'함께 밥을 먹는 모임'을 아십니까? 인생이 달라졌어요

"집을 알아보던 중 '프리랜서'라는 이유로 대출이 거절됐어요. 일을 하고 있지만 일을 한다고 증명을 할 수 없다는 게 정말 답답해요."

"항해툰 활동에 참여하면서, 매주 그 시간에 갈 곳이 있고 만날 사람들이 있고 할 일이 있다는 게 설레는 일이었어요. 총 6주간의 과정을 끝내고 발간 파티를 하면서 느낀 소속감, 작가와의 토크라는 코너를 마련해주셔서 느낀 쑥스럽지만 뿌듯했던 인생 첫 북토크 경험... 의미 있는 시간이었습니다."

A씨는 공연 연출과 글을 쓴다. 그는 스스로를 "나 자신을 착취하는 악덕 사장"이라 부른다. 정해진 출퇴근이 없다 보니 밤샘은 일상이고, 결국 몸이 망가지고 나서야 비로소 자신을 돌보기 시작했다고 한다. 그는 "혼자 일해도 사내 규정이 꼭 필요하다"고 말한다.B씨는 인스타툰 작가다. 회사에 다니다가 퇴사 후 프리랜서로 전향해 3년째 일하고 있다. 수입이 일정하지 않아 불안할 때도 있지만, 회사에 다닐 때보다 만족도는 높다. 다만, 소속이 없다 보니 예상치 못한 불편함을 겪는다. 최근 집을 알아보던 중 '프리랜서'라는 이유로 대출이 거절되기도 했다. 여러 프로젝트를 성공적으로 마쳤지만, 여전히 자신의 일을 증명하기 어렵다고 말한다.C씨는 아이폰 스냅 작가로 활동 중이다. 과거 낮은 임금에 고민하다가 부업으로 시작한 일이었지만, 점차 본업으로 자리 잡았다. 더 나은 사진을 남기기 위해 교육을 듣고, 최신 기기로 교체하며 전문성을 높여가고 있다. 스스로를 '1인 사업자'라고 정의한다. 클라이언트가 만족하지 못할까 불안할 때도 있지만, 클라이언트가 만족스러워 할 때면 뿌듯하다며, 스스로 일을 만들어내고 성과를 내는 이 일에 만족한다고 말했다.D씨는 강사이자 인스타툰 작가 등 다양한 일을 병행하는 프리랜서다. 프리랜서로 일한 지는 약 1년, 이전 직장 생활에서 쌓은 경력도 꽤 길다. 그가 회사를 떠난 이유는 더 이상 성장의 가능성을 느끼지 못했기 때문이다. D씨가 처음으로 회사가 아닌 스스로 돈을 벌었을 때, "내가 경제적 효용이 있구나"라는 사실이 신기했다고 한다. 하루 종일 한마디도 하지 않는 날도 있지만, 그는 "지금의 일이 좋다"고 말한다.앞의 사례는 프리랜서들의 이야기다. 자유롭고 자기 주도적인 노동환경에 자부심을 느끼기도 하지만, 현실의 여러 제약은 그들을 불안정의 늪으로 내몰기도 한다. 계약서 없이 시작하는 일, 언제 끊길지 모르는 수입, 사라진 사회안전망 속에서 스스로를 착취하며 버티는 현실. 겉으로는 자유로운 선택처럼 보이지만, 클라이언트의 요구에 맞춰야 하는 일정.지금 한국에는 약 406만 명의 프리랜서와 88만 명의 플랫폼 노동자가 존재하는 것으로 추정된다. 학원 강사, 방송작가, IT 개발자, 예술노동자 등 이미 오래전부터 다양한 영역에서 프리랜서 계약은 일상이었고 지금은 더 다양한 영역이 생겨났다.하지만 노동환경은 여전히 불안정하다. 퇴직금이나 4대 보험, 산재보험 같은 사회적 안전망은 직장 중심으로 설계되어 있어서 그림의 떡이고, 임금 체불이나 클라이언트와의 갈등도 대부분 혼자 감당해야 한다. 청년유니온 커뮤니티에 참여한 한 프리랜서 A씨는 자신을 "스스로 관리하는 악덕 사장이면서 블랙기업이었다"고 표현했다. 고립 속에서 스스로를 착취하며 버티는 현실이다.