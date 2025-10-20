두 얼굴의 도시, 저력과 불안을 동시에 만나다

예순이라는 나이, 누군가는 그저 숫자일 뿐이고 누군가에게는 새로운 출발점이다. 나는 특별한 의미를 부여하기보다 아내와 함께 지난 세월을 기념할 흔적을 남기고 싶었다. 그래서 택한 곳이 중국 광둥성 선전, 홍콩, 마카오였다. 지난 3일부터 10일까지, 체제가 다른 세 곳을 잇는 8일 동안 여정은 단순한 여행을 넘어, 개혁·개방의 성과와 사회주의 중국의 또 다른 얼굴을 확인하는 시간이었다. 일정 내내 사회주의 국가 중국의 역동적인 현장을 확인하는 한편, 정체성 혼란을 겪는 홍콩과 마카오의 단면을 엿보았다. 그 여정을 선전, 홍콩, 마카오로 세 차례로 나누어 정리한다.

큰사진보기 ▲빅토리아 피크 정상에서 바라본 홍콩 전경빅토리아 피크에서 바라본 구룡반도 침사추이와 홍콩 섬 전경. 숱한 홍콩 영화의 배경이 된 홍콩 섬 일대 마천루는 세계 어느 도시와 견줘도 뒤지지 않는다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍콩 섬 전경구룡반도 침사추이에서 바라본 홍콩 섬 전경. 홍콩을 방문하는 여행객들은 이곳 스타의 거리에서 홍콩 섬을 바라보며 영화 속 감상에 젖는다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲트랜스포머 촬영지영화 트랜스포머에 등장하는 홍콩 익청빌딩 외부. 트랜스포머에서 로봇들은 아파트 외벽을 타고 다니며 전투를 벌인다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲이층 버스와 이층 트램홍콩의 명물 이층 버스와 이층 트램. 홍콩 섬 전역을 촘촘히 누비며 홍콩 시민과 여행자들의 발이 되는 익숙한 풍경은 홍콩을 상징한다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍콩 지하철2홍콩 지하철은 역사마다 다른 색을 칠해 직관적이다. 세련되고 편리한 홍콩 지하철은 홍콩 시민들에게 많은 사랑을 받는다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲미드 레벨 에스컬레이터영화 중경삼림에 등장하는 미드 레벨 에스컬레이터는 세계 최장으로 총 23개 에스컬레이터가 800m 산비탈을 따라 올라간다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍콩 시가지국제 무역과 금융 중심지로서 이름난 홍콩은 1997년 중국으로 반환한 이후 기대와 불안감이 교차하고 있다. ⓒ 임병식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 중국 탕산해운대학 초빙교수이자 순천향대학교 대우교수입니다.