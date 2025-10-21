시대와 만나는 극작가, '생존' 속 '공존'을 말하다

AD

"너무 재미있었어요. 배우로서 참여했을 때는 생각하지 못했거나 미처 신경 쓰지 못했던 것이 보이더라고요. 무대를 올리기 위해 애써야 하는 것에 대한 시야가 확장되는 느낌이었어요."

"처음으로 제 이야기를 한 무대예요. '나는 어떤 이야기를 하고 싶을까'를 생각하니, 자연스럽게 동기로 들어섰어요. 그게 제 안에서 밖으로 꺼내고 발화함으로써 희석하고, 가장 회복하고 싶은 이야기였어요. 유년 시절의 기억은 이미 지나온 시간이지만 굉장히 많은 부분에서 지금을 차지하잖아요. 그런 과거로부터 출발해서 쓰게 됐어요."

"하지만 제 상처를 치유하려 작품을 쓰지는 않아요. 어딘가 저와 비슷한 경험이나 상처가 있는 분들이 있을 거라고 생각해요. 그분들을 만나기 위함이에요. 그들을 만나는 하나의 매개체일 뿐인 거죠. 그래서 이야기를 쓸 때 조금 더 시대와 만날 수 있는 이야기로 확장하려고 애를 많이 써요. 제 작품이 저의 감정 해소를 위해 출발하거나 자위의 행위가 되면 안 된다는 생각을 늘 해요."

"코로나가 왔을 때 심한 불안에 사로잡혔어요. 모두가 생존에 위협과 두려움을 느꼈을 때잖아요. 저 역시 작은 공간에 갇혔던 사건을 만나면서 처음으로 호흡 곤란을 겪었어요. 당장 여기서 죽을 수도 있겠다는 공포감이 들고 제어가 안 되더라고요. 이후로 한동안 불안 장애를 경험했어요. 그동안 당연하게 생각했던 숨쉬는 것과 같은 원초적인 일이 당연한 게 아니라는 경보음이 제 안에 울렸어요. 그 부분에 대해서 치열하게 생각했고, <공기없는세계>를 쓰기 시작했어요."

큰사진보기 ▲플리마켓을 준비 중인 생존자프로젝트플리마켓을 준비 중인 생존자프로젝트 인스타그램 갈무리 ⓒ 인스타그램 갈무리 관련사진보기

- 생존에 위협이 되는 것(폭력이나 상처)을 소재로 극을 쓰게 된 이유가 있을까요?

- 그것을 이겨낼 수 있는 방법으로는 연대를 말씀하시는 걸로 보여요. 작가님께 연대란 무엇이고, 어떻게 하면 연대할 수 있다고 생각하세요?

.

"각자가 생존하기 위해 자기만의 방식으로 살아가는 것은 어쩌면 당연해요. 그렇기 때문에 폭력적인 순간들도 생기는 것일 거예요. 인간과 인간 간의 거리가 필요할 때도 생기고요. 때로는 생존이 이기가 될 수 있다고 생각해요. 모두가 지나치게 방어하지 않고, 조금은 타인에게 열릴 수 있도록 마음의 여유가 생겼으면 좋겠어요. 그런 세상이 오면 너무 좋을 것 같아요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그에도 실립니다.

