300만원에서 500만원으로 상향됐다고 17일 밝혔다.이에 본임 부담률이 기존 15~55%에서 0~20%로 줄었다.내일배움카드는 취업을 희망하는 시민에게 직업훈련 비용 일부를 정부가 지원하는 제도다.현직 공무원이나 교직원, 월 평균 소득 300만원 이상의 노동자 등을 제외한 시민 누구나 '고용24 온라인 사이트'나 광주고용복지플러스센터에서 신청·발급받을 수 있다.이번 지원 금액 상향으로 광산구에 사는 시민이나 광산구에 있는 기업의 재직·실직자가 내일배움카드를 발급받으면 최대 100%까지 훈련비가 지원된다.조리, 전산·회계, 미용 등 대다수 직업훈련 과정은 자부담 없이 무료로 교육받을 수 있으며 요양보호사, 간호보호사 등 자격 취득 때도 상당 부분 비용이 절감되는 혜택을 누릴 수 있다.고용위기 선제대응지역'은 광산구가 대유위니아 경영 위기, 금호타이어 광주공장 화재 등 복합적인 지역경제 위기에 적극적으로 대응한 결과, 정부가 신설한 제도다.사후 지원에 초점을 맞춘 기존 고용위기지역의 한계를 보완해 사전에 고용 불안을 해소하는 취지로, 고용노동부는 지난 8월 광산구를 대한민국 1호 고용위기 선제대응지역으로 지정했다.박병규 광산구청장은 "고용위기 선제대응지역 지정 이후 직업훈련 지원 등 시민에게 실질적으로 도움이 되는 혜택과 지원이 본격화되고 있다"며 "다양한 정부 지원이 기업 현장의 고용 안정, 시민 취업 활성화로 이어지도록 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.