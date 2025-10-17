"아산시 고등학교에 폭발물 설치"... 거짓신고에 '대피 소동'

큰사진보기 ▲17일 오전 충남 아산의 한 고등학교에 폭발물이 설치됐다는 신고를 받고 경찰과 군이 동원되어 수색을 벌이는 소동이 벌어졌다. 폭발물은 발견되지 않았고 거짓신고로 밝혀졌다. ⓒ 이재환 -반딧불뉴스 제공 관련사진보기

▲17일 오전 충남 아산의 한 고교에 폭발물이 설치됐다는 거짓신고가 접수됐다. 이재환 -반딧불뉴스 제공 관련영상보기

충남 아산의 한 고등학교에 폭발물이 설치됐다는 신고에 1200여 명의 학생과 교직원이 대피하는 소동이 벌어졌다. 이날 현장에는 경찰뿐 아니라 군 폭발물처리반(EOD)까지 급파됐지만 폭발물은 발견되지 않았다.경찰은 허위 신고로 보고 신고자를 추적하고 있는 것으로 파악됐다. 이날 현장에는 경찰 140명, 소방대원 30명, 군병력 등 200명 가까운 인력이 투입됐다. 거짓 신고로 공권력이 낭비된 것.경찰에 따르면 17일 오전 9시 30분께 119 다매체 신고시스템에 '아산의 모 고등학교에 폭탄이 설치됐다'는 신고가 접수됐다. 신고 글에는 이날 10시쯤 폭발할 것이란 내용도 포함된 것으로 전해졌다.아산 경찰서 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "폭발물은 발견되지 않았다. 거짓 신고이다"라며 "140명 정도의 경찰이 출동해 두 시간 반 정도 걸려서 수색을 했다"고 전했다. 그러면서 "거짓 신고는 처벌 대상이다. (거짓 신고자를 찾기 위해) 통신 조사와 아이피도 추적하고 있다"고 덧붙였다.거짓신고는 공중협박죄와 위계에의한공무집행방해죄 등으로 처벌받을 수 있다. 공중협박죄는 '불특정 또는 다수의 사람의 생명, 신체에 위해를 가할 것을 내용으로 공연히 공중을 협박한 사람은 5년 이하의 징역 또는 2천 만원 이하의 벌금에 처한다'고 규정하고 있다.허위신고로 공무원을 오인하게 하거나 착각하게 해 긴급출동 등 공무집행을 하게 만든 경우, 거짓이나 속임수를 통한 위계에 의한 공무집행방해죄로 처벌될 수 있다. 처벌 기준도 '5년 이하의 징역, 1천만원 이하의 벌금'으로 규정되어 있다.