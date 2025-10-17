"경기북부 규제완화 등 실질적인 발전 위한 대개발 사업 추진"

AD

- 경기북부 대개조 프로젝트와 연계하는 방식으로 사업 추진 방식을 전환한다고 한 바 있다. 어떤 내용인가.

- 북부지역 규제 완화를 목표로 사업 방향이 어떻게 변경될 예정인가.

- 경기북부 성장을 위해서는 전략산업 육성과 균형발전 방안 등이 논의된다. 구체화 된 계획이 있는가.

김동연 경기도지사가 연천·동두천·포천·가평 등 경기 북부 민생 현장을 찾아 이재명 정부의 '북부 개발 전략'과 정책적 역량을 맞춰나가고 있다. 16일에는 동두천 미군 반환공여지 현장 토론회에 참석해 자족도시 실현과 균형발전의 필요성을 강조하고 나섰다. 앞서 이 대통령은 북부 지역의 미군 반환공여지 활용 검토를 지시한 바 있다. 이에 경기도는 전담 TF를 꾸려 나갔다.김 지사는 17일엔 접경지역인 가평군을 찾아, 접경지역 지원에는 소외됐던 상황을 점검하고 지역균형발전 구상을 챙기는 활동을 진행했다.이렇듯 김 지사의 행보가 정부의 북부 개발 정책적 연계 속에서 이뤄지고 있는 가운데 경 북부의 발전 전략과 특별자치도 설치 필요성에 대한 논의는 여전히 진행 중이다.지난달 16일 진행된 경기도의회 예산결산특별위원회의 제2차 회의에서는 경기북부특별자치도 설치에 대한 야당 의원들의 반대 목소리가 높았다.윤태길(국민의힘·하남1) 의원은 "경기북부특자도가 새 정부 국정과제에 포함이 안 된 것은 물론 이재명 대통령도 반대 입장을 밝힌 바 있는데 전면 재검토할 생각은 없는가"라고 질문했다.유형진(광주4) 의원도 "성과 없는 사업에 22년부터 지금까지 45억 원을 썼는데 이는 적은 돈이 아니다"고 지적했다.이에 일각에서는 북부지역의 실질적인 발전 방안을 마련해야 한다는 제안도 나오고 있는 상황이다. 윤종영(국민의힘·연천) 의원은 "추진단 내에 특례정책과가 있는 만큼 북부지역 규제 완화를 목표로 사업 방향을 약간 틀면 된다"고 말했다.이와 관련 16일 조장석 경기북부특별자치도추진단장과의 서면 인터뷰를 통해 자세한 사항을 들어봤다."경기북부특별자치도 설치는 '단순한 분도'가 아닌 '행·재정, 규제특례' 확보의 가장 확실한 수단이나, 최종목표는 경기북부 발전을 통한 주민 삶의 질 향상이므로 경기북부 대개발과 연계해 사업 추진할 계획이다.경기북부의 교통·의료·교육 인프라 구축, 규제 완화, 앵커기업 투자유치 등 실질적인 발전을 위한 경기북부 대개발 사업을 발표하고 추진 중이다.또 도내 균형발전 추진체계의 문제점을 해소하고 경기북부 대개발의 효율적인 추진을 위해 담당부서를 경기북부특별자치도추진단으로 일원화('25.7.28.) 했다.""북부지역 규제 완화를 위해 도와 시·군 차원에서 제도적 기반을 정비하고, 중앙정부와 협력해 불합리한 규제를 개선해 나갈 것이다.도 및 시·군의 조례 개정 방향을 마련하여 지역 상황에 맞는 제도적 유연성을 확보할 전망이다. 또한 지역지원특별법 등 관련법률 개정안을 도출하여 지역 특수성이 반영되는 지원체계를 강화해나갈 방침이다.아울러 인구감소지역, 접경지역 등 지역 특수성을 고려하지 않은 수도권 역차별 규제 법령 개정을 통해 경기북부의 발전을 위해 노력하도록 하겠다.""경기북부의 성장은 곧 국가 균형발전의 중요한 과제다. 중첩규제로 인해 남부에 비해 산업 기반이 취약한 만큼, 규제 개선과 전략산업 육성을 동시에 추진하는 데 중점을 두고 있다.경기도경제과학진흥원 등 11개 기관과 협력해 기업 현장에서 애로사항을 청취하고, 전문가 자문을 거쳐 제도·법령 개선토록 노력하고 있는 상황이다.또한 경기북부 접경지역과 인구 감소지역도 수도권이라는 이유로 각종 정책 수혜대상에서 제외되는 불합리한 문제를 해결하고자, 비수도권과 유사한 세제·규제특례 적용을 국회와 중앙부처에 건의하고 있다,아울러 그린바이오 등 전략산업 지원체계를 마련하여 경기북부 산업 기반을 확충하고 경쟁력을 높여, 지역 불균형 해소 및 균형발전을 위해 노력할 전망이다."