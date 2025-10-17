국민의힘, 교사 개인정보 대량 유출...경찰 "고발 11건, 수사 중"

큰사진보기 ▲국민의힘이 김문수 대선 후보 명의로 한 초등학교 현직 교장에게 보낸 '교육특보 임명장'. ⓒ 제보자 관련사진보기

올해 대통령 선거 기간 중 보수 교원단체인 한국교원단체총연합회(아래 교총) 회원의 개인정보가 무더기로 국민의힘에 유출된 사건에 대해 경찰이 "고발 등 11건을 접수해 현재 수사 중"이라고 밝혔다.17일, <오마이뉴스>는 서울경찰청 공공범죄수사대가 국회 교육위 강경숙 조국혁신당 의원에게 최근 보낸 '대선 기간 중 교총 회원 명단 유출 관련 수사 상황' 자료를 살펴봤다.이 자료에서 경찰은 "2025년 5~6월, 서울경찰청 공공범죄수사대가 '국민의힘에서 전국 교사·선거권자들을 상대로 휴대전화 메시지를 통해 본인 동의 없이 교육특보, 조직특보 임명장을 발급했다'라는 내용의 고발 등 11건을 접수했다"라면서 "이 건에 대해 현재 수사 진행 중"이라고 밝혔다.이 당시 대량 유출된 교총 관련 교사 개인정보는 교사의 이름, 개인 휴대전화 번호, 소속 학교 등인 것으로 알려졌다.지난 5월 23일, 교총은 보도자료를 내어 "자체 내부 조사를 진행하는 과정에서 본회 직원이 과거 재직했던 교총 (전) 사무총장의 요구에 의해 회원 정보를 (국민의힘에) 전달한 사실을 확인했다"라면서 "이에 본회 직원을 전 사무총장과 함께 개인정보보호법 위반 및 업무 방해죄로 서초경찰서에 고발과 수사 의뢰했다"라고 밝힌 바 있다.올해 대선 기간 중 교총 회원과 교총 회원 경력이 있는 교사들에게 '국민의힘 김문수 대통령 후보' 명의의 '국민의힘 중앙선거대책위 교육특보' 임명장이 대량 발송된 사실이 드러나 논란이 된 바 있다. 교육계에서는 교총의 회원 개인정보 유출 규모를 10만 명 이상으로 보고 있다.서울시 선거관리위도 지난 5월 23일, 교총 회원 개인정보 유출 사건에 대해 서울경찰청에 수사 자료를 통보한 바 있다. 사실상 수사 의뢰를 한 것이다. 공직선거법 제93조 제3항은 "누구든지 선거운동을 하도록 권유·약속하기 위하여 신분증명서·문서 기타 인쇄물을 발급·배부 또는 징구하거나 하게 할 수 없다"라고 규정하고 있다.