이 대통령이 'K방산' 특사에 강훈식 실장 임명한 까닭은

큰사진보기 ▲강훈식 대통령비서실장(가운데)과 위성락 국가안보실장(오른쪽), 김용범 정책실장이 13일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 대화하고 있다. 2025.10.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 강훈식 비서실장을 전략경제협력 대통령 특사로 전격 임명했다.강유정 대변인은 17일 기자들에게 보낸 공지글을 통해 "강 비서실장은 다음주 유럽 내 방산협력 대상국가를 방문하여 대통령 친서를 전달하는 것을 시작으로, 내년 상반기까지 3차례에 걸쳐 전략경제협력을 위한 대통령 특사 임무를 수행할 계획"이라고 밝혔다.'K방산 4대 강국 달성'이라는 이재명 정부 국정과제 이행을 위해 이 대통령이 적극 지원하겠다는 의도로 보인다.그러나 경제나 국방 등 관련 분야 수석비서관이나 전문가들을 제쳐놓고 굳이 대통령실 운영을 총괄하는 막중한 책임을 지고 있는 강 비서실장을 특사로 임명한 것은 내년 지방선거를 앞둔 포석이라는 해석도 낳고 있다.서울시장 후보를 놓고 오세훈 현 시장에 맞설 여권 내 마땅한 대항마가 없다는 분석이 나오고 있는 가운데, 이 대통령이 강 실장의 체급과 지명도를 올려주려는 것이라는 얘기다.강 실장은 3선 의원(충남 아산을) 출신으로 지난 6월 이재명 정부의 출범과 함께 대통령 비서실장에 기용됐다. 그는 특히 지난 8월 한미정상회담을 앞두고 수지 와일스 백악관 비서실장과의 핫라인을 구축해 큰 성과를 거뒀다는 평을 들을 바 있다.한편 지난 16일 공표된 <뉴스토마토> 지방선거 여론조사 결과 중 서울시장 가상 양자 대결에선 김민석 총리가 오세훈 시장을 상대로 44.2% 대 40.6%로 이기는 것으로 나타났으나 강훈식 실장도 40.6%(강훈식) 대 42.3%(오세훈)로 선전하는 것으로 나타났다.(*<뉴스토마토> 의뢰, 10월 13일~14일 이틀간 만 18세 이상 서울 거주 성인남녀 1001명 대상으로 실시한 여론조사. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트. 휴대전화 가상번호를 활용한 무선 ARS(자동응답) 방식, 응답률 5.4%. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.)강 대변인은 "기존 방산수출 사업은 국가 간 협력보다는 방산업체 개별 역량이 수출성사 여부를 결정하는 중요한 요소였지만, 최근 북미, 유럽, 중동, 아시아 등 전 세계에서 서둘러 추진하고 있는 초대형 방위사업은 국방, 안보 측면을 넘어 금융지원, 산업협력, 방산 스타트업 협력 등 경제분야 전반에 걸친 정부의 폭넓은 지원이 수출성패를 좌우하는 핵심동력이 되고 있다"고 말했다.이어 "이재명 정부는 국정과제로 추진하고 있는 방산 4대 강국 구현을 위해 대통령실 전체를 아우르는 '방산 컨트롤타워'를 구축하고, 수출지원 방안을 포함한 방위산업 발전전략을 추진하고 있다"고 말했다.그러면서 "이 대통령은 방산수출 대상국과 안보와 경제, 전방위적인 지원방안을 책임성 있게 논의할 수 있도록, 대통령실 전체를 대표하는 강훈식 비서실장을 특사로 임명했다"고 임명 배경을 설명했다.강 대변인은 현재 강훈식 전략경제협력 특사가 방문 예정인 국가들과 추진하고 있는 방산제품 도입규모는 총 562억 달러, 약 79조 원 수준에 달한다고 말했다.강 대변인은 "방산수출 대상국과의 관계나 현재 진행 중인 협상에 영향을 줄 수 있어 이번 방문 국가를 구체적으로 밝히기는 어렵다"면서도 "우리나라와 방문국 사이 추진 중인 초대형 방산무기 도입사업의 사업자 선정과 관련해 주요결정이 임박한 상황이기에 서둘러 방문을 추진하게 됐다"고 말했다.그는 또 "방산수출 지원은 한번에 끝나는 것이 아니라 대상국가별 특성, 사업별 추진단계에 맞추어 끊임없이 추진해야 한다"며 "정부는 향후에도 실무자부터 최고위급까지 단계별 협력을 지속 추진할 계획"이라고 밝혔다.