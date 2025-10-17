주 4.5일제 도입, 더 이상 미룰 수 없는 과제다

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ remyloz on Unsplash 관련사진보기

최원용 현 더불어민주당 정책위원회 부의장, 더불어평택미래연구소 대표, 이재명 경기도지사 당시 기획조정실장, 전 경기경제자유구역청장(지방관리관), 전 평택시 부시장

요즘 대한민국 사회에서는 '주 4.5일제' 도입이 뜨거운 화두다. 직장인과 노동계, 정치권을 막론하고 찬반 논쟁이 이어지고 있다. 노동시간 단축은 단순한 근무제도 개편이 아니라, 일과 삶의 균형이라는 사회적 가치를 재정립하는 문제이기 때문이다.나는 1996년, 주 44시간 근무제(월~금 8시간, 토요일 4시간) 시절에 직장생활을 시작했다. 이후 격주 토요일 휴무제, 주 5일 근무제까지 모두 직접 경험했다. 그 과정을 겪으며 느낀 것은, 제도 변화가 단기적으로는 혼란을 가져오더라도 장기적으로는 노동문화의 질적 성장을 이끌어왔다는 점이다. 주 4.5일제 역시 마찬가지 흐름 위에 있다.현재 우리나라 노동자의 연평균 노동시간은 1872시간(OECD, 2023)으로, OECD 평균(1742시간)보다 약 130시간 많다. 이는 38개 회원국 중 여섯 번째로 길다. 멕시코, 코스타리카, 칠레, 그리스 정도만이 우리보다 길게 일한다. 장시간 노동은 출산율 저하·산업재해 위험·이직률 증가로 이어지는 악순환의 구조를 낳는다. 이러한 문제를 완화하고 지속가능한 노동환경을 조성하기 위한 주 4.5일제 도입 논의는 더 이상 미룰 수 없는 과제다.경영계 일각에서는 임금 인상과 생산성 저하 등을 이유로 우려를 표한다. 그러나 핵심은 '노동시간 단축'이 아니라 '노동생산성 향상'이다. 주 4.5일제를 도입하더라도 근로자의 집중도가 높아지고 업무 효율이 개선된다면, 생산량은 오히려 유지되거나 향상될 수 있다. 결국 생산성 향상에 대한 노사정(勞使政)의 공동책임이 제도의 성패를 좌우한다.이를 위해 정부는 기업의 일하는 방식 개선을 돕는 생산성 혁신 컨설팅, 스마트공장 전환 지원, AI·IT 기반 업무 효율화 시스템 도입 등을 적극 뒷받침해야 한다. 실제로 정부는 주 4.5일제 도입 기업에 대해 월 최대 60만 원의 장려금을 지급하는 방안을 내놓았다. 금액이 충분하다고 보기는 어렵지만, 제도 확산을 위한 마중물로서 의미가 크다.이미 일부 대기업과 중소기업에서 자율적으로 유사한 제도를 도입해 성과를 거두고 있다. SK 일부 계열사, 삼성전자, 제조업체 휴그린, IT기업 둡 등이 대표적이다. 이들의 사례는 주 4.5일제가 현실적인 제도임을 보여주는 실증적 근거다.2004년 주 5일제 도입 당시에도 경영계의 반발은 거셌다. 업무 효율 저하, 인건비 상승을 이유로 반대가 많았다. 그러나 결과는 달랐다. 제도 시행 후 취업자는 267만 명 늘었고, 주당 노동시간은 6.5시간 줄었으며, 1인당 노동생산성은 1.5% 증가했다(한국노동사회연구소, KDI). 제도 변화는 결국 사회 전반의 경쟁력 강화로 이어졌다.주 4.5일제 역시 철저한 사전 준비와 국민적 공감대를 통해 충분히 성공할 수 있다. 이재명 정부의 주 4.5일제 로드맵은 단계적 접근 방식을 택했다. 우선 공공기관과 대기업에서 시범 시행해 성과를 검증한 뒤, 중소기업으로 점차 확대한다는 구상이다. 업종별·규모별 차이를 반영한 세부안을 마련하고, 비정규직·시간제 노동자에 대한 보호 장치도 병행한다.나아가 사회 전반의 이해관계자들이 참여하는 노사정 상설협의체를 통해 국민적 토론과 공론화를 추진하는 과정도 중요하다. 시민·노동자·기업의 다양한 목소리를 담아내야 제도는 지속 가능해진다.결국 주 4.5일제 도입은 '오래 일하는 나라'에서 '잘 일하는 나라'로의 전환, 그리고 '노동이 존중받는 국가'로 가는 첫걸음이다. 우리 사회가 이 제도를 통해 노동의 질과 삶의 질이 함께 성장하여 노사와 국민 모두가 행복한 국가로 나아가길 기대한다.