우리는 일상에서 끊임없이 불안을 마주한다. 직장, 학교, 집에서 갈등과 압박, 폭력에 놓일 때 불안을 겪는다. 실외 공간도 예외는 아니다. 낯선 타인과의 상호작용이나 위험한 공간이 불안감을 건드리곤 한다.서울 열린데이터 광장에 공개된 '서울시 사회의 가장 주된 불안 요인 통계'에서 2020년과 2022년에는 '신종질병'이 각각 28.5%, 16.9%로 불안 요인 1위를 차지했다. 지난해는 '범죄 발생'이 18.9%로 1위에 올랐다. 이 통계는 불안이 단순한 감정이 아니라 현실의 위협과 맞닿아 있다는 사실을 보여준다. 코로나19와 같은 전염병도, 예상하지 못한 채 일어나는 폭력과 범죄도 모두 삶에 대한 위협이다. 위협은 스스로 통제할 수 없다. 그렇다면 수많은 위협 속에서 우리는 어떻게 살아가야 할까.극작가이자 연출가인 본주(극단 생존자프로젝트 대표)는 그 질문을 무대 위에 던진다. 그의 작품은 삶을 둘러싼 위협을 다루며 나아갈 길을 찾는다. '생존'에서 '공존'을 발견한다. 본주의 작품이 "계속 생각해 보게 만드는 연극", "철학적인 공연"이라는 평을 듣는 것은 그 때문일지 모른다. 생존에 대한 많은 위협 속에서 어떤 내일을 맞을지 모르지만 그럼에도 내일의 가능성을 여는 작가. 본주 작가를 지난 9월 25일 만났다.본주는 배우로 연극을 시작했다. 그러던 2018년, 그는 고민에 빠졌다. 예술을 하는 사람으로서 어떻게 연극을 계속해 나갈 수 있을까. 생각 끝에 그 해 10월 '생존자 프로젝트'를 창단했다. 이번엔 극작과 연출을 담당했다.그렇게 이듬해 6월 <면목동>을 무대에 올렸다. "당신의 기억의 고향은 어디입니까?"라는 질문을 던지며 기억을 따라 과거의 일을 끌어올리는 작품이다.그의 여러 작품이 자전적 이야기에서 출발한다. <공동창작 실패 다큐멘터리 : 생존자프로젝트는 생존할 수 있을까>는 극단 생존자프로젝트가 2023년 동안 공동 창작을 하며 마주한 실패와 예술가로서의 갈등을 담았다. <8월, 카메군과 모토야스 강을 건넌 기록>은 어린이 기자 활동을 한 초등학교 때 히로시마 평화기념공원에 방문했던 과거에서 비롯했다.2020년에 집필한 <공기없는세계>는 그의 말처럼 동시대인이 공유한 아픔에서 싹 튼, '시대와 만난' 작품이다. <면목동>에서 지나간 기억 속 상처를 말했다면, <공기없는세계>에서는 생존을 위협한 상황과 불안을 응시했다.2020년은 당연한 것이 세계적으로 위협 받은 해였다. 2019년 말 시작된 코로나가 곧 끝나리라는 예상과 달리 금세 종식을 맞지 못했다. 만날 수 있는 사람의 수가 줄었다. 만남의 거리가 멀어졌다. 만남의 공간이 사라졌다. 나날이 증가한 확진자와 사망자 수치는 곧 생존의 불확실로 다가왔다. 본주 또한 그 현장에서 큰 두려움을 느꼈다.<공기없는세계>에는 극심한 공포와 불안에 빠져 있는 '자연'과 삶과 죽음을 쉼 없이 겪는 '오형'이 등장한다.얼마 전 재연을 마친 <맆소녀>도 생존에 눈을 뒀다. 이 작품에서는 '폭력'이라는 위험 요소로 시야를 확장했다. 본주는 '정인이 사건(입양 아동 학대 사망 사건)'을 접하며 한국이 경제 성장만큼 아동 인권에 기민한 사회인지 의문을 품었다.아동 학대 기사를 보면 사람들은 가해 부모, 경찰, 법원 등에 분노한다. 본주는 분노와 함께 삼자로서 할 수 있는 게 없음에서 오는 무력감을 느꼈다. 극 안에 '방관'과 '제3의 시선'을 집어넣어 폭력 현장에 대한 관심이 필요함을 지적했다. 