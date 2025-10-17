"건설노동자 직업성 질병, 정부가 전면 실태조사하라"

전국건설노동조합 광주전남지부는 17일 "건설노동자들의 직업성 질병에 대한 전면적인 실태조사를 실시하라"고 촉구했다.
노조는 이날 오전 광주광역시 북구 오룡동 광주지방고용노동청 앞에서 기자회견을 열고 "최근 2~3년 사이 건설업종의 직업성 질병 산재 발생 건수가 폭발적인 증가 추세를 보인다"며 이같이 밝혔다.
노조는 "연평균 700~800건이던 건설업 질병 산재가 2023년 1711건, 지난해 3694건으로 증가했다"며 " 그 결과 지난해 건설업종 질병 재해자 수가 산재 통계상 처음으로 제조업종 질병 재해자 수를 앞섰다"고 설명했다.
이어 "앞으로 건설업 직업성 질병 산재가 최대 10만 건에 달할 것이라는 전망도 나온다"며 "하지만 객관적인 실태조사가 없어 앞으로의 질병 산재 증가 추세를 예측할 수 없다"고 지적했다.
또한 "현행법은 1년 이내 같은 유해 요인으로 직업성 질환자가 3명 이상 발생하면 중대산업재해로 인정하고 있다"며 "건설업에서 직업성 질병이 해마다 1000건 이상 지속해서 증가하고 있다는 것은 명백한 중대산업재해에 해당한다"고 주장했다.
그러면서 "정부가 나서 건설노동자들의 직업성 질병에 대한 전면적인 실태조사를 해야 한다"며 "정부의 중대산업재해 감축을 위한 정책에도 건설업의 직업성 질병 산재를 포함해 근본적인 개선 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.
앞선 9월 광주·전남 건설노동자 9명은 병원에서 진단받은 어깨 회전근 파열, 허리 디스크, 무릎 연골 파열 등 근골격계 질환이 반복된 노동으로 인한 직업성 질병이라고 주장하며 건설노조의 도움을 받아 산업재해를 신청했다.
[관련 기사]
건설노동자 9명, 집단 산재 신청... "근골격계질환 = 직업병"
https://omn.kr/2ffdr