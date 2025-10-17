'2026여수세계섬박람회' 협력 지원 협의회 출범

큰사진보기 ▲전남 여수시는 지난 16일 시청 3층 회의실에서 2026여수세계섬박람회의 성공개최를 위한 협력 지원 협의회 출범회의를 열었다. ⓒ 여수시 관련사진보기

전남 여수시는 지난 16일 시청 3층 회의실에서 2026여수세계섬박람회의 성공개최를 위한 협력 지원 협의회 출범회의를 열고 본격적인 협력체계 구축에 나섰다고 17일 밝혔다.이번 협의회는 유관기관장, 기업인, 종교계 대표 등 19명 위원으로 구성됐으며 향후 약 14개월간 운영된다.이날 회의에는 정기명 시장을 비롯해 협의회 위원, 섬박람회지원단 및 2026여수세계섬박람회 조직위원회 간부 공무원 등 50명이 참석해 ▲협의회의 구성 취지 및 운영 방향 ▲섬박람회 추진 현황 ▲기관별 협력 요청 사항 등을 공유했다.협의회는 앞으로 2개월 주기로 정기회의를 개최해 ▲기관·단체 네트워크를 통한 홍보와 참여 확대 ▲국내외 관람객 및 기업 유치 ▲행사 운영 분야별 협력 대책 마련 등을 논의하게 된다.논의된 안건은 각 기관·단체 실무진 회의를 통해 세부 실행계획 수립 및 이행상황 점검 절차로 이어질 예정이다.정기명 여수시장은 "협의회를 더 일찍 운영했어야 한다는 아쉬움도 있지만 각 기관과 단체에서 협력해준다면 박람회가 반드시 성공 개최될 것"이라며 "속도감 있게 준비될 수 있도록 모든 역량을 다해 협력해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.2026여수세계섬박람회은 오는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 돌산 진모지구, 여수세계박람회장, 개도, 금오도 등 관내 섬 일원에서 열린다.