[단독] '학생신문' 압수 신도중, 지난해 '설문 포스터'도 압수

큰사진보기 ▲지난해 10월 10일 서울 신도중 학생신문을 만들려던 학생들이 교내에 붙였던 설문지 안내 포스터. ⓒ 제보자 관련사진보기

AD

- 학생인권조례에 대해 알고 계시나요?

- 학생인권조례를 폐지하는 것에 대해 어떻게 생각하시나요?

- 윤석열 대통령의 국정운영에 대해 어떻게 생각하시나요?

- (퇴임한) 조희연 교육감의 임기 중 정책이나 행보에 대해 어떻게 생각하시나요?

- 응답자의 성별은 무엇인가요?

- 응답자의 평소 정치 성향은 진보, 중도, 보수 중에 어디에 가깝다고 느끼시나요?

큰사진보기 ▲16일 오후 3시 30분, 23개 청소년인권단체들은 서울시교육청 앞에서 공동 기자회견을 열고 “S중은 즉각 <토끼풀> 신문 배포 금지를 철회하고, 불법 압수한 모든 신문을 원상 반환하라”라고 요구했다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

[관련기사]

-

[단독] S중 학생신문 압수 사건, 서울교육청 직권 조사 착수

https://omn.kr/2fo7t

-

'민원 가능성' 이유로 신문 압수한 중학교, 학생들은 '백지신문' 항의

https://omn.kr/2fnos

-

[단독] '학생신문' 압수 S중, "불온문서 유포는 징계" 황당 학칙

https://omn.kr/2fnzo

중학생 신문 <토끼풀>을 무단 압수, 폐기해 서울시교육청 학생인권옹호관의 직권 조사를 받는 공립 서울 신도중학교가 지난해에도 학생들이 진행하려던 '설문'을 알리는 포스터를 압수해 설문조사를 무산시킨 것으로 확인됐다.17일, <오마이뉴스>는 학생신문 발행을 위해 지난해 10월 10일 '학생인권 관련 설문조사'를 진행하려다 학교 쪽의 설문 포스터 압수로 진행하지 못한 전 신도중 학생들이 이날 직접 쓴 제보 글을 입수해 살펴봤다.이 제보 글에서 학생들은 "2024년 10월 10일 학교 내에 포스터를 부착하고 설문지를 배부했다. 그러나 10월 11일 등교해 보니, 신도중학교 측에서 별도의 사전 고지 없이 모든 포스터를 일괄 수거한 상태였다"라면서 "10월 11일과 10월 14일에 걸쳐 교장실을 방문하여 (교장과) 대화했다. 신도중(교장)은 '학생 또한 학교의 구성원이므로 정치적인 중립을 가져야 한다'라는 말로 설명했다"고 당시 상황을 전했다.이에 대해 당시 설문 진행 시도를 했던 한 학생(고1)은 <오마이뉴스>에 "교장이 '학생 또한 정치 중립을 가져야 한다'라는 말을 했는데, 대한민국 법률 어디에서 이런 내용이 없다"라면서 "그러므로 교장 선생님의 그때 그 말씀은 옳지 않다고 생각한다"고 말했다.신도중에는 지난해에도 올해와 같은 교장이 근무했다.<오마이뉴스>는 이 학생들이 당시 진행하려던 '학생인권조례 및 시사 관련 설문조사' 설문지 내용 원본(온라인)을 살펴봤다. 이 학생들은 설문지에서 "저희는 학생언론"이라면서 "10월 16일 서울시교육감 재보궐선거를 맞아 신도중학교 학생들을 대상으로 교육의제 및 시사 설문조사를 진행하려고 한다. 설문조사는 총 6문항"이라고 적었다.그 6문항은 다음과 같은 것이었다.이 학생들은 제보 글에서 "저희는 설문 배포 전 학칙과 학생생활규정을 직접 검토하였고, 그 어디에서도 학생의 정치적 의사 표현 또는 설문조사 활동을 금지하는 조항을 발견하지 못했다"라면서 "이 사건(신도중의 설문지 압수) 이후, 저희는 더 이상 학생언론 활동을 진행하지 못하고 완전히 포기하게 되었다. 이는 단순한 포스터 수거가 아니라, 학생의 표현의 자유와 학내 언론 활동 의지를 직접적으로 제한한 결과라고 판단한다"라고 하소연했다.공직선거법은 선거를 앞둔 시기에 개인이나 단체가 후보자의 지지도를 임의로 조사하는 것을 금지한다. 하지만 이 학생들의 설문은 여기에도 해당하지 않는다.현행 서울학생인권조례는 제17조(의사표현의 자유)에서 "학생은 다양한 수단을 통하여 자유롭게 자신의 생각을 표현하고 그 의견을 존중받을 권리를 가진다"라면서 "학교의 장 및 교직원은 학생 언론활동, 인터넷 홈페이지 운영 등 표현의 자유를 최대한 보장해야 한다"라고 규정하고 있다.이에 따라 지난해 10월 신도중의 학생 설문지 압수 사건 또한 서울학생인권조례 위반일 가능성이 있다.<오마이뉴스>는 신도중 교장의 설명을 듣기 위해 학교로 전화를 걸어 메시지를 남겼지만, 의견을 들을 수 없었다.