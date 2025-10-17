당신의 몽당연필을 응원합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"아들, 새 연필 깎아 쓰지, 몽당연필 쓰면 불편하지 않아?"

"아직 괜찮아, 쓸만해."

큰사진보기 ▲연필까만 활자를 남기는 만큼 작아지는 연필 ⓒ 전둘진 관련사진보기

AD

"문구 센터에 몽당 연필 가져가면 새 연필로 바꿔준대. 우리도 몽당연필 모아뒀다가 새 연필로 바꿔올까?"

큰사진보기 ▲당신의 몽당연필을 응원합니다몽당연필을 주고 문구센타에서 받은 연필 ⓒ 전둘진 관련사진보기

"두껍아, 두껍아 몽당연필 줄게. 새 연필 다오."

덧붙이는 글 | 차후 브런치스토리와 블로그에도 실릴 예정입니다.

2~3년 전만 해도 주말 저녁은 연필 깎는 일로 하루를 마무리했다. 아이가 고학년이 되면서 연필 깎는 일은 기억 모퉁이에서 시나브로 희미해져 갔다. 어느 날 저녁, 숙제하는 아이를 보다가 깜짝 놀랐다. 잡기도 어려울 만큼 작은 연필을 사용하고 있어서다.다시 몽당 연필을 잡는 아이를 보며 어린 시절을 떠올렸다. 당시에는 연필 한 자루도 아주 귀한 학용품이었다. 닳고 닳아 짤막해진 연필이라도 모나미 볼펜에 끼워 끝까지 사용하곤 했다. 생을 체념하던 연필도 볼펜을 끼우면 신데렐라처럼 변신했다. 유리 구두는 아니지만 키 높이 볼펜 구두를 신은 연필은 새 생명을 얻은 듯 당당하게 백지 위를 활보하고는 했다. 그땐 몽당 연필 재사용이 당연한 일이었는데 아이가 사용하는 모습을 보고선 왜 불편한 마음을 느꼈을까. 어떤 변화도 말로만 해선 바뀌지 않는다. 행동으로 옮겨야 참다운 절약인데 말이다.물질적 풍요가 만연한 요즘, 연필 뿐 아니라 다른 물건도 쓰임이 다할 때까지 사용하는 경우는 드물다. 지우개, 필통 등 다양한 학용품에 이어 핸드폰까지 조금이라도 싫증 나고 흠집이 생기면 새 것으로 바꾸기 일쑤다.휘둥그레진 눈으로 바라보던 아이 얼굴에 이내 설렘이 번졌다.몇 주 후 문구 센터에 갈 일이 생겼다. 잊지 않고 그동안 모은 몽당 연필을 챙겼다. 문구점 센터 입구에는 '몽당 연필을 가져오면 새 연필로 바꿔드립니다' 라는 안내 문구가 적혀 있다. 아이와 함께 몽당 연필을 수집함에 넣고 새 연필을 받았다. 소소하지만 환경 보호를 실천했다는 것 만으로 뿌듯했다.책 한 권을 만드는데 두 그루의 나무가 필요하다고 한다. 연필을 만드는데도 적지 않은 나무가 소비되고 있다. 지금은 미미하지만 작은 실천이 모여 나비 효과가 일어나길 기대해 본다.돌아오는 차 안에서 아이와 신나게 노래를 불렀다.'두껍아 두껍아' 동요는 '몽당연필'로 개사되어 현실로 이루어졌다.