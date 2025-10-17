민주당 "국힘, 김현지 출석 못하게 해놓고 '존엄' 정치공세"

큰사진보기 ▲지난 12일 더불어민주당 박수현 수석대변인이 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에 참석해 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김현지 대통령실 제1부속실장이 지난 2일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

더불어민주당이 "김현지 대통령실 제1부속실장의 국정감사 증인 출석을 막는 것은 바로 국민의힘 자신"이라고 꼬집었다. 국민의힘이 김현지 실장을 업무 연관 상임위원회인 국회 운영위 외 5개 상임위 증임으로 신청한 것 자체가 "받을 수 없는 카드"라는 지적이다.박수현 민주당 수석대변인은 17일 당 최고위원회의 후 취재진과 만난 자리에서 국민의힘을 향해 강한 유감을 표했다. 박 수석대변인은 "대통령실은 김현지 실장의 국감 출석에 반대한 적이 없다"면서 "김 실장의 출석을 막고 있는 건 대통령실도, 김현지 실장 본인도, 민주당도 아닌 국민의힘 바로 자신들"이라고 지적했다.국민의힘이 과도한 요구를 내놔 김현지 실장 증인 출석에 합의할 수 없게 만들어놓고선, 다른 한 쪽으로는 '문제가 될 것 같으니 정부여당이 김 실장을 숨긴다'는 프레임을 만든다는 지적이다.박 수석대변인은 "(김 실장의) 출석 여부를 여야가 합의하던 중 송언석 국민의힘 원내대표가 6개 상임위 출석을 요구했다"면서 "운영위 출석도 협의가 안 되는데 6개 상임위에 출석을 요구하는 것은 민주당이 수용할 수 없는 카드를 던진 것"이라고 설명했다.그는 "이를 안 받으면 '민주당과 대통령실이 존엄 현지를 꽁꽁 숨기려는 의도가 있다'는 프레임 정치공세 의도를 분명히 했다"면서 "판은 깨진 것"이라고 덧붙였다.박 수석대변인은 원내 사안이라 답변이 제한적인 것을 전제하고 "민주당은 (김 실장이) 운영위에 출석하되 전임인 총무비서관 임무에 국한돼 질의한다면 응할 수 있다는 협상안을 갖고 협상한 것으로 알고 있다"고 말했다. 국회 운영위는 15일 전체회의를 열어 증인 채택 건을 마무리하기로 했지만, 회의는 뒤로 미뤄졌다. 전체회의가 언제 열릴지는 아직 정해지지 않았다.국민의힘은 김현지 실장의 재산 증식 의혹 등을 제기하며 보좌관 시절 재산신고 내역(비공개 대상) 제출을 인사혁신처에 요구하는 등 전방위적인 검증을 벼르는 모양새다. 인사혁신처는 "사생활 보호 차원에서 공직자윤리법상 비공개자의 재산등록 내역을 공개하는 것을 규제하고 있다"면서 자료 제출을 하지 않은 바 있다.