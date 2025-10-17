전교조, 전남교육감 공수처 고발... 교육감 "선거 앞 정치공세"

큰사진보기 ▲공수처고위공직자범죄수사처 (자료사진) ⓒ 남소연 관련사진보기

김대중 전남교육감

전국교직원노동조합 전남지부가 김대중 전남교육감의 사택 논란과 재산 증식 과정에 대해 범죄 의혹을 제기하며 수사기관에 고발장을 냈다. 김 교육감은 "선거를 앞두고 전교조가 정치 공세에 나선 것 아니냐"면서도 "수사를 통해 밝혀질 것"이라고 했다.전교조 전남지부는 지난 16일자 보도자료에서 "김대중 교육감을 뇌물·횡령 혐의, 공직자윤리법·부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 위반 혐의로 지난 14일 고위공직자범죄수사처와 전남경찰청에 고발했다"고 밝혔다.전교조는 김 교육감이 지난 9월까지 약 2년간 보증금 3000만 원에 월세 105만 원을 내고 거주했던 교육청 인근 한옥 주택과 관련해 "월세가 시세보다 현저히 낮다"고 했다. 그러면서 주택 소유자가 교육청 납품 비리 사건 연루 인물의 배우자라는 사실을 재차 거론하며 직무 관련 범죄에 해당할 소지가 있다고 했다.전교조는 관보에 공개된 공직자 재산 신고 내역을 토대로 분석한 결과 최근 2년 사이 김 교육감 순자산이 4억 원 이상 증가한 사실이 파악됐다며, 자금 출처에 대한 수사가 이뤄져야 한다고 했다. 실제 관보를 보면 김 교육감과 배우자, 그리고 삼녀의 전체 순자산은 2023년도 신고 기준 마이너스 6억 1500만 원이었는데, 2025년 기준 마이너스 1억 6000만 원이 됐다.또한 전교조는 김 교육감이 기존 목포 주택을 카페로 용도 변경하고 리모델링하면서 약 1억 9000만 원, 차량 신규 구입에 약 6000만 원을 지출한 것으로 자체 파악됐다고 밝혔다. 그러면서 "순자산 증가와 지출을 고려하면 2년간 김 교육감의 자산은 6억 5000만 원이 늘어난 것"이라며 "이는 공직자 근로소득만으로는 설명이 불가능하다"고 했다.전교조는 제보 내용임을 밝히며 "교육감이 최근까지 거주했던 한옥집 리모델링과 주차장 자동문 설치 등 사적 공간 개선에 교육청 예산이 사용된 의혹이 있다"며 횡령 의혹 또한 제기했다.이에 대해 김 교육감은 입장문을 내고 "(한옥) 사택은 정식 계약 절차를 거쳐 월세로 임차한 것으로 (집주인 신상에 대해 뒤늦게) 알게 된 뒤 (언론 등을 통해) 사과를 했으며, 이해충돌 관련 신고도 하고 이사까지 마쳤다"고 밝혔다.사택 리모델링·주차장 자동문 설치 비용의 경우 집주인이 부담했으며, 교육청은 관련되지 않았다고 밝혔다. 그러면서 "사택 논란은 이미 경찰에 고발된 사안으로 수사를 통해 밝혀질 것"이라고 했다.순자산 증가와 관련해선 "급여 소득과 배우자 연금 소득 그리고 상속받은 고향집을 매각해 채무를 상환(한 것이 반영됐다)"며 "건물 리모델링 비용 등도 대출로 충당해 부채 또한 증가했다"고 밝혔다. 그는 "선출직 공직자로서 언제든 비판과 검증을 받을 준비가 돼 있지만, 선거를 앞두고 인신공격적인 정치공세는 곤란하다"며 "무분별한 의혹 제기에 대해선 엄정 대처하겠다"고 했다.