"아산시 고등학교에 폭발물 설치"... 거짓신고에 '대피 소동'

충남 아산의 한 고등학교에 폭발물이 설치됐다는 신고에 1200여 명의 학생과 교직원이 대피하는 소동이 벌어졌다. 이날 현장에는 경찰뿐 아니라 군 폭발물처리반(EOD)까지 급파됐지만 폭발물은 발견되지 않았다.
경찰은 허위 신고로 보고 신고자를 추적하고 있는 것으로 파악됐다. 이날 현장에는 경찰 140명, 소방대원 30명, 군병력 등 200명 가까운 인력이 투입됐다. 거짓 신고로 공권력이 낭비된 것.
경찰에 따르면 17일 오전 9시 30분께 119 다매체 신고시스템에 '아산의 모 고등학교에 폭탄이 설치됐다'는 신고가 접수됐다. 신고 글에는 이날 10시쯤 폭발할 것이란 내용도 포함된 것으로 전해졌다.
아산 경찰서 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "폭발물은 발견되지 않았다. 거짓 신고이다"라며 "140명 정도의 경찰이 출동해 두 시간 반 정도 걸려서 수색을 했다"고 전했다. 그러면서 "거짓 신고는 처벌 대상이다. (거짓 신고자를 찾기 위해) 통신 조사와 아이피도 추적하고 있다"고 덧붙였다.
거짓신고는 공중협박죄와 위계에의한공무집행방해죄 등으로 처벌받을 수 있다. 공중협박죄는 '불특정 또는 다수의 사람의 생명, 신체에 위해를 가할 것을 내용으로 공연히 공중을 협박한 사람은 5년 이하의 징역 또는 2천 만원 이하의 벌금에 처한다'고 규정하고 있다.
허위신고로 공무원을 오인하게 하거나 착각하게 해 긴급출동 등 공무집행을 하게 만든 경우, 거짓이나 속임수를 통한 위계에 의한 공무집행방해죄로 처벌될 수 있다. 처벌 기준도 '5년 이하의 징역, 1천만원 이하의 벌금'으로 규정되어 있다.