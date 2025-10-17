김동연, 가평 포도밭서 함께 땀 흘렸던 맹호부대 만나 "군이 있어 국민 안전"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 7월 31일 집중호우 피해를 당한 가평군 상면 율길1리에서 토사를 자루에 담아 밭 외부로 옮기고, 자원봉사자들과 함께 천막의 비닐을 제거하며 구슬땀을 흘리고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 31일 오전 가평군 호우 피해 지역을 방문해 수해복구 자원봉사자들을 격려하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 17일 가평 수도기계화보병사단, 일명 '맹호부대'를 방문해 지난여름 신속한 수해복구 지원을 펼친 것에 대해 감사를 표한 뒤, 부대 및 유공자 6명을 표창하고 경기도 위문금을 전달했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

지난 7월 31일 경기도 가평군 상면 율길1리, 집중호우 피해 복구 현황을 살피던 김동연 경기도지사가 파손된 비닐 천막과 토사로 덮인 밭을 보자, 그 자리에서 장갑을 끼고 복구 작업에 직접 참여했다. 율길1리는 전체 농경지 중 포도밭 면적이 90% 이상인 지역인데, 폭우로 인해 인근 산에서 돌과 나뭇가지 등이 밭으로 휩쓸려 내려온 상태였다.김동연 지사는 토사를 자루에 담아 밭 외부로 옮기고, 자원봉사자들과 함께 천막의 비닐을 제거하며 구슬땀을 흘렸다. 이날 경기도자원봉사센터를 비롯해 경기도청년봉사단, 공무원 등 80여 명이 율길1리 복구 작업에 참여했다. 특히 가평에 소재한 수도기계화보병사단, 일명 '맹호부대' 군인들의 수해복구 지원이 큰 도움이 됐다.김동연 지사는 이날 자원봉사 활동에 나선 군인들과 인사를 나눈 후 "채 상병 사건도 있고 해서 경기도가 군 장병 보험을 만들었다"면서 "안 다쳐야 하지만 만일을 대비해 보험을 마련해 놨으니 피해 주민들께 힘이 돼 달라"고 당부했다.맹호부대원들은 지난 7~8월 집중호우 시 가평군 조종면, 상면, 북면 일대 수해 복구 지역에서 실종자 수색, 침수 가옥 피해 복구, 토사 제거, 도로 정비 등을 지원했다. 지원에 나선 누적 인원만 2만 581명에 달한다.경기도는 이처럼 재난 현장에 투입되는 군 장병들이 위험에 노출되지 않도록 전국 최초로 지난해 6월부터 '재난복구지원 군 장병 상해보험' 제도를 시행 중이다. 수해, 폭설, 사고 등 도내 재난 복구 현장에 동원되는 군 장병들이 임무 중 예기치 못한 사고를 당하면 경기도가 보험료를 전액 지원한다.앞서 지난 2023년 7월 해병대 채상병 사망사고를 계기로, 2024년 5월 전국 최초로 '경기도 재난복구지원 군 장병 안전 확보 및 지원 조례'를 제정했다.지난해 6개 시군 1,567명, 올해 5개 시군 3,155명의 군 장병이 보험에 가입했다. 이 사업은 전북, 충북, 강원 등으로 확산하고 있다.김동연 지사가 17일 11번째 '민생경제 현장투어'를 위해 가평군을 찾았다. 특히 김 지사는 이날 수도기계화보병사단을 방문해 지난여름 신속한 수해복구 지원을 펼친 것에 대해 감사를 표했다.김동연 지사는 "지난번 가평 수해 때 맹호부대 부대원들이 아주 헌신적으로 많은 도움을 주셨다. 제가 수해 지역 갈 때마다 부대원들 만났는데 봉사하고 있는 장교, 원사, 사병 표정들이 그렇게 밝고 환했던 게 오랫동안 기억에 남았다"라며 "제가 1시간 정도 포도밭 땡볕에 쪼그려 앉아서 돌무더기 나르는 일을 하는데, 몇십 분 일하면 10분 쉬어야 할 정도로 힘들었다. 그런데 같은 일을 하고 있는 장병들 표정이 힘들거나 귀찮아하거나 하는 표정이 아니고 정말 밝은 표정이었다. 땀으로 범벅이 된 옷을 입고 젊은 장병들 몇 사람 안아줬다. 큰 감명을 받아서다"라고 말했다.그러면서 "군이 있어 국민이 안전하고, 국민이 있어 군이 빛난다. 경기도는 접경지역이고 북한을 머리에 이고 살고 있다. 대한민국 국방과 접경지역의 주민 안전에 가장 헌신과 수고를 해온 것이 경기북부에 있는 우리 군부대다. 평화가 경제다. 평화를 뒷받침하는 것은 든든한 국방과 우리의 힘"이라며 "맹호부대 출신 강재구 소령은 제가 학교 다닐 때 교과서에 나왔던 분이다. 맹호부대의 전통과 역사를 다시 한번 생각해 보면서 경기도를 책임지고 있는 지사로서 최대한 지원하고 협력하는 데 최선을 다하겠다"라고 강조했다.김동연 지사는 이날 부대 및 유공자 6명을 표창하고 경기도 위문금을 전달했다. '맹호부대' 각급 지휘관도 영상 모니터를 통해 표창장 수여 행사에 함께했다.이날 표창받은 황상보 일병은 당시 이등병으로 대민 지원 대상에 포함되지 않았음에도 자발적으로 수해복구에 참여했다. 최형호 병장은 총 8회 출동하고 활동 후에도 사명감을 이어가며 군내 임기제 부사관직에 지원한 것으로 알려졌다. 정봉길 원사는 피해 현장을 사전 확인한 뒤 지형과 피해 규모를 종합적으로 판단해 필요 인력과 장비를 적재적소에 투입했다.김성구 수도기계화보병사단 사단장은 "우리 노력을 지사님께서 다 알아주셔서 기쁨이 2배가 됐다. 지사님 방문은 우리 사단의 앞으로의 전투력, 임무 수행에 자부심을 가지는 큰 계기"라고 환영했다. 김성구 사단장은 또 영상으로 시청하던 지휘관들에게 즉석에서 "지사님께 경례 한 번 합시다. 차렷, 지사님께 대하여 경례"라고 지시했다.'맹호부대'는 1949년 용산에서 수도경비사령부로 창설된 뒤 1973년 대한민국 최초로 기계화보병부대로 개편됐다. 베트남전쟁 파병 부대 중 하나다. 현재도 최정예 주력 부대로 꼽힌다.1965년 수류탄 훈련 중 떨어진 수류탄을 몸으로 덮어 부하들의 생명을 구한 고 강재구 소령이 이 부대 출신이다. 강 소령은 육군사관학교를 졸업하고 1965년 8월 파월 '맹호부대'에 지원했다. 파월을 앞두고 중대원들과 함께 실전훈련을 하는 도중 한 병사가 수류탄을 잘못 투척하는 실수를 범해서 전 중대원이 위험에 처하자, 몸으로 수류탄을 덮쳐 부하들을 구하고 자신은 산화했다. 당시 강 소령은 만 28세였다.한편, 김동연 지사는 이날 가평읍에서 미복귀 수해 이재민 3명과 오찬을 함께하며 위로했다.이들은 지난 7월 호우로 주택이 무너져 보수가 완료될 때까지 민간 숙박시설에서 지내고 있다. 가평은 7월 22일 특별재난지역으로 선포됐으며, 긴급지원비 86억 원과 통신·전력·도로 등 복구 지원을 위한 도비 271억 원, 재난지원금 121억 원 등을 투입해 복구 활동이 마무리되고 있다.