광명시-기아 손잡고 광명역세권 전기차 공유 서비스

경기도 광명시가 기아와 손잡고 광명역세권에서 전기차 공유 서비스를 운영한다.17일 오전 시청 중회의실에서 기아와 '전기차 기반 커뮤니티 카셰어링 추진을 위한 업무협약'을 체결했다.이번 협약은 지난 해 광명시가 국토교통부 '강소형 스마트도시 조성사업' 공모에 선정되면서 추진한 것으로, 광명역세권 일대 교통 혼잡을 완화하고 친환경 교통수단 확산해 탄소 배출을 줄이는 게 목적이다.협약에 따라 기아는 일직동 '광명역 유(U)플래닛'(일직동 512-3) 지하 6층에 공유 전기차 10대를 공급·운영하고, 광명시는 행정·재정적 지원을 한다.차량 10대 중 5대는 오는 10월 말 운영 예정이며, 내년 초 5대를 추가할 계획이다.공유 전기차는 광명역세권 내 기업뿐만 아니라 시민도 이용할 수 있다. 평일 업무시간(오전 9시~오후 6시)에는 기업 업무용으로, 평일 업무 외 시간과 주말에는 시민들이 자유롭게 이용할 수 있다. 스마트폰에 '기아 비즈(Kia Biz)' 앱을 설치하고 회원가입 후 예약·이용할 수 있다.