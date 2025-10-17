면죄부 주는 농림부·농협중앙회 "골드바 지급 등 위법 아냐"

▲농협중앙회는 최근 임미애 더불어민주당 의원실에 제출한 ‘서울 중앙농협 관련 이해 설명자료‘에서 ‘조합이 법령과 정관 등에 따른 사업계획 및 수지예산에 따라 금전.물품을 조합 명의로 제공하는 행위는 위탁선거법 위반에 해당하지 않는다‘는 선거관리위원회 회신내용을 부탁시켰다. ⓒ 임미애 의원실 제공 관련사진보기