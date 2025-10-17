주한미군 항의서한에 국힘 "외교 참사, 특검 해체하라"

국민의힘이 특별검찰팀을 향한 비난의 목소리를 높였다. 이번 타깃은 12.3 비상계엄 관련 내란과 외환 혐의를 수사 중인 조은석 특검팀이었다.
최근 주한미군은 데이비드 아이버슨 부사령관 명의로 내란 특별검사팀의 오산 공군기지 압수수색을 향한 항의 서한을 우리 외교부에 보낸 것으로 전해졌다.
특검팀이 오산기지 내 한국 공군 방공관제사령부 제1중앙방공통제소(MCRC)를 압수수색한 것은 지난 7월 21일이었다. 평양 무인기 작전과 관련해 '외환' 혐의를 수사하기 위함이었다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 8월 25일, 한미정상회담을 코앞에 두고 본인의 소셜미디어 '트루스소셜'에서 이를 언급하면서 파장이 일었다. 이후 트럼프 대통령은 정상회담을 마치고 우리 기자들의 질문에 "오해라고 확신"한다며 진화된 것으로 여겨졌다(관련 기사: 한국 정부·언론 발칵 뒤집어놓고... 트럼프 "그런 루머가 있어서"
). 그러나 두 달이라는 시점이 지난 지금, 뒤늦게 주한미군을 통해 문제 제기가 이뤄진 것이다.
국민의힘은 "외교 참사"라며 이를 빌미 삼아 대여 공세의 고삐를 바짝 쥐었다.
"역사상 유례 없는 심각한 외교 참사... 3대 특검, 지금 즉시 해체하라"
송언석 국민의힘 원내대표는 17일 오전 당 국정감사대책회의를 주재하며 "조은석 정치특검의 평택 오산미군기지 압수수색에 대해 주한미군이 우리 정부에 공식 항의서한을 보냈다"라며 "트럼프 대통령이 한미정상회담 때 거론한 이후에, 주한미군까지 공식적인 항의를 전달한 것은 한미동맹 72년 역사상 유례를 찾아볼 수 없는 심각한 외교 참사"라고 규정했다.
그는 "지금 아직도 한미 관세 협상이 한창 진행 중"이라며 "공안정국이나 다름없는 내란 정국으로 모자라서, 외환 정국까지 조성해 보려고 무리수를 두다가, 심각한 외교 참사를 초래한 것"이라고 날을 세웠다.
이어 "뿐만이 아니다. 한덕수 전 총리와 박성재 전 법무부장관의 구속영장까지 기각된 것은, 조은석 특검의 무리한 영장청구에 따른 당연한 결과라는 것이 관련 전문가들의 분석"이라며 "그럼에도 불구하고 특검은 박성재 장관에 대해 재청구하겠다고 할 뿐 아니라, 추경호 전 원내대표와 우리당을 내란죄로 엮기 위한 무리한 강압 수사까지 계속하고 있다"라고 반발했다.
송 원내대표는 "우리 당의 젊은 직원들을 매일 같이 참고인으로 불러 조사하고 있다. 당장 오늘도 저희 원내대표실 직원을 불러서 장시간 조사를 이미 예고하고 있다"라며 "의총을 소집 문자메시지를 갖고서 국민의힘을 '내란 정당'으로 조작해보겠다는, 무리한 정치적 망상 수사"라고 항변했다.
또한 "다른 특검도 마찬가지"라며 "민중기 특검은 이름만 '김건희 특검'이지, 김건희 여사의 직접 관련도 없는 사건들에 대한 별건수사만 거듭하면서 어떻게든 야당 의원들을 엮어서 구속 시켜보겠다는 망상을 하고 있다"라고 불쾌감을 표출했다.
그는 "그렇게 무리수를 거듭하다 보니 결국, 산후조리원 입원에 있는 산모를 압수수색 하는 만행을 저질렀고, 급기야 양평군청 공무원을 죽음으로 내몬 살인적 강압 수사를 벌이게 되었다"라고도 힐난했다.
여기에 "이명현 특검팀은 또 어떠한가. 피의자도 아닌 참고인인 김장환 목사님과 이영훈 목사님을 압수수색 했다"라며 "또한, 김장환 목사님에 대해서 소환조사를 수차례 시도했고, 공판 전 증인신문까지 청구했다. 아흔이 넘은 원로 종교인을 상대로 너무 가혹한 인권탄압을 하고 있다는 것"이라고도 지적했다. 임성근 전 해병대 1사단장 '구명 로비' 의혹과 연루되어 있는 이들에 대한 압수수색을 "인권탄압과 종교탄압"으로 정의한 것이다.
그는 "반인권·반자유·반헌법, 3대 특검은 지금 즉시 해체해야 한다"라고 못을 박았다.
"안보도 동맹도 모르는 특검이 한미동맹 근간 흔들어"
이충형 국민의힘 대변인도 같은 날 논평에서 "한미동맹 70년 역사에 유례가 없는 심각한 외교적 문제"라고 강조했다. 그는 주한미군의 항의를 "이른바 조은석 특검팀이 지난 7월, 미군의 허가나 사전협의 없이 오산기지 내 한국 공군 방공관제사령부 제1중앙방공통제소(MCRC)를 압수수색한 것이 SOFA(주한미군지위협정)에 위배된다고 지적한 것"이라고 정리했다.
이 대변인은 "상호 협의 없는 출입과 일방적인 수사는 국제적 신뢰 관계를 훼손할 수 있다"라며 "특검이 자신들의 형사절차만을 근거로 주한미군 기지에서 강제수사를 시도하는 것은 무책임한 일"이라고도 날을 세웠다.
이어 "한미동맹은 우리나라 방위 태세의 근간이며 한미 간의 집단안전보장을 국제적으로 지탱하는 안보의 핵심"이라며, 이번 항의를 "특검이 정치적 목적에 눈이 멀어 앞뒤 안 가리고 강제수사를 벌이는 습성을 보여주는 상징적인 사건"이라고 주장했다.
"이번 사태는 단순히 법적인 논란을 넘어 국가이익을 침해할 수 있는 중대한 외교 사안"이라며 "안보의 '안' 자도 모르고, 동맹의 '동' 자도 모르는 특검이 한미동맹의 근간을 뒤흔들어서야 되겠느냐?"라고도 따져 물었다. 이재명 대통령을 향해서는 "한미동맹의 근간까지 흔들 수 있는 이 '위험한 폭주'를 방기해서야 되겠느냐?"라며 "지금이라도 '막무가내 특검'을 자중시킬 것을 촉구한다"라고 요구했다.
특검팀 "협정 위반? 전혀 사실 아니다... 사전 승인 받았다"
조은석 내란특검팀은 "한미간 주한미군지위협정 위반 사실이 없다"라는 입장이다. 박지영 특검보는 지난 16일 브리핑에서 "특검의 압수수색이 협정 위반이라는 내용은 전혀 사실이 아니다"라며 "당시 특검 수사관은 한미간 양해각서 등에 따라 출입 승인권을 가진 한국군의 사전 승인을 받아 출입증을 받았다"라고 강조했다.
"이후 한국군의 엄격한 통제와 인솔을 받아 한국군이 사용·관리하는 장소에 들어갔다"라며 "해당 장소에서 판사로부터 발부받은 압수수색 영장을 제시하고, 이를 근거로 영장에 기재된 자료를 임의적 방법으로 제출받아 입수한 것"이라고도 부연했다. "이 밖에 다른 장소에서의 수색 활동은 일체 이뤄진 바가 없다"가 없기 때문에, 주한미군 측의 항의를 납득하기 어렵다는 취지로 이해된다.