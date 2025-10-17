조국, '조희대 탄핵안' 공개... 민주당은 거리두기, 국힘은 반발

큰사진보기 ▲조국혁신당 조국 비상대책위원장이 17일 서울 여의도 국회에서 열린 '끝까지 간다' 특별위원회 연석회의에서 조희대 대법원장 탄핵소추안을 공개하며 발언하고 있다. 2025.10.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 9월 17일 오후 서울 서초구 대법원 청사에서 퇴근하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

조국혁신당이 17일 조희대 대법원장 탄핵소추안을 공개했다. 당장의 발의는 현실적으로 무리가 따른다. 혁신당에서도 조희대 대법원장의 거취 표명을 위한 '압박용' 카드라고 밝혔다. 혁신당은 국회 내 논의가 지지부진하다며 친민주당 성향 야당들과 연대할 뜻도 이야기했다. 원내 절대 다수 의석을 가진 민주당이, 혁신당이 주도하는 탄핵소추 움직임에 거리를 두는 탓이다.민주당이 '혁신당의 입장과 다르다'라며 선을 긋는 사이, 국민의힘은 거세게 반발했다. 국민의힘은 혁신당과 민주당을 엮어, 여권의 사법부 독립 침해로 규정하고 맹비난했다. 여권이 강하게 추진 중인 검찰개혁·사법개혁 이슈를 두고 정치권의 평가가 선명하게 엇갈리는 가운데, 야당의 공세 속에서 여권 내 기류도 사뭇 요동치는 분위기이다.조국 혁신당 비상대책위원장은 이날 오전, 당 비상대책위원회·'끝까지간다' 특별위원회 연석회의에서 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추안을 언론에 공개했다.조 비대위원장은 "지금 사법부를 향한 국민적 분노의 본질은, '조희대 사법부'에 대한 총체적 불신"이라며 "대법원이 자초한 이 위기는, 조희대 대법원장의 대선 개입에서 비롯되었다"라고 꼬집었다.특히 "대법원은 이재명 후보의 사건을 검토하기도 전에 이미 '파기 환송할 결심'을 한 상태였다"라며 "대통령 당선이 유력한 대선후보의 자격 박탈을 시도했고, 나아가 대선후보 등록일을 넘겨서 내란 청산을 주도할 민주 진보 진영이, 대선 후보를 등록할 수 없는 지경으로 몰아넣으려 했다"라고 의혹을 제기했다. "조국혁신당은 대법원이 '내란 연장 세력'과 결탁한 '사실'에 대해서 반드시 진상을 밝히고, 응당한 책임을 묻겠다"라고도 목소리를 높였다.조 비대위원장은 "그러나 국회가 본질적인 해결책인 '조희대 탄핵'을 미루고 있다"라며 "조국혁신당이 나서겠다. 오늘 최후 수단인 탄핵소추안을 공개하고, 개혁 야당들과 함께 '사법개혁 연대'를 추진할 것"이라고 선언했다. 위성정당을 통해 원내 입성해 '여권'으로 분류되는 진보당·기본소득당·사회민주당 등을 염두에 둔 것으로 풀이된다.그는 "피소추자의 중대한 헌법위반은, 국민이 부여한 신임에 대한 배신으로 탄핵에 의한 파면은 정당하다"라며 "조국혁신당은 조희대 대법원장을 파면하고, 사법부가 독립성과 국민 신뢰를 회복하는 결정적 계기를 만들겠다"라고도 강조했다.이어서 마이크를 잡은 서왕진 원내대표는 "피소추자는 공정한 재판을 받을 권리를 중대하게 침해했다" "피소추자는 정치적 중립의무를 위반하고 의도적으로 선거에 개입했다" "피소추자는 민주주의, 정치적 표현의 자유, 자유로운 선거운동의 권리를 침해했다" 등의 이유를 탄핵 사유로 꼽기도 했다.회의 후 기자들과 만난 그는 "탄핵소추안에는 4월 7일 만남 의혹 등에 대해서는 적시하지 않았다"라고 밝혔다. 