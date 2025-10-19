"밀양사람 김원봉" 그 기개 어디서 나왔나 했더니

조선은 읍성의 나라였다. 어지간한 고을마다 성곽으로 둘러싸인 읍성이 있었다. 하지만 식민지와 근대화를 거치면서 대부분 훼철되어 사라져 버렸다. 읍성은 조상의 애환이 담긴 곳이다. 그 안에서 행정과 군사, 문화와 예술이 펼쳐졌으며 백성은 삶을 이어갔다. 지방 고유문화가 꽃을 피웠고 그 명맥이 지금까지 이어져 전해지고 있다. 현존하는 읍성을 찾아 우리 도시의 시원을 되짚어 보고, 각 지방의 역사와 문화를 음미해 보고자 한다.

큰사진보기 ▲밀양(1965)읍성 북쪽인 아북산에서 바라 본 1965년의 밀양. 밀양강과 영남루, 삼문동을 잇는 밀양교가 왼쪽에 보이고, 시가화가 진행 중인 벌판이 멀리 아스라하다. ⓒ 밀양시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲밀양부(1872년_지방지도)산과 강, 봉화, 밀양읍성만 간결하게 표현한 1872년 지방지도. 추화산 아래 읍성엔, 영남루와 4대문, 관아와 아동산의 무봉암을 그려 넣었다. 삼문동엔 栗林(율림)이 그려져 있고, 지도 아래 낙동강과 밀양강이 합수하는 자리 오른쪽에 삼랑진이 보인다. ⓒ 서울대학교_규장각_한국학연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲밀양(1999년)20세기 말의 밀양시. 밀양강이 활보다 더 강하게 휜 삼문동 서쪽에서 본 조감이다. 왼쪽의 읍성의 내일동, 가운데 섬이 삼문동, 오른쪽 밀양역이 있는 가곡동이 보인다. 멀리 추화산 등의 산세도 뚜렷하다. ⓒ 밀양시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲밀양아리랑 비영남루 옆 무봉사 오르는 길가에 서 있는 밀양아리랑 비. 애잔한 듯하나 감춰진 경쾌함을 끝까지 놓지 않고 끌고 가는 아리랑 가락이, 정선이나 진도의 그것과는 또 다른 맛이다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲영남루(1910)아동산에서 밀양강을 따라 온 산자락 정점에 영남루가 앉았다. 성벽이 누각 앞을 지나 남문으로 뻗었으나, 사라지고 없다. 교량이 없던 시절, 배로 밀양강을 건너는 모습이 낭만적이다. ⓒ 밀양시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲영남루 야경경관 조명으로 치장한 영남루 야경. 왼쪽부터 침류각