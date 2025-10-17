캄보디아 의회 만난 민주당... "한국인 송환, 적극 협력하겠다고 해"

큰사진보기 ▲더불어민주당 재외국민안전대책단이 보도자료를 통해 배포한 16일 민주당 의원들-캄보디아 하원의원들 만남 모습 ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

큰사진보기 ▲더불어민주당 재외국민안전대책단이 보도자료를 통해 배포한, 16일 캄보디아 하원의원들을 만나는 민주당 의원들 모습. 가운데 김병주 단장.

캄보디아 내 한국인 대상 납치·감금이 최근 논란이 된 가운데, 더불어민주당 재외국민안전대책단(아래 대책단)이 16일(현지 시간) 캄보디아 프놈펜에서 하원 의원들을 만나 '감금 한국인 조기 송환'을 촉구, 적극 협력하겠다는 답변을 얻어냈다.정청래 민주당 대표는 17일 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "김병주, 황명선 등 의원으로부터 어제 보고를 받았다", "대책단은 (한국인 대상) 취업 사기 감금 등 피해 방지를 위한 코리아 데스크 설치, 온라인 스캠, 범죄 조직 소탕 등을 위해 양국이 초국적으로 협력을 할 것을 촉구했다"며 이같이 말했다. 대책단은 김병주(최고위원) 의원을 단장으로, 황명선(최고위원), 임호선(수석사무부총장), 홍기원(외통위원) 의원을 부단장으로 한다.정 대표는 "교민 사회와 일상에 피해가 가지 않도록 국회가 노력해 달라는 동포 말씀에 깊은 책임감을 느낀다"며 "민주당은 해외 취업 사기 실태를 철저히 파악하고 신고 절차 간소화, 외교부, 경찰, 현지 치안 당국 간 공조 강화 등 정부의 대응을 적극적으로 지원하겠다. 현지 안전 인력 확충, 영사 조력법 개정 등 제도적 개선을 추진해 우리 동포의 생명과 안전을 지키기 위해 앞장서겠다"고 밝혔다.대책단이 같은 날 오전 배포한 보도자료에 따르면, 16일(목) 오후 캄보디아 프놈펜에서 현지 하원 의원들과 만난 대책단은 애초 예정이었던 1시간을 훌쩍 넘겨 2시간 넘게 심도 있는 대화를 나눴다. 여기서 민주당 측은 감금된 한국인에 대한 조기 송환을 거듭 요구했고, 캄보디아 하원 측은 훈마넷 총리와 훈센 상원의장에 보고해 협력하겠다고 답변했다.보도자료에 따르면, 캄보디아 측은 "범죄조직들로 인해 캄보디아도 피해를 보고 있다"며 "범죄 소탕을 위해 최선을 다하고 있고 앞으로 더욱 노력하겠다"고 밝혔다. 이에 민주당 대책단 측은 캄보디아 경찰에 적극 협력, 필요한 지원을 다하겠다고 약속했다. 캄보디아 측은 한국과의 조속한 관계 정상화를 원한다며, 전략적 동반자 관계를 다시 시작하자고 제안했다고 한다.한편 민주당 대책단은 이에 앞서 50여 명 한국인을 구출한 오창수 선교사(캄보디아 시아누크빌 거주) 화상회의를 통해 구체적인 피해 사례를 확인했고, 문제 해결을 위한 논의도 진행했다.대책단은 17일(현지시간)에도 캄보디아 상원 의원들과 면담을 진행한 뒤 범죄 구역들을 점검할 계획이며, 보다 허심탄회한 소통을 위해 더 많은 재외동포들과 2차 간담회를 비공개로 가질 예정이라고 알렸다.현재 캄보디아에선 보이스피싱 등 범죄조직에 의해 다수 한국인이 감금돼 있는 상황이며, 일부 한국인은 범죄 행위에 연루됐다며 수사 당국의 수사를 받고 있는 상황이다. 캄보디아 내 한국인 대상 범죄 심각성이 불거지자 정부는 15일 외교부 2차장을 단장으로 하는 '정부 합동 대응팀'을 현지에 파견하기로 결정했다.