조 대법원장이 한덕수 전 국무총리 등을 사전에 비밀리에 만나 파기환송을 모의했다는 의혹이 세간을 흔들었지만, 정작 당사자들의 부인 속에서 의혹의 실체와 진위를 향한 물음표들이 이어진 탓이다. 그는 "사법개혁과 탄핵, 공수처(고위공직자범죄수사처) 수사는 병행돼서 진행되어야 할 것 같다"라고도 부연했다.또한, 해당 탄핵소추안이 실제 발의되기 위해서는 민주당의 동의가 필수적이다. 서 원내대표는 "잘 아시다시피 (발의를 위해서) 100석, (재적 의원) 3분의 1이 필요하다"라며 당장의 소추안 발의가 현실적으로 무리임을 시인했다. 그는 "(탄핵소추안을) 발의하지 않고 공개하는 것은, 대법원장께서 스스로 거취를 정리하시는 것이 좋겠다는 게 기본적인 당의 입장(이기 때문)"이라고 말했다."탄핵안을 통해서 대법원장께서 헌법재판소에서 재판을 받으시는 모양새는 보충적으로, 최후의 수단으로 가급적 쓰였으면 한다"라고도 말했다. 사실상, 이번 탄핵소추안 공개는 조 대법원장의 거취 및 입장 표명을 명확히 하라는 정치적 압박 카드였던 셈이다.민주당은 혁신당의 이같은 움직임에 거리를 뒀다. 박수현 수석대변인은 같은 날 당 최고위원회의가 끝난 후 기자들에게 "탄핵안에 대한 민주당의 입장은 현재로선 다르다"라고 못을 박았다. "조희대 대법원장과 대법원, 사법부에 대한 민주당의 입장은 두 가지(윤석열 구속 취소·공직선거법 파기환송) 답변을 명확히 얻고자 하는 압박 전략"이라는 이야기였다.그는 "그 외 국정조사나 탄핵은 고려하지 않고 있다는 입장을 충분히 설명드린다"라며 "조희대 대법원장이 국민께서 애타게 기다리고 있는, 민주당이 기다리는 두 가지 답변을 이번 국정감사 때 해주시기를 촉구하고, 한덕수 전 총리와 만난 적 없다는, 본인에게 유리한 답변만 내놓지 말기를 바란다"라도 덧붙였다.장동혁 국민의힘 당 대표는 이날 오후 긴급 기자간담회를 열었다. 기자들과의 질의응답에서 조희대 대법원장 탄핵소추안 관련 질문이 나오자 "예상했던 바"라며 민주당과 혁신당을 함께 묶어서 비난했다.그는 "민주당과 혁신당에서 대법원장을 저렇게 물고 늘어지는 이유가 뭐겠느냐?"라며 "물론 당장은 대통령에 대한 사법 리스크를 어떻게든 면해 보려고 하는 것"이라고 자문자답했다. 이어 "그 이면에 숨어 있는 것은 지금 이렇게 사법부를 압박하다 보면 내년 인사 이동에 따라서는 5개 재판 중 그 어떤 것이라도 다시 진행될 수 있을 것"이라며 "그렇다면 내년 인사에서 모든 재판부나 형사재판부 영장 전담 이런 주요 재판부에 대해서는 이 정권의 입맛에 맞도록 인사를 해야 할 것"이라고 추측했다.결국 "그러기 위해서는 조희대 대법원장이 내년 인사권을 행사하면 안 될 것"이라며 "지금 더불어민주당이나 혁신당이 꺼내드는 탄핵이라고 하는 게 진짜 탄핵 사유가 있어서가 아니라 직무를 정지시키기 위한 목적"이라는 예상이었다.장 대표는 "아마 어떻게든 말도 안 되는 사유를 덧붙여서라도, 늘 그렇게 해왔듯이, 대법원장의 직무를 정지시키기 위해서 어떤 무리한 행동이라도 저는 할 것이라고 생각한다"라며 "탄핵 사유는 굳이 보지 않아도 된다. 탄핵 사유가 있는지는 국민들께서 판단하실 것"이라고도 꼬집었다.특히 "이번 주 국감 내내 보여준 것이 무엇인가? 딱 하나"라며 "법사위에 대법원 습격 사건 그것도 '짤방(잘림방지)용' 대법원 습격 사건이었다. 거기에서 드러난 것이 무엇이 있느냐? 밝혀진 것이 무엇이 있느냐?"라고 따져 물었다.그는 "그저 대법원장 사퇴 내지는 탄핵으로 가기 위한 선전과 선동 작전"이라며 "탄핵은 대법원장을 권한 정지시키기 위해서 어떻게든 무리하게라도 추진할 것이라고 생각하고 있다. 그 내용은 들여다볼 가치조차 없고 평가할 일고의 가치도 없다"라고 잘라 말했다.