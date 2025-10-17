일제에 간도특설대를 제안한 이 사람

큰사진보기 ▲간도특설대 사진. 1937년 창설된 간도특설대는 "조선인 항일가는 조선인이 (때려) 잡자"는 친일반민족행위자 이범익의 제안으로 창설된 것으로 알려졌다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

친일반민족행위자 이범익

1937년 10월 12일자 매일신보 기사. 간도특설대 설립과 대원 모집을 알리는 내용이 실렸다.

일본육군대장 다나카 암살을 시도했던 의열단원 오성륜.

강원도 정선군 정선읍 아라리촌에 설치된 이범익 영세불망비와 단죄문

강원도 정선군 정선읍 아라리촌에 설치된 이범익 영세불망비 단죄문

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

▲ 1939년 7월 항일연군에 대한 보복공격에 나선 간도특설대는 천보산에서 교전 뒤 항일연군 전사자들의 배를 가르고 내장을 꺼내 통조림통에 넣었다.▲ 1939년 겨울 간토특설대가 안도‧돈화‧화전 3개 현에 대한 토벌 도중 항일군 2명을 체포했다. 모두가 보는 앞에서 군도로 참수하고, 시체 옆에서 목을 들고 기념사진을 찍었다.▲ 1940년 1월 안도현에서 항일연군에 가담한 여성 5명을 압송하던 도중 강간을 시도하다 저항하자 살해했다.2004년 중국동포 출신 류연산 교수는 책 <일송정 푸른솔에 선구자는 없었다>를 통해 간도특설대의 만행을 폭로했다.류 교수가 폭로한 내용을 보면조선인들로 구성된 간도특설대가 무장독립투쟁에 나선 조선인 독립운동가를 상대로 저지른 만행이 얼마나 참옥했는지 여실히 보여준다.일제는 1939년 '(만주)동남부 치안숙정 공작'을 본격적으로 진행한다. 만주지역에서 벌어지는 무장독립투쟁을 무력으로 토벌에 나선 것이다.윤희탁의 <일제하 만주국 연구. 항일무장투쟁과 치안숙정공작>(일조각)에 따르면 일본 관동군은 1939년 5월 중국 길림시에 '토벌사령부'를 조직한다.토벌사령부는 일본관동군 6400여 명, 만주국군인 2만5000여 명, 통화성 경찰토벌대 1만4480명, 길림성 경찰토벌대 9650명, 간도성 경찰토벌대 1만여 명 등 총 병력 6만5000명의 병력을 동원했다.일제는 먼저 통화성과 길림성에서 활동하는 중국인 양정우가 이끄는 동북항일연군을 목표물로 삼았다.동북항일연군은 조선인과 중국인으로 구성된 항일게릴라 부대다. 1939년 10월부터 1940년 3월 일제의 토벌에 의해 양정우 부대에 속했던 400여 명의 부대원은 모두 체포되거나 살해됐다.1940년 4월부터 1940년 9월까지 진행된 토벌은 김일성이 지휘하는 제2방면군과 진한장(陳翰章)이 이끄는 제3방면군, 화전 일대에서 활동하던 위증민의 부대에 대한 토벌을 진행했다. 이때 일본군은 토벌 성과를 내지 못한 것으로 전해졌다.1940년 10월부터 1941년 3월까지 간도‧목단강‧길림성의 접경지대 와 왕청, 훈춘현의 접경지역에 대한 토벌이 진행됐다. 위증민의 부대와 경위려의 부대, 김일성이 지휘하는 제2방면군과 진항장의 부대가 대상이 됐다.이 토벌로 위증민, 진한장, 한인화는 전사했다. 김일성은 살아남아 소련(현 러시아) 영내로 탈출했다.일제의 토벌로 동남만지역의 항일유격대 수는 1939년 9월 4140명에서 1940년 1월 2600명으로 줄었다. 같은 기간 2050명이던 동북항일연군 제1로군 병력수도 46%가 줄어 1100명으로 줄었다.일제는 동북항일연군을 와해시키기 위해 대대적인 선무공작을 진행했는데, 이때 음란도서와 도색사진 까지 제작해 활용했던 것으로 전해졌다.조선인들로 구성된 '간도특설대'는 1937년 9월 15일 일제가 세운 괴뢰정부 만주국 치안부 산하 부대로 창설됐다.그해 12월 15일 지원병 제1기 입대식이 진행됐다. 지원병은 230명으로 지원조건은 만18세 이상 20세 미만으로 간도성에 거주하는 조선인 남성으로 조건이 제한됐다. 1940년 1월 제2기생이 모집됐고 이후에는 징집병으로 채웠졌다.