대출조차 쉽지 않다. 프리랜서 B씨는 인터뷰에서 대출의 어려움을 반복적으로 얘기했다. 대출을 상담받으러 간 B씨에게 은행원은 재직증명서를 요구했다. B씨의 지난 3년간의 작업 포트폴리오는 증빙이 되지 않았다. 집 문제나 결혼 등 큰돈이 들어가는 상황에서 대출이 어려워 미루고 포기하게 된다고 했다.이러한 어려움 속에서도 이들은 자신의 일을 하고 있다는 자부심을 가지고 있다. 영상 제작, 인스타툰, 디자인, 번역, 사진 촬영 등 다양한 영역에서 자신의 전문성과 정체성을 실현하며 살아간다.아이폰 스냅작가 C씨는 "인생에 한 번뿐인 결혼식에서 멋진 순간을 남겨주고, 클라이언트가 좋아할 때 행복하다"고 말한다. 인스타툰 강사 D씨는 "내 자신이 경제적 효용성을 가지고 있으니 제가 스스로 돈을 벌 수 있다는 것 아니냐"며 "그 자체로도 신기하고 좋아서 혼자 일하는 것이 외롭고 쓸쓸하지만, 프리랜서를 그만둘 생각은 없다"고 말했다.이처럼 프리랜서는 단순한 '불안정 노동자'가 아니라, 자신의 전문성과 정체성을 실현하는 주체적인 사람이다. 그래서 정책 역시 이들을 단순히 보호 대상으로만 볼 것이 아니라, 선택한 일을 지속할 수 있는 사회적 안전망을 만드는 방향으로 설계되어야 한다.이와 함께 중요하게 고려할 것은 프리랜서와 플랫폼 노동자는 과거처럼 공장이나 직장에 모여있는 것이 아니라는 것이다. 이들은 접속을 통해 만나고 연결된다. 그렇기 때문에 작은 직종 커뮤니티, 취미 모임 등등으로 연결된다.그런 이유로 청년유니온은 이들과 3년째 커뮤니티를 만들고 만나고 있다. 접촉면을 늘려가기 위해 고민한 결과 처음의 시작은 단순했다. '함께 밥을 먹는 모임', 이야기 나누고 맛있는 밥 한 끼를 먹자고 제안했다. 여러 분야의 프리랜서들이 한자리에 모여 맛있는 밥을 먹으며 각자의 일을 이야기했다. 공통된 질문을 던졌지만, 직종마다 서로 다른 고민과 경험이 쏟아져 나왔고, 그 대화는 몇 시간이고 이어졌다.그렇게 알음알음 연결된 사람들이 30명 가까이 되었다. 만났던 프리랜서들과 함께 고민하며 프리랜서 자기돌봄 워크숍을 기획했고, 정기적인 인스타툰 모임도 함께 만들었다. D씨는 이런 경험을 통해 변화를 느꼈다.다양한 커뮤니티를 통해 만난 사람들과 매년 연말파티(DUTY FREE DAY)에서 송년회를 하거나 주기적인 프리랜서 수다회 등 다양한 형태의 모임을 이어왔다. 그 자리에서 프리랜서들이 어떻게 자신의 삶을 꾸려가고 있는지, 어떤 일상을 살아가고 있는지 공유했다. 함께 웃고, 공감하며, 그들의 경험을 나누는 과정에서 서로를 조금 더 이해하게 되었고, 그들을 어떻게 바라볼지, 그리고 그들이 필요로 한 것이 무엇인지를 확인했다.지금은 모임에 참여했던 프리랜서들이 직접 커뮤니티를 만들고 운영하고 있다. 프리랜서들이 모인 자리에서는 각자도생이 아니라 함께 해야 한다는 사실이 분명해진다. 일상 이야기뿐만 아니라 종합소득세 신고에 대한 고민을 나누고, 단가 설정 팁이나 하루 루틴 관리법을 나누며 서로 도움을 주고받는다. 프리랜서로 일하면서 느꼈던 문제가 나만의 문제가 아니라 모두가 겪고 있는 문제임을 알게 되면서 일부의 참여자들은 청년유니온에 가입하고 함께 활동하기도 한다.정부와 국회에서도 '근로자 추정 규정', '일하는 사람 권리 보장법' 등을 논의하고 있지만, 속도는 더디다. 