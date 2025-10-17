메뉴 건너뛰기

'2026여수세계섬박람회' 협력 지원 협의회 출범

사회

광주전라

25.10.17 12:44최종 업데이트 25.10.17 12:44

'2026여수세계섬박람회' 협력 지원 협의회 출범

유관기관·기업·종교단체 등 19명 참여…분야별 협력체계 본격 가동

전남 여수시는 지난 16일 시청 3층 회의실에서 2026여수세계섬박람회의 성공개최를 위한 협력 지원 협의회 출범회의를 열었다.
전남 여수시는 지난 16일 시청 3층 회의실에서 2026여수세계섬박람회의 성공개최를 위한 협력 지원 협의회 출범회의를 열었다. ⓒ 여수시

전남 여수시는 지난 16일 시청 3층 회의실에서 2026여수세계섬박람회의 성공개최를 위한 협력 지원 협의회 출범회의를 열고 본격적인 협력체계 구축에 나섰다고 17일 밝혔다.

이번 협의회는 유관기관장, 기업인, 종교계 대표 등 19명 위원으로 구성됐으며 향후 약 14개월간 운영된다.

이날 회의에는 정기명 시장을 비롯해 협의회 위원, 섬박람회지원단 및 2026여수세계섬박람회 조직위원회 간부 공무원 등 50명이 참석해 ▲협의회의 구성 취지 및 운영 방향 ▲섬박람회 추진 현황 ▲기관별 협력 요청 사항 등을 공유했다.

협의회는 앞으로 2개월 주기로 정기회의를 개최해 ▲기관·단체 네트워크를 통한 홍보와 참여 확대 ▲국내외 관람객 및 기업 유치 ▲행사 운영 분야별 협력 대책 마련 등을 논의하게 된다.

논의된 안건은 각 기관·단체 실무진 회의를 통해 세부 실행계획 수립 및 이행상황 점검 절차로 이어질 예정이다.

정기명 여수시장은 "협의회를 더 일찍 운영했어야 한다는 아쉬움도 있지만 각 기관과 단체에서 협력해준다면 박람회가 반드시 성공 개최될 것"이라며 "속도감 있게 준비될 수 있도록 모든 역량을 다해 협력해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.

2026여수세계섬박람회은 오는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 돌산 진모지구, 여수세계박람회장, 개도, 금오도 등 관내 섬 일원에서 열린다.

#2026세계섬박람회#여수시#협력지원협의회

