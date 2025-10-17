"이런 날이 오네" 한화 팬 가족의 두근두근 가을야구

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲한화 가을야구, 이게 왜 진짜?2년 차 야구팬의 가을야구 헌정 만화 ⓒ 수달씨 관련사진보기

한화이글스 팬 남편의 야구 사랑 30년, 드디어 저와 아들마저 야구에 '입덕'하고 말았습니다. 저는 사실 야구팬이라 하기엔 부족하고, 그저 한 선수의 팬이지만요(야구장에서 항상 밝은 에너지를 보여주는 선수라 배울 점도 많고 좋은 기운을 얻곤 합니다).오늘 드디어 한화의 가을 야구가 시작됩니다. 오랜 보살 팬들에게는 큰 보상이, 갓 '입덕'한 팬들에게는 짜릿한 도파민이, 야구 잘 모르는 사람들도 기꺼이 즐길 수 있는 감동과 서사가 있는 축제의 시간이 되었으면 합니다.모쪼록 다치는 선수 없이 즐기는 야구 할 수 있으면 좋겠네요. 잘 못하고 실수하는 선수가 있더라도 너무 질책하기보다 함께 아파하고 위로해 주는 성숙한 팬 문화도 이번 가을 야구에서 볼 수 있으면 좋겠습니다.즐기는 방식은 달라도 모두 야구인. 같이 즐기자구요. 가을 야구, 너무 소중하잖아요!