지금처럼 일부 직종에만 적용하거나 자율규제 중심으로만 접근하면 프리랜서들의 체감도는 떨어질 수밖에 없다. 사회적인 제도가 공백인 지금, 프리랜서 스스로 노동의 주체가 되어 노동환경을 바꿔나가는 것은 매우 필요한 일이다.그러나 현실은 여전히 버겁다. 계약서를 쓰지 않는 관행, 저가 경쟁을 부추기는 플랫폼 구조, 가입할 수 없는 사회보험 제도는 위험이 온전히 개인에게로 넘어온다. 프리랜서를 위한 정책은 단순한 보호가 아니라, 그들의 전문성을 지키면서도 지속가능하게 일할 수 있도록 만드는 것이어야 한다. 이를 위해 표준계약서 확산과 계약 교육, 적정 단가 가이드라인 마련, 사회보험 적용 확대, 대출·금융 지원 개선 등이 필요하다.프리랜서에 대한 명확한 정의를 내리기 어렵다 보니 법적 지위가 모호해진다. 프리랜서는 근로기준법상 노동자로 인정받지 못하지만, 실질적으로는 노동자와 다르지 않은 형태로 일한다. 그들을 '노동자'로 볼 것인지, '자영업자'로 볼 것인지 정의하지 못한 채 멈춰있다. 또한 프리랜서 문제는 노동, 복지, 산업 등 여러 부처의 관할이 겹치는 사안이지만, 부처 간 협의는 더디고, 기존 제도 틀 안에서만 해결하려는 접근이 이어지고 있다.무엇보다 프리랜서는 '혼자' 일하기 때문에, 집단적인 목소리를 내기 어렵다. 한곳에 모여 있지 않다. 그러다 보니 노동조합과 같은 집단을 꾸리기 어렵고 프리랜서의 문제는 '보이지 않는 노동'으로 남아 있다. 프리랜서가 몇 명인지 정확한 통계조차 없는 현실에서 정책의 근거도 취약하다.사회적 제도가 공백인 지금, 프리랜서 스스로 노동의 주체로 서서 자신의 환경을 바꿔나가는 일은 더욱 절실하다. 청년유니온이 지난 3년간 커뮤니티를 만들어가며 함께 목소리를 낸 이유도 여기에 있다. 프리랜서의 권리 보장은 개인의 문제를 넘어서 변화하는 지금 사회 전체의 지속가능성과 연결되어 있다.프리랜서의 '자유'와 '불안'이라는 양가적인 현실을 확인하고, 일하는 모든 사람이 평등하게 기본권을 누릴 수 있도록 하는 것. 그것이 지금 우리가 해야 할 과제이다. 프리랜서도 노동자다. 그들의 권리를 지키는 일은 곧 우리 모두의 권리를 지키는 일이다.지난 3년간의 프리랜서 커뮤니티는 단순한 모임을 넘어, 프리랜서들의 목소리를 모아내는 첫 시도였다. 그 만남은 가능성을 보여주었다. 밥을 함께 먹고, 서로의 단가와 루틴을 공유하며, 때로는 세금과 계약 문제로 머리를 맞댄 경험들은 '연대'의 새로운 형태였다고 생각한다. 누구나 다른 자신만의 일을 가지고 있지만, 함께 '일'을 이야기하기 시작했다는 점에서 큰 의미가 있다.어떤 형태일지 모르겠다. 우리가 보고 알았던 형태의 유니온이 아닐 수 있다. 하지만 청년유니온이 세대로 묶어진 노동조합인 것처럼 그들의 '프리랜서'라는 정체성으로 묶인다면 새로운 이야기를 써 내려갈 수 있다고 생각한다.나 홀로 일했던 사람들이 프리랜서 수다회, 자기돌봄 워크숍, 연말파티 등 대화 속에서 노하우도 경험하고 서로의 경험을 축척시켰다. 청년유니온이 주도했던 커뮤니티에서 참여자가 주체가 되어가는 과정 중에 있다. 공동체가 되기 위해서 공통의 경험을 만들어내는 과정이 남아있다. 그 과정을 함께 만들고 함께 한 경험을 통해서 함께 더 나은 노동환경을 만들어가고자 한다. 그것이 우리가 상상하는 프리랜서유니온, 그리고 다음 세대의 노동운동이다.