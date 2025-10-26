전 세계가 사랑하는 이유가 있네... 제작진도 감탄한 슬로베니아

EBS <세계테마기행> 슬로베니아 편(지난 10월13일~16일 방영) 출연자로 섭외되어 지난 8월 13일부터 9월 11일까지 슬로베니아를 다녀왔습니다. 방영 후 제 인사이트를 담아 기사화 합니다.

"아침엔 알프스에서 스키를 타고, 오후엔 아드리아해에서 수영을 즐길 수 있는 나라."

큰사진보기 ▲슬로베니아 수도 류블랴나 밤에도 걷기 좋은 도시 ⓒ 김주영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲류블랴나 시내 레스토랑과 매립형 폐기물 분리배출함 ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲슬로베니아 블레드 섬 호수 ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲프레드야마 성 에라젬 기사의 전설 ⓒ 김주영 관련사진보기

"벌은 생태계의 거울입니다. 벌이 건강하면 인간도 건강하죠."

큰사진보기 ▲슬로베니아 잘레츠 홉농장 ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲무기여 잘 있거라 (1945) 어니스트 헤밍웨이 ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲아름다운 에메랄드 빛으로 흐르는 소차강 계곡 ⓒ 김주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲코바리드 마을 이탈리아 납골당 ⓒ 김주영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문/네이버블로그(지구별시골쥐)에도 실립니다. 은평시민신문 및 프리랜서 김주영 기자 개인 블로그 지구별시골쥐 채널 상에도 게재됩니다.