그는 "지금의 사회적 감성을 이해하고, 우리 안에 폭력과 이기심을 발견할 수 있는 작품으로 거듭나길 기대한다"고 <맆소녀>에 대해 설명했다.그의 작품은 생존과 생존에 대한 위협, 위협이 남기는 상처를 다루지만 그것에 좌절하지 않고 나아갈 힘을 함께 담는다.특히 <맆소녀>는 관심을 바탕한 연대를 통해 상처가 치유될 가능성을 내보인다. 작품에서 가정 폭력을 경험한 주인공 '연영'은 상처를 외면하고자 기억을 왜곡해 살고 있다. 그 기억은 인도 소녀 '까이'가 폭력의 현장에 방치된 것을 바라보며 되살아난다. 까이를 도우려 애쓰는 과정에서 연영은 자신의 상처를 마주한다. 그 때문에 연영도 까이가 당한 피해를 방관하기도 하지만 끝내 까이를 돕는다. 결말에 이르러 두 사람은 서로가 힘이 되어 있다.본주는 극단 목표대로 '살아가고, 살아내고, 살아남는 이야기'를 계속하고 있다. 기억, 미래, 폭력 등 다양한 것을 살피지만 결국 '사람'과 '생존'으로 이어진다. 그는 지난 3월, 두산아트센터에서 '2025년 DAC Artist(두산아트센터 아티스트)'로 선정되기도 했다. 두산아트센터는 그를 선정하며 "본주는 다양한 관점에서 폭력과 생존에 대해 지속적으로 탐구해 온 극작가이자 연출가로, 성실하고 집요한 태도로 공동 창작과 리서치를 통한 깊이 있는 작업이 기대된다"고 밝혔다."처음 시작할 때 이 주제 의식을 가지고 창작을 하려 했던 건 아니에요. 극장에서는 (관객처럼) 누군가를 항상 만나게 되어 있잖아요. 그들과 대화를 하게 되고요. 타인과 내가 가장 진솔하게 이야기할 수 있는 게 뭐가 있을까를 생각했을 때 의식이 명확하지 않았어요.그런데 한창 이 일을 재미있어 했을 때, 나라는 사람은 어떤 이야기를 하는 사람인가, 또 앞으로 어떤 이야기를 하고 싶은가를 돌아보니 폭력이나 상처, 결핍이 공통분모로 있더라고요. 모든 인물에게 그것이 내재되어 있고, 주제 흐름도 결국 아픈 흔적을 넘어서 다음을 바라보고자 하는 의지로 귀결되었어요. 뒤늦게 '아, 내 안에는 상처, 결핍, 폭력 같은 게 분명히 있고, 이것으로 누군가를 만나고 싶은 사람이구나'를 깨달았어요.""연대한다는 게 쉬운 일이라고 생각하지는 않아요. 오히려 '연대'라는 말에 회의적이에요. '내가 타인과 비슷한 경험이 있다는 이유만으로 이해한다고 할 수 있을까', '감히 연결되었다고 생각할 수 있을까'를 스스로에게 질문했을 때 아니라고 생각하거든요. 쉽게 타자화하지 않고, 관심 가지고, 지속해서 함께 보는 것이 필요하다고 생각해요. 연결보다는 동행에 가까워요. 그것이 지금 사회에 필요한 솔직한 연대이지 않을까? 하는 생각을 해요."본주는 개인적이고 이기적일 수밖에 없는 세상에서 사람들이 조금 더 열린 마음을 가지기를 소망한다그는 사람의 생존만이 아니라 자연까지 함께 더불어 사는 삶을 위해 노력하고 있다. <맆소녀>의 마지막 공연과 함께 무대 소품을 다른 극단과 나누었고, 플리마켓을 열어 무대 의상을 관객과 나누기도 했다. 공연 중에는 버려진 병 뚜껑을 모았는데, 이를 업사이클링(재활용)해 굿즈로 만들 예정이다. 판매 수익은 기후 위기 및 폭력으로부터 보호가 필요한 아동을 위해 전액 기부한다.이처럼 그가 앞으로도 세상에 전할 '함께 생존하는 이야기'도, 새롭게 도전할 이야기도 모두 기대가 된다. 한편, 그는 <공기없는세계>의 스핀오프 작품 <한강에 상괭이가 산다>를 무대에 올릴 예정이다. 작품은 오는 26일, 서울연극창작센터에서 공개될 예정이다.