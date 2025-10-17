'골령골'의 슬픔과 '우물터'의 비극 함께 추모

큰사진보기 ▲16일 피해자인 제주4.3유족회 회원들과 당시 공권력의 상징이었던 전직 경찰관 단체가 대전형무소터를 함께 찾아 아픔을 공유하고 화해를 다짐하기 위해 희생자 영전에 고개를 숙이고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

지난 16일 오전 대전형무소 터. 밤새 내린 가을비가 지난 새벽을 씻어낸 듯, 대전형무소 공기는 무겁고 서늘했다. 형무소 터 내 우물터에는 희생자들의 넋을 기리는 하얀 국화가 놓였다.대전형무소는 근현대사의 비극과 아픔이 서린 곳이다. 일제강점기 독립운동가들의 고통이 서렸고, 6·25 한국전쟁이 일어나자 제주 4·3 관련으로 끌려와 수감돼 있던 제주도민 등 수천여 명의 민간인들이 군인과 경찰에 의해 인근 골령골로 끌려가 무참히 살해됐다.같은 해 9월에는 북한군이 퇴각하면서 이번에는 우익단체 회원들과 경찰과 군인 등 1500여 명을 이곳에서 보복 학살했다. 특히 대전형무소 우물터는 북한군에 의해 희생된 시신이 인양된 곳이다.그런데 조화에는 '추모 , 화해·상생을 위한 합동순례'라고 적혀 있다. 이날 제주 4·3 희생자 유족회와 제주특별자치도 재향경우회 회원 60여 명이 우물터 앞에 함께 섰다.4·3의 피해자와 당시 공권력의 상징이었던 전직 경찰관 단체가 70여 년 전의 적대 관계를 넘어, 아픔을 공유하고 화해를 다짐하기 위해 희생자 영전에 고개를 숙였다. 제주에서 끌려와 이곳에서 생을 마감한 가족과 북한군에 의해 목숨을 잃은 경찰 희생자 등을 기억하는 합동 묵념에서도 같은 무게의 슬픔이 느껴졌다.김창범 4·3 유족회장은 "대전형무소는 제주도민이 국가 공권력에 의해 희생된 곳이자 북한군에 의해 경찰 등이 집단 희생된 곳"이라며 "화해와 상생을 통해 평화의 미래로 나아가기 위해 경우회 회원들과 합동 참배를 하게 됐다"고 말했다.고정화 제주재향경우회장도 "역사의 현장인 대전형무소 터를 유족들과 함께 추모하고 손을 맞잡아 감회가 새롭다"라며 "화해, 상생의 정신으로 합동 참배와 순례 행사를 이어 가겠다"고 말했다.유족회와 재향경우회가 함께 합동순례에 나선 것은 올해로 12년째다. 올해는 지난 14일부터 정읍 동학농민혁명기념공원, 군산 근대역사박물관, 군산 3·1운동 100주년 기념관 등 동학과 항일 운동 관련지를 방문했다. 또 부여 경찰충혼탑, 공주 우금치 전적지, 행정안전부 대통령기록관 등 경찰 및 한국전쟁 관련 주요 장소를 순례했다.