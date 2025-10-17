"위기의 학교급식... 학교급식법 전면 개정하라"

큰사진보기 ▲100만청원당진운동본부발족기자회견기자회견에서 힉비노조 당진지회장이 발언하고 있다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

지난 16일, 당진시청 브리핑실에서 학교급식법 전면개정 100만청원당진운동본부(아래 당진운동본부)가 기자회견을 열고 공식발족을 선언했다.현재 학교급식실은 학교급식노동자가 겪는 과도한 노동강도, 산업재해 집중 발생, 인력부족과 이에 따라 외주화 확대 문제가 심각해지고 있는 실태이다. 학교급식 노동자의 건강권·안전권 보장과 매년 늘어나는 학교급식 외주화 저지를 학교급식법 개정으로 실현하고, 건강하고 질 높은 학교급식을 지켜내자는 여론을 전국민적으로 공감대를 확산하기 위해서 당진운동본부를 발족했다는 배경을 밝혔다.이날 기자회견에는 민주노총 당진시위원회, 당진시여성농민회, 당진시농민회, 당진어울림여성회, 풀뿌리여성연대, HEPA봉사단, 아름숲협동조합, 참교육학부모회 당진지회, 기본소득당, 조국혁신당, 정의당 당진시위원회, 진보당 당진시위원회 단체 대표자들과 주요인사들이 참가하였다. 당진시 정당·노동·시민사회단체가 폭넓게 학교급식법 전면 개정에 대한 필요성을 역설하고 함께 행동하겠다는 결심을 밝혔다. 이들은 학교급식의 문제가 단지 학교 안의 문제가 아닌, 지역이 공동으로 관심을 가지고 해결해야 하는 문제임을 입모아 강조했다.정혜경 진보당 국회의원이 대표 발의한 '학교급식법 전면 개정안'은 친환경 무상급식의 질 제고뿐 아니라 급식노동자의 안전과 건강 보장을 국가와 지방자치단체의 책무로 명시하고, 학부모와 노동자 대표의 참여를 제도화하는 등의 내용을 담고 있다.당진운동본부는 기자회견문을 통해 "아이들의 밥상과 노동자의 생명을 함께 지키는 법, 그것이 바로 우리가 요구하는 학교급식법 개정의 방향이다. 정부와 국회는 더 이상 미뤄서는 안 된다. 학교급식의 주체 모두가 존중받는 안전하고 지속가능한 급식체계를 지금 당장 만들라"고 촉구했다.당진운동본부는 법안 통과와 대중적 여론 형성을 위해 전국적으로 추진되는 '안전한 노동, 행복한 급식' 학교급식법 전면 개정 100만 청원운동을 당진시에서도 기자회견을 시작으로 장날과 지역행사를 거점으로 하는 장소에서 100만 서명운동과 캠페인 등을 진행하기로 이후 실천계획을 밝혔다.아래는 학교급식법 전면개정 100만 청원당진운동본부 소속단체.민주노총 당진시위원회, 당진시농민회, 당진시여성농민회, 당진어울림여성회, 당진여성포럼, 풀뿌리여성연대, 한국여성유권자연맹 당진지부, 당진참여연대, 당진동학농민혁명승전목기념사업회, HEPA봉사단, 민족문제연구소 당진지회, 아름숲협동조합, 어울림협동조합, 소들섬과 우강사람들, 참교육학부모회 당진지회, 기본소득당, 조국혁신당, 노동당 당진시위원회, 정의당 당진시위원회, 진보당 당진시위원회.