논산 연산, 오늘은 '대추향'으로 물들었다

큰사진보기 ▲연산대추문화축제에서 난타와 색소폰 연주가 어우러진 무대에 관객들이 손뼉을 치며 호응하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲연산면 노인 노래교실 회원들이 무대에 올라 흥겨운 노래를 부르며 축제 분위기를 돋우고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"오랜만에 즐거운 시간을 보내고 있어요. 가을 날씨 만큼이나 아주 좋네요."

큰사진보기 ▲연산대추 판매 부스 앞에서 시민들이 대추를 고르고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"첫날부터 이렇게 팔릴 줄 몰랐어요."

"올해는 알이 크고 당도도 높아서 손님 반응이 아주 좋습니다."

큰사진보기 ▲연산대추 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲연산대추문화축제장 판매부스에서 관람객이 대추를 고르는 모습을 상인이 흐뭇한 미소로 바라보고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲연산대추문화축제장 한쪽에 설치된 논산시 농산물 공동브랜드 ‘육군병장’ 홍보 조형물이 방문객들의 눈길을 끌고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲연산대추문화축제에서 연산면 주민들로 구성된 백세난타팀이 멋진 공연을 선보여 박수 갈채를 받았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲연산대추문화축제 무대에서 연산면 주민들로 구성된 색소폰 연주팀이 경쾌한 선율로 멋진 연주를 선보이고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

17일 오전, 논산 연산역 앞마당은 일찌감치 붉은빛으로 물들었다. 햇살 아래 탐스럽게 쌓인 대추 더미, 두레패의 징소리, 어르신들의 웃음소리가 한데 어우러지며 축제의 시작을 알렸다.이날 개막한 '2025 연산대추문화축제'는 농산물 잔치를 넘어, '사람과 사람을 잇는 축제'로 첫날부터 활기를 띠었다.축제의 첫 무대는 '연산두레'가 열었다. 징과 꽹과리 소리에 맞춰 농악이 시작되자 관람객들의 어깨가 절로 들썩였다.이어 서도민요, 백세난타, 노인 노래교실, 연산색소폰 공연이 잇따르며 무대는 한층 더 뜨거워졌다. 모두 연산 주민들이 직접 꾸민 무대로 의미를 더했다.연산면 주민 김모(67) 씨는 한 손에 대추 한 봉지를 들고, 다른 손으로 장단을 맞췄다. 그의 얼굴에는 대추축제에 대한 즐거움이 고스란히 담겨 있었다.대추 판매 부스도 활기가 넘쳤다. 윤기가 좌르르 흐르는 '연산대추'가 눈길을 사로잡았고, 이른 시간부터 구매 행렬이 이어졌다.한 상인은 웃으며 말했다.젊은 관람객들의 발길도 이어졌다. 대추즙과 건대추, 다양한 가공품 부스에는 인증샷을 남기려는 관람객들로 북적였다.박상구 논산문화관광재단 사무국장은 "단순한 판매를 넘어, 대추를 문화 콘텐츠로 확장하는 시도를 하고 있다"며 "논산시 연산만의 특색을 담은 축제로 발전시키고 싶다"고 말했다.연산대추는 논산 연산면을 중심으로 벌곡·양촌 일대에서 생산된다. 일조량이 풍부하고 일교차가 커 당도가 높고 향이 진하다.'좋은 대추는 연산에서 난다'는 말이 생겨날 만큼 품질이 전국적으로 인정받고 있다.연산대추 상인들의 자부심도 남다르다. 좋은 대추만을 엄선해 판매하려는 노력이 쌓이면서, 연산은 전국 대추 유통량의 40% 이상을 차지하는 '대한민국 대추의 집산지'로 자리 잡았다.대추는 이제 이 지역의 얼굴이자, 주민의 삶을 잇는 상징이 됐다.올해 축제는 19일까지 3일간 열린다. 공연뿐 아니라 대추 체험, 연산백중놀이 전시, 연산문화창고 체험, 프린지 공연 등 볼거리와 즐길거리가 풍성하다.논산시 연산면 일대 상권도 활기를 되찾고 있으며, 관광객 유입 효과도 기대된다.백성현 논산시장은 "연산대추축제는 지역 농업의 자부심이자, 주민이 함께 만드는 협력의 장"이라며 "대추의 향기처럼 오래 남는 축제가 되길 바란다"고 밝혔다.