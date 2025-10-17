"식민지배 반성과 사죄" 무라야마 전 일본 총리 별세

큰사진보기 ▲1995년 8월15일 무라야마 도미이치(村山富市) 당시 일본 총리가 도쿄 총리관저에서 전후 50년 담화('무라야마 담화')를 발표하고 있다. 무라야마 전 총리는 17일 오전 오이타 시내 병원에서 노환으로 세상을 떠났다. 2025.10.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

일본의 과거 식민지 지배를 사과한 무라야마 도미이치(村山富市) 전 일본 총리가 17일 별세했다. 향년 101세.일본 NHK방송, 교도통신 등에 따르면 무라야마 전 총리는 이날 규슈 오이타현 오이타시의 한 병원에서 가족이 지켜보는 가운데 노환으로 숨졌다.1924년 오이타현에서 어부의 아들로 태어난 무라야마 전 총리는 젊은 시절 공무원 노조 활동을 하다가 정계에 입문해 오이타 시의원과 현의원을 거쳤다.1972년 중의원 선거에서 사회당 후보로 당선돼 중앙 정계에 진출하며 내리 8선을 지냈다. 사회당을 이끌던 1994년에는 자민당·사회당·신당 사키가케 연립 내각이 출범하며 사회장 출신으로는 일본의 제81대 총리에 올랐다.그는 총리 취임 후 자위대를 합헌화하고 미일 안전보장 체제를 견지한다고 발언하면서 사회당의 기본 정책을 과감하게 전환했다.또한 전후 50년을 맞은 1995년 발표한 '무라야마 담화'를 통해 일본의 식민지 지배와 주변국 침략을 반성하고 사죄했다.그는 담화에서 "식민지 지배와 침략으로 많은 나라들 특히 아시아 여러 나라들에 많은 손해와 고통을 주었다"라며 "역사의 사실을 겸허하게 받아들이고 통절한 반성의 뜻을 표하며 진심으로 사죄의 마음을 표명한다"라고 밝혔다.다만 그는 태평양 전쟁 피해자들에 대해 "배상 문제는 법적으로 해결됐다"라며 "국가가 개인 차원의 보상을 할 생각은 전혀 없다"라고 선을 그었다.그해 참의원 예산위원회에서는 "한일 합방이 합법적으로 체결되었다"라고 말했다가 논란이 일었으나, 당시 11월 김영삼 대통령과의 한일 정상회담에서 자신의 발언이 부적절했다고 사과하기도 했다.1995년 참의원 선거에서 사회당이 크게 패하면서 국정 장악력을 잃은 무라야마 전 총리는 결국 1996년 1월 11일 내각 총사퇴를 발표하고 1년 6개월 만에 총리직에서 물러났다.그는 퇴임 후 사회당이 이름을 바꾼 사민당의 초대 당수를 맡으며 당무에 전념했고, 1999년에는 초당파 방문단 단장으로 북한을 방문했다.2000년 정계를 은퇴했으나 사회적 이슈에는 적극적으로 목소리를 냈다. '위안부' 피해자를 지원하는 '여성을 위한 아시아평화국민기금'을 설립했고, 2014년 한국을 방문해 '위안부' 피해자들과 만났다.2015년에는 평화헌법 개정과 집단자위권을 주장하는 당시 아베 신조 총리를 강하게 비판하기도 했다.또한 종전 75주년을 맞아 '신(新) 무라야마 담화'를 공개하고 "과거를 겸허하게 묻는 것이 오히려 일본의 명예"라면서 1995년 '무라야마 담화'의 정신을 계속 이어가야 한다고 강조했다.그는 지난해 3월 100세 생일을 앞두고 발표한 메시지에서 "일본이 계속 평화로운 나라이기를 바란다"라며 "무리하지 않고 자연스러운 태도로 사는 것, 가족과 함께 보낼 수 있는 것을 행복이라 생각한다"라고 장수 비결도 전했다.쓰지모토 키요미 사민당 중의원은 NHK에 "무라야마 담화를 비롯해 무라야마 총리가 아니었다면 할 수 없는 큰 공적을 남겼다"라며 "권력에 어울리지 않는 소탈한 모습이 인상적이었다"라고 추모했다.