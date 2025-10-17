"청년유랑단이 농어촌 지역 노인들을 찾아갑니다"

큰사진보기 ▲극단서산이 오는 24일 오전 11시 지곡면 대요2리 경로당에서 청년유랑단을 선보인다. ⓒ 극단서산 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

문화예술을 접하기 어려운 농어촌 지역 노인들을 위해, 청년 예술인들이 직접 마을을 찾아가 공연을 선보이는 '청년유랑단'이 탄생했다.이번 행사는 오는 24일 오전 11시 지곡면 대요2리 경로당에서 열린다. 극단서산이 주최·주관하며, 서산시와 서정ENT가 후원, 사단법인 대한노인회 서산시지회가 협력한다.'청년유랑단'은 청년과 노인이 서로를 이해하고 세대 간의 친밀감을 형성하기 위해 기획된 찾아가는 문화예술 프로그램이다. 청년예술가들이 경로당을 직접 방문해 연극공연과 참여형 프로그램을 함께 진행, 노인들이 일상속에서 자연스럽게 예술을 경험하고 즐기는 기회를 제공한다.이번 행사는 총 3부로 구성된다. 1부에서는 청년예술인들이 직접 선보이는 세대공감×추억여행 연극공연, 2부에서는 정종일 커피강사와 함께하는 '커피 인문학교실', 3부에서는 건강체조와 노인인지활동 프로그램이 진행된다.오전 11시부터 오후 3시까지 이어지는 이번 프로그램은 공연과 체험, 교류가 조화를 이루며 어르신들의 문화적 만족도를 높일 예정이다.청년유랑단은 문화공연의 혜택이 상대적으로 적은 농어촌 지역의 노인들에게 문화예술을 가깝게 전하고, 청년예술가들에게는 지역사회 안에서 다양한 예술적 시도와 경험을 쌓는 기회를 제공한다. 특히 청년과 노인이 함께 웃고 교감하는 과정을 통해 서로의 세대를 이해하고, 지역 내 새로운 문화적 관계망을 형성하기 위해 노력할 예정이다.극단서산 관계자는 "이번 '청년유랑단'은 예술을 통해 사람과 세대를 잇는 따뜻한 시도"라며 "청년예술인들의 창의적인 감성과 어르신들의 삶의 이야기가 어우러지는 뜻깊은 시간이 될 것"이라고 전했다.극단서산은 서산에서 활동하는 청년극단으로 연극, 뮤지컬, 공연뿐 아니라 지역 축제, 행사, 캠페인 등 다양한 활동과 함께 시민연극아카데미, 청소년극단 해성을 운영하여 시민과 함께하는 연극교실 같은 교육 프로그램도 진행 중이다.