협동조합 사업 범위를 규정하는 중요한 조항

협동조합에 대해 알고 싶어하는 분들, 협동조합 조합원분들과 함께 협동조합 정관으로 협동조합의 특징을 얘기 나눠보려 합니다.
16번째 시간은 표준정관의 제61조 사업의 종류입니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
제61조(사업의 종류) ① 이 조합은 그 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 할 수 있다.
1. ○○○ 사업
2. ○○○ 사업
3. 조합원과 직원에 대한 상담, 교육․훈련 및 정보제공 사업(法)
4. 조합 간 협력을 위한 사업(法)
5. 조합의 홍보 및 지역사회를 위한 사업(法)
② 조합의 사업은 관계 법령에서 정하는 목적·요건·절차·방법 등에 따라 적법하고 타당하게 시행되어야 한다.(法)
③ 제1항과 제2항에도 불구하고 조합은 「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 금융 및 보험업을 영위할 수 없다.(法)
협동조합 정관 제61조는 조합이 수행할 수 있는 사업의 종류와 그 한계를 명시한 중요한 조항입니다. 이 조항은 협동조합의 활동 범위를 법적으로 규정하는 조항으로, 조합의 정체성과 미래 발전 방향을 좌우하는 중요한 의미를 지닙니다.
표준 정관에서 규정하는 사업의 종류를 살펴보면, 조합 고유의 주요 사업 외에도 조합원과 직원에 대한 상담, 교육·훈련 및 정보제공 사업, 조합 간 협력을 위한 사업, 조합의 홍보 및 지역사회를 위한 사업 등이 포함되어 있습니다. 이러한 사업은 협동조합 7원칙 중 ⑤교육, 훈련 및 정보 제공, ⑥협동조합 간의 협동, ⑦지역사회에 대한 기여에 해당하는 내용입니다. 이는 협동조합이 단순한 사업체가 아닌 공동체적 성격을 가진 조직임을 보여주는 대목입니다.
제2항은 조합의 사업이 관계 법령에 따라 적법하고 타당하게 시행되어야 한다고 명시하고 있습니다. 이는 협동조합이 법적 테두리 안에서 투명하고 책임감 있게 운영되어야 함을 강조하는 것으로, 조합원들의 신뢰를 확보하고 사회적 책임을 다하겠다는 의지를 보여줍니다.
제3항에서는 금융 및 보험업 영위를 금지하고 있어 협동조합의 사업 제한을 두고 있습니다. 다만 이는 입법적으로 아쉬운 대목입니다. 세계적으로 신용협동조합이나 상호부조 형태의 협동조합 보험이 협동조합 운동의 중요한 한 축을 담당하고 있는 현실을 고려할 때, 이러한 전면적 금지는 협동조합의 발전 가능성을 제약하는 측면이 있기 때문입니다. 다만 현재로서는 협동조합 사업으로 금융, 보험업은 제외한다는 점을 이해하고 있어야 합니다.
사회적협동조합의 경우 주 사업이 협동조합 전체 사업량의 100분의 40 이상이어야 한다는 엄격한 요건이 적용됩니다. 이는 사회적협동조합이 사회적 가치 실현에 보다 집중하도록 하여, 일반 협동조합과 차별화된 사회적 역할을 수행할 수 있도록 하는 중요한 장치입니다. 따라서 사회적협동조합을 설립하거나 운영하는 경우, 이러한 사업 비중 요건을 충족하는지 지속적으로 점검하고 관리하는 것이 필수적입니다.
제61조는 사업의 종류를 구체적으로 명시하고 있는 만큼, 협동조합에서 사업을 확장해갈 때마다 변경이 필요한 조항입니다. 따라서 처음 협동조합을 설립할 때부터 이 부분까지 염두에 두고 신중하게 작성해야 합니다. 단순히 현재 계획하고 있는 사업만을 고려하는 것이 아니라, 중장기적으로 추진할 가능성이 있는 사업 영역까지 포괄적으로 검토하여 정관에 반영하는 것이 바람직합니다.
