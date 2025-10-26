전 세계가 사랑하는 이유가 있네... 제작진도 감탄한 슬로베니아

EBS <세계테마기행> 슬로베니아 편(지난 10월13일~16일 방영) 출연자로 섭외되어 지난 8월 13일부터 9월 11일까지 슬로베니아를 다녀왔습니다. 방영 후 제 인사이트를 담아 기사화 합니다."아침엔 알프스에서 스키를 타고, 오후엔 아드리아해에서 수영을 즐길 수 있는 나라."
예르네이 뮬러 슬로베니아 대사가 출국 전 기자에게 건넨 한마디는 이 나라를 설명하기에 가장 완벽했다. 유럽의 모든 풍경이 한데 모인 나라. 하지만 그보다 더 인상 깊었던 건, "여자 혼자서도 도보 여행이 가능할까요?"라는 어느 독자의 질문에 자신 있게 "네, 슬로베니아는 괜찮습니다"라고 답할 수 있었다는 점이다. 이곳은 남녀노소 누구에게나 열려 있고, '지속가능한 삶'이 이미 일상이 된 나라였다(예르네이 뮬러 대사 인터뷰 : 한남동 대사관 옥상에 '붕붕'... 이게 대체 무슨 소리야?
류블랴나, 자유롭게 걸을 수 있는 도시
슬로베니아의 수도 류블랴나(Ljubljana)는 인구 30만 명 남짓한 작지만 단단한 도시다. 도심의 절반 이상이 숲과 공원으로 덮여 있고, 주요 구간은 차량 진입이 금지되어 있다. 교통통제 장치로 설치된 은빛 쇠기둥은 필요할 때만 자동차를 들이기에, 거리는 완전히 사람의 공간이 된다. 오롯이 보행자와 자전거의 도시. 류블랴나는 유럽이 꿈꾸는 '걷는 도시'의 모범 답안이다.
도심 중앙을 가로지르는 류블랴나 강변에는 노상 레스토랑과 카페가 즐비하고, 고풍스러운 도서관과 모던한 공유 사무실이 한 데 어우러진 골목변에는 그라피티 담을 배경으로 물병(텀블러)을 든 시민과 여행자들이 수없이 오간다.
이 도시의 변화는 대규모 개발이 아니라 생활 습관의 혁신에서 비롯되었다. 분리수거율 60%, 수돗물 100% 식수 가능, 태양광 충전식 주차 요금기, 그리고 단 1유로(한화 약 1600원)로 일주일 동안 탈 수 있는 공공자전거 'BicikeLJ(비치켈)'까지. 한낮의 여유와 밤의 웃음이 공존하는 이 도시는 노상 식당 바로 옆에 매립형 폐기물 수거함이 있어도 전혀 어색하지 않다. 과연 '녹색 수도'라는 별명은 수식이 아니라 실체였다.
블레드와 보힌, 에메랄드빛 호수
류블랴나에서 차로 한 시간, 에메랄드빛 호수 블레드(Bled)가 눈앞에 펼쳐진다. '알프스의 눈동자'라 불리는 이 호수는 물안개 속에 성곽이 솟고, 전통 나룻배 플레트나가 섬을 향해 유유히 나아간다. 섬에 도착하면 아흔아홉 개의 계단을 올라가 성당 내부에 들어가 종을 치며 소원을 비는 것이 전통적인 여행 순서다.
함께한 촬영 감독은 "블레드는 진짜 동화 속 한 장면 같아요"라고 감탄했다. 이곳의 진짜 매력은 계절마다 표정이 다르다는 데 있다. 봄에는 초록빛 위의 안개가, 여름에는 에메랄드 물결이, 가을에는 울긋불긋 색깔로, 겨울에는 설경이 호수를 덮는다. 언제 방문해도 자연은 가장 아름다운 순간을 선물한다.
블레드에서 조금 더 들어가면 현지인들이 더 사랑하는 보힌(Bohinj) 호수가 있다. 트리글라브 국립공원 안 깊숙한 곳, 알프스 빙하수가 만든 이 호수는 관광객보다 현지 가족이 더 많이 찾는다. 전세계에서 찾아온 관광객들로 블레드가 몸살 앓고 있기에 더 주목 받고 있다. 카누를 타고 호수 한가운데로 나가면 사방의 산맥이 거울처럼 물 위에 비친다. 시간이 멈춘 듯한 그 순간, 슬로베니아가 '유럽의 중심'이라는 말의 의미가 새삼 와 닿았다.
