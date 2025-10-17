논산시, 노후 농기계 조기 폐기 지원 근거 마련한다

큰사진보기 ▲논산시의회 장진호 의원 ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회가 지역 농민들의 안전과 환경 개선을 위해 노후 농기계를 조기 폐기할 수 있도록 지원하는 제도적 근거를 마련한다.장진호 의원이 대표 발의한 '논산시 노후 농기계 조기 폐기 지원 조례안'이 오는 10월 17일부터 23일까지 열리는 제267회 임시회에서 심의·의결될 예정이다.이번 조례안은 2012년 이전에 생산된 트랙터와 콤바인 등 노후 농기계를 조기 폐기할 때 보조금을 지원할 수 있도록 하고, 이를 통해 탄소중립 실현과 미세먼지 저감, 농촌의 쾌적한 생활환경 조성을 목표로 한다.조례안은 시장이 노후 농기계 조기 폐기 지원계획을 수립·시행하도록 규정하고 있다. 지원계획에는 △지원 방향과 목표 △보조금 지급 기준과 절차 △폐기 현황 등이 포함된다.지원 대상은 충남 논산시에 주소를 두고 농업경영체로 등록된 농업인과 농업법인으로, 소유 기간이 6개월 이상인 농기계가 해당된다. 반면, 융자금 상환이 남아 있거나 불법 유통 농기계는 지원에서 제외된다.또한 시장은 폐기 업소를 지정하고, 관련 자료를 5년간 보관하도록 지도하는 등 행정적 투명성 확보 조항도 담았다.이번 조례를 대표 발의한 장진호 의원은 "노후 농기계는 안전사고 위험뿐 아니라 탄소 배출과 미세먼지 발생의 원인이 된다"며 "이번 조례 제정을 통해 농민의 부담을 덜고, 지속가능한 농촌 환경으로 나아가는 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.논산시는 조례가 통과되면 예산 범위 내에서 단계적으로 지원 사업을 추진하고, 향후 노후 농기계 폐기 후 친환경 농기계 보급 정책과 연계하는 방안도 검토할 방침이다.논산시 관내 한 농민은 "폐기비용이 부담스러워 오래된 농기계를 계속 쓰는 경우가 많았다"며 "시에서 지원이 이뤄진다면 안전사고와 환경오염을 함께 줄일 수 있을 것 같다"고 말했다.이번 조례안은 '지방자치법'과 '미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법', '농업기계화촉진법' 등 관련 법령에 근거를 두고 있으며, 제정 공포 후 즉시 시행될 예정이다.