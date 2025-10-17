무기감시단체 "북한제 집속탄, 러시아 드론에 탑재돼 사용"

큰사진보기 ▲드론 (자료사진, 기사의 내용과 직접적인 관련이 없습니다.) ⓒ kalebkendall on Unsplash 관련사진보기

우크라이나 전쟁에서 북한제 집속탄에 쓰이는 자탄(새끼폭탄)이 러시아 소형 드론에 탑재돼 사용된 사실이 처음 알려졌다.16일(현지시각) <뉴욕타임스(NYT)> 보도에 따르면 영국 분쟁군비연구소(CAR) 현장조사팀은 지난 9월 23일, 최근 러시아군의 드론 공격을 받은 남부 도시 헤르손에서 우크라이나 당국이 수거한 러시아 드론에서 북한제로 추정되는 자탄을 발견했다. 우크라이나에 파병된 북한군 대부분은 철수했지만 북한제 무기는 여전히 전장을 누빈다는 얘기다.집속탄은 공중에서 탄두가 폭발함과 동시에 내부의 수많은 소형 자탄들이 흩뿌려져 폭발해 광범위한 살상 효과를 지닌 무기로, 그 위험성 때문에 전세계 100여 개가 넘는 나라가 금지협약에 가입되어 있다.조사팀에 따르면 해당 자탄은 1인칭시점(FPV) 드론에 탑재되어 있었으며 대인 효과와 대장갑 효과를 모두 내도록 설계된 이중목적 고폭탄(HEDP)인 미군의 M42 자탄의 설계를 모방한 것으로 보인다.NYT는 지난 1991년 걸프전쟁 당시 M42 자탄이 1400만 발 가까이 사용되었다며 "고장률이 높고 불발탄이 아군과 분쟁 지역의 민간인 모두에게 위험을 초래하기 때문에 미군의 사용이 대체로 제한되어 왔다"고 설명했다. 2023년 7월, 바이든 행정부는 우크라이나군에 M42 자탄이 탑재된 155mm 집속탄을 원조하기도 했다.한편 소형 드론에 탑재되기 위해 개조를 거친 부분도 있었다. 기동 및 안정화 장치를 제거한 대신 드론이 목표물에 충돌하면 폭발하는 전자 기폭 장치가 들어 있는 3D 프린팅 부품이 추가로 장착되었다. 또한 한글로 '주 89'라는 표시가 기재되어 있었는데 이는 주체 89년, 서기 2000년을 의미하며 해당 집속탄의 제작년도를 나타내는 표시다.지금까지 북한제 포탄이나 탄도미사일을 러시아군이 운용하는 사례는 파악됐지만, 북한의 소형 폭탄을 러시아가 소형 드론에 탑재해 사용한 사례가 보고된 적은 이번이 처음이라고 알려졌다.분쟁군비연구소는 해당 북한제 자탄이 우크라이나 전쟁의 두 가지 특징을 보여준다고 진단했다.연구소 측은 먼저 "이는 북한 방위산업과 우크라이나 전쟁 사이의 또 하나의 직접적인 물질적 연계를 입증"한다며, "러시아 연방과 북한은 2024년에 포괄적 전략 동반자 관계를 공식화했으며, 다자제재감시단에 따르면 북한은 러시아에 대량의 탄약을 이전한 것으로 알려져 있"다고 설명했다.그러면서, "이러한 자탄이 관련된 유엔 무기 금수 조치가 시행된 이후 북한으로부터 이전된 것이라면, 이는 제재 체제의 위반에 해당"한다고 밝혔다.연구소는 개조를 거쳐 자탄을 소형 드론에 탑재하는 방식이 재래식 무기를 보유한 군사세력이 기존의 군수품을 보완하기 위해 임시 제작된 장비를 활용하는 추세를 보여주는 대표적인 사례라고 언급했다.이들은 또, "무장형 무인기가 보편화되고 기술 혁신의 속도가 빠른 전장에서 여러 기술이 융합되고 있음을 보여준다"는 점을 짚었다. 연구소는 비교적 단순한 개조이긴 하지만 기존 보급품을 즉흥적으로 보완하는 경향을 나타낸다고 평했다.연구소는 이번 사례가 국지적·운영적 수준의 개발 사례인지, 아니면 더 대규모로 배치될지 계속해서 조사가 필요하다고 덧붙였다.