일반 사병은 전원 조선인이였고, 장교는 일본인과 조선인을 섞어 구성했다.훈련을 마친 간도특설대는 1939년 진행된 '(만주)동남부 치안숙정 공작'에 본격 투입됐다.임무는 항일세력에 대한 토벌로 동북항일연군이 주된 대상이었다. 이들은 일제의 항복선언 조차 알지 못한 채 1945년 8월 20일까지 부대 활동을 계속했다.연변대학이 출판한 <중국조선민족 발자취 총서>에 따르면 간도특설대는 당시 만주국 간도성장이었던 이범익(李範翊, 1883~?)이 일제에 건의해 만든 것으로 전해진다.이에 따르면 이범익은 일제의 환심을 사기 위해 일본군의 치안 환경에 맞추어 조선인을 징모해 항일연군을 토벌하자는 특설부대 창설을 조선총독부에 주동적으로 건의했다.일제는 "조선인 항일운동가는 조선인이 (때려)잡자"는 이범익의 제안을 받아들여 '간도특설대'창설을 결정했다.1949년 4월 친일반민족행위자 김창영(金昌永. 1891~1967)은 반민특위에 체포돼 충청북도 조사부 조사관 김상철로부터 조사를 받는다.김창영은 이범익과 함께 1939년부터 시작된 항일동북연군에 대한 토벌작전에 참여한 혐의 등으로 체포됐다.그는 조사에서 자신이 참여한 귀순공작을 통해 김일성 부대 참모장 임수산과 부하 30명을 귀순시켰다고 진술했다.이범익과 김창영이 잡아들인 독립운동가 중 대표적인 인물이 의열단원 오성륜(吳成崙.1898~1947)이다.오성륜은 김구선생의 명을 받아 1922년 3월 당시 상하이 부두에서 일본 육군대장 '다나카 기이치'(田中義一, 1864~1929, 제16대 일본내각총리대신)에 대한 암살을 시도한다.하지만 총탄을 빗나갔고 암살은 실패했다. 이에 앞서 오성륜은 1919년 삼일운동 이후 압록강 대교 폭파를 계획했지만 실패하기도 했다.일본육군대장 '다나카 기이치' 암살 작전이 실패하면서 오성륜은 곧바로 검거됐다.오성륜은 일본 나카사키 교도로소 이송될 예정이었지만 극적으로 탈옥에 성공했다. 독일로 탈출한 오성륜은 1926년 다시 중국 광동으로 돌아와 중국공산당에 가입한 후 '광저우 코뮌'에 참가한다. 1929년 다시 만주로 건너가 조국광복회를 만들며 항일운동을 계속한다.그러다 1941년 1월 항일운동을 하던 중 일본 관동군과 만주국 경찰의 토벌작전으로 자신이 포위당하자 투항했다,김창영은 오성륜을 비롯해 항일동북연군에 참가한 조선인 독립운동가에 대해 "직업적인 토비로서 흉기를 휴대하고 부락의 습격, 살인, 강도, 방화, 약탈, 인질 납치 등 제반 악행을 무소불위롤 펼친 순전한 악질도단에 불과한 것이고, 결코 항일군이라고 지칭할 수 없다"고 말했다.이범익도 반민특위에 체포됐지만, 조서 등 기록이 남아있지 않다.시대의 자랑, 만주의 번영을 위한 징병제의 선구자, 조선의 건아들아선구자의 사명을 안고 우리는 나섰다. 나도 나섰다.건군은 짧아도 전투에서 용맹을 떨쳐 대화혼(大和魂)은 우리를 고무한다.천황의 뜻을 받든 특설부대 천황은 특설부대를 사랑한다. (간도특설대 부대가)독립군의 배를 가르고, 참수한 간도특설대 답게 '부대가'도 '천황의 뜻을 받든', '선구자'라는 내용이 들어갔다.간도특설대를 만들자고 제안한 것으로 알려진 이범익은 누구일까?이범익은 1983년 충북 단양군 단성면 하방리 178번지에서 태어났다. 1898년 외국어학교 일본어과를 졸업했다. 1904년 러일전쟁이 반발하면서 본격적인 친일행적의 길로 접어든다.1904년 러일전쟁에 참여한 일본군의 통역을 맡아 일제의 눈에 든다.1911년 조선총독부 내무부장에 발탁됐고, 1912년 춘천군수를 지낸다. 이후 경북지역 군수를 전전하다 1929년 강원도지사, 1935년 충청남도지사에 임명된다. 그해 2월 일본정부로부터 훈2등 서보장을 수여받았다.1937년 조선인이 오를 수 있는 최고 관직인 조선총독부 중추원 참의에 임명됐다.1937년 일제가 세운 괴뢰국가 만주국의 간도성장에 부임한다. 1940년 만주지역 항일무장투쟁세력을 토벌하는 '동남지구 특별공작위원회' 고문직을 맡았다.강원도 정선군 아라리촌에는 이범익을 추모하는 '영세불망비'가 지금까지도 잘 보전돼 있다.도대체 누가 이런 비석을 세웠을까? 