민주당, 선출직 평가기준 확정... "도덕성 평가 강화, 산재 대응도 본다"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

더불어민주당은 내년 지방선거를 앞두고 선출직 공직자 평가 기준을 확정했다고 17일 밝혔다.민주당에 따르면 새 평가 기준은 단체장·지방의원 도덕성 평가 범위를 직계가족에서 친인척까지 확대하고, 산업재해·인구위기 대응 등 위기관리 리더십을 평가 요소에 새롭게 반영했다.이와 관련, 민주당 선출직공직자평가위원회는 "시대 변화와 국민적 기대에 부응하기 위한 평가 체계를 마련하는데 초점을 뒀으며, 고위공직자에 대한 도덕적 기대 수준이 높아짐에 따라 도덕성 평가 대상과 평가 비중을 상향 조정했다"고 설명했다.현직 기초 및 광역 단체장 평가는 ▲도덕성 및 윤리 역량(200점) ▲리더십 역량(200점) ▲공약 정합성 및 이행 평가(200점) ▲직무 활동(300점) ▲자치분권 활동(100점) 등 5개 분야에서 총점 1000점을 만점으로 한다.도덕성 평가는 단체장과 가족의 윤리, 기관 청렴도를 본다. 단체장의 범죄·비윤리적 행위는 물론 친인척, 측근의 공직자 직무 관련 비윤리적 행위까지 평가한다. 친인척 범위는 민법상 친족에 해당하는 8촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척, 배우자다.리더십 역량은 위기관리 역량, 혁신 정책 행정, 주민 대상 리더십을 평가한다. 산업 재해·인구 위기 관련 단체장 대응을 새롭게 평가 요소에 포함한 것이 특징이다. 이 중 산재의 경우 이재명 대통령이 취임한 이래 산업 재해 근절과 예방을 강조해 온 기조와 맞물린다. 이 밖에도 자연 재해, 대형 화재, 전염병 등 위기에서 단체장의 노력도 평가한다.공약 정합성 및 이행 평가는 5대 공약, 당정협의 시행, 한국매니페스토실천본부 공약 이행 평가를 기준으로 한다. 직무 활동 평가는 재정·경제·복지 의료·교육·문화 체육·안전·환경·삶의질 만족도 등을 두루 평가한다. 청년 고용 변화율·폐업률·합계출산율도 주요 평가 요소다.자치분권 활동 평가는 주민 자치, 지역 활성화, 갈등 관리 및 협업 성과 등을 대상으로 하며, 극성 민원에 대한 공무원 인권 보호 노력도 평가 요소로 삼는다.지방의원 평가는 의정 활동의 핵심인 입법 성과, 재정 성과, 행정 감사에 대한 배점이 상향됐다. 주민과의 소통, 특정 의제에 대한 지속적인 공론화까지 평가 요소에 넣고 배점도 상향 조정됐다.평가 대상 기간은 2022년 6월 1일부터 2025년 10월 31일까지다. 이 기간 당 징계 및 포상 내용도 평가 점수에 반영한다. 포상은 10점 가점하고, 징계의 경우 당원 자격 정지 30점, 당직 자격 정지 20점, 경고 10점을 감산한다.민주당은 오는 12월 20일부터 선출직 공직자 평가에 착수한다.