포스토이나 동굴과 프레드야마 성
슬로베니아 남부의 포스토이나 동굴(Postojna Cave)은 길이 24km의 거대한 석회암 동굴이다. 지하 열차를 타고 들어가면 온도가 뚝 떨어지고, 수만 년의 시간이 빚은 석순과 종유석이 신비로운 풍경을 만든다. 그 속에서 만난 '아기 용(Olm)'이라 불리는 눈 없는 도롱뇽은 슬로베니아의 상징이다. 빛을 모르고도 백 년을 살 수 있다는 이 작은 생명체는 생물학의 보고이자 끈질긴 생태의 은유였다.
불과 몇 분 거리에는 123m 위 절벽 속에 지어진 프레드야마 성(Predjama Castle)이 있다. 세계 최대의 동굴 성으로, 800년 전 기사 에라젬 루제르(Erazem Lueger)가 1년 넘게 포위를 견뎠다는 전설을 간직하고 있다. 자연을 파괴하지 않고 그 품 안에 건축을 세운 이 성의 존재는, 지속 가능한 삶을 추구하는 슬로베니아의 철학을 그대로 보여준다.
농업의 천국, 슬로베니아 양봉과 홉 농사
슬로베니아에서 벌은 곤충이 아니라 문화다. 유엔에 '세계 꿀벌의 날(5월 20일)'을 제안한 나라이자, 인구 200만 명 중 8천 명이 양봉업에 종사한다. 심지어 수도 류블랴나 시청 옥상에도 벌통이 있다.
"벌은 생태계의 거울입니다. 벌이 건강하면 인간도 건강하죠."
예르네이 뮬러 주한 슬로베니아 대사의 말은 자국민들이 벌 생태계를 바라보는 철학을 잘 대변한다. 도시 한복판에서조차 벌을 키우는 이유는 단순한 실험이 아니라 국민적 신념이었다. 본 기자는 양봉가 안드레야 씨와 딸 탸샤를 만났다. 6대째 이어지는 가족 양봉장은 아이들과 여행객에게 꿀 채밀 체험과 밀랍 양초 만들기를 가르친다. 그들에게 양봉은 생업이 아니라 "인간과 자연의 대화법"이었다.
이 철학은 맥주 산업에도 이어진다. 잘레츠(Žalec)는 세계 5대 홉 생산지로, 140년 넘게 홉을 재배해온 농가들의 고향이다. 도심 한가운데에는 세계 유일의 맥주 분수 '그린 골드 파운틴(Green Gold Fountain)'이 자리한다. 잘레츠 시에서 직접 운영하는데 세계적인 관광지가 됐다.
수확철이 되면 지역 전체가 홉 향으로 가득하다. 로컬 품종 '아우로라(Aurora)', '세레이아(Celeia)'로 만든 IPA 한 잔에는 농부의 땀과 태양이 담겨 있다. 자연이 인간의 삶을 품고, 인간이 다시 자연의 순환을 잇는 나라. 슬로베니아의 농업은 산업이 아니라 세대가 이어온 생태 문화다.
무기여 잘 있거라, 소챠강의 푸른 전설
슬로베니아 서북부, 트리글라브 국립공원을 따라 흐르는 소챠강(Soča River)은 유럽에서 가장 맑고 푸른 강으로 손꼽힌다. 현지인들은 이 강을 '에메랄드 여신'이라 부른다. 하지만 불과 한 세기 전, 이곳은 제1차 세계대전의 격전지였다. <노인과 바다>의 작가 어니스트 헤밍웨이는 당시 이탈리아군 구급병으로 참전했는데 이 지역의 비극적 전투를 바탕으로 <무기여 잘 있거라(Farewell to Arms)>를 집필했다.
지금은 총성이 멎은 자리 위로 트레킹과 카약, 래프팅을 즐기는 여행자들로 붐빈다. 알프스의 빙하수가 흙 한 점 섞이지 않은 수정빛으로 흐르고, 햇살에 따라 색이 시시각각 변한다. 초록빛 숲 사이로 굽이치는 물줄기 위, 영화 <나니아 연대기 : 카스피 왕자> 촬영지로 유명한 '보베츠 다리(Bovec Bridge)'가 전쟁의 상처 위에 세워진 평화의 상징처럼 서 있다.
인근 코바리드 마을 언덕 위의 성 안토니 교회에는 이탈리아군 납골당을 품고 있다. 총성이 멈춘 강을 따라 사람들은 이제 노를 젓고, 자연은 전쟁의 흔적 위에서 다시 생명을 키워내고 있다. 촬영 중 카메라 렌즈 너머로 그 장면을 바라보며, 기자는 오래도록 숨을 고를 수밖에 없었다.