이 비는 이범익이 강원도지사로 재직할 당시인 1932년 그의 휘하에 있던 정선군수 정선군수 김택림(金澤林, 1888~?)이 세웠다.비석 앞면에는 '강원도지사 이범익 각하 영세불망비'라고 새겨져 있고 뒤에는 그를 추모하고 찬양하는 내용이 담겼다."(친일파 이범익이 강원도지사로 부임해) 백성 위해 노고하며 사랑으로 돌보기를 다하셨다. 동쪽으로 오력사를 파견하여 사통팔달 뚫리었고 십만 거금으로 밑천 들여 자본으로 도와주었다. 우리 백성 편의하니 이로부터 넉넉하고 풍성해져 많은 사람 칭찬하니 두터운 은혜 영원히 칭송하네" 이런 내용이다.이 비는 현재 정선읍에 조성된 '아라리촌'에 있지만 원래는 정선군청 내에 설치됐던 것으로 전해졌다.그렇다면 김택림은 왜 이런 비석을 세웠을까? '정선문화연대'에 따르면 1930년대 정선군 화암면엔 전국 5대 금광에 속하는 견포광산을 비록해 많은 금광이 있었다. 대부분 일본인들이 소유‧운영했다. 때문에 화암면은 정선군에서 전기가 가장 먼저 가설됐다.'정선문화연대'는 1932년 경 도지사 이범익은 화암면 일대 금광에 필요한 기간시설을 만들거나 외부로 금을 쉽게 실어 나를 수 있는 신작로를 개설하기 위해 거금 10만 원을 지원한 것으로 추정했다. 당시 정선군수 김택림은 이와 같은 이범익의 친일 행적을 칭송하기 위해 불망비를 세웠다. 친일파가 친일파를 칭송하는 아부의 극치였다.사실 김택림도 이범익 못지 않은 친일파다. 평양 출신인 김택림은 16세 되던 해인 1904년 평남 중화군 사립 일어학교 특별과를 졸업했다. 1930년 5월 강원도 정선군수에 임명돼 1933년 5월까지 만 3년간 재직했다. 군수 재직 중 그는 일제로부터 '훈6등 서보장'을 받았다. 1936년 강원도 통천군 순령면장에 임명됐고 1937년 중일전쟁이 발발하자 군수품 공출, 군사원호, 국방헌금품 모집 등 전쟁지원 업무를 적극 수행했다.태평양전쟁이 터진 1943년 3월 강원도 통천군민들이 모금하여 구입한 애국기 '통천호' 헌납식 때 통천군수와 함께 헌납대표로 참석하기도 했다.이범익의 동생 이범관(이범관(李範觀, 1888~?)도 친일반민족행위자다.이범관의 본적은 충북 단양군 단성면 상방리로 조선총독부 진천군수와 보은군수 등을 역임했다.그는 1930년 4월부터 1941년 7월까지 약 11년 3개월 동안 충북 보은, 진천, 제천군수로 재직했다. 친일 공로를 인정받아 1931년 훈7등, 1933년 훈6등, 1939년 훈5등 서보장을 받았다.군수로 재직하면서 일제가 벌인 침략전쟁인 중일전쟁에 필요한 물자를 공출하는 데 앞장섰다.또 일본전투기 '애국기' 헌납자금을 모집하는데 앞장섰고 시국강연회를 통해 일본의 침략전쟁을 옹호했다.1938년에는 일제가 전쟁선동을 위해 만든 '국민정신총동원 충청북도연명' 평의원을 지내며 일제의 침략전쟁을 선동했다.이범익(李範翊. 1983.10~?) 약력 및 친일행적창씨명 : 기요하라 노리에키(淸原範益).본적 : 충청북도 단양군 단성면 하방리 178번지1902 : 외국어학교 일어보통과 졸업1903~1904 : 외국어학교 부교관, 보광학교 교사1904~1905 : 러일전쟁 당시 일본육군성 통역1908 : 일본정부로부터 은사금 80원 수령1911 : 조선총독부 내무부장1912 : 조선총독부 강원도 춘천군수1914 : 조선총독부 경상북도 달성군수1915 : 일본정부로부터 다이쇼대례기념장1917 : 조선총독부 경상북도 예천군수1920 : 조선총독부 경상북도 칠곡군수1920 : 일본정부로부터 훈4등 서보장1927 : 조선총독부 경상암도 참여관1928 : 일본정부로부터 훈3등 서보장, 조선총독부 경남도의회 참여원, 쇼와대례기념장1929 : 조선총독부 강원도지사1935 : 조선총독부 충청남도지사, 일본정부로부터 훈2등 서보장1937 : 조선총독부 중추원 참의, 동양척식주식회사 감사1937 : 만주국 간도성장1939 : 만주국 국무원 간도분국장1940 : 만주국협화회 간도성 본부장, 창씨개명, 동남지구특별공작후원회 고문1940 : 만주국 정부로부터 국경사변종군기장1945 : 조선총독부 중추원 고문※한국전쟁 당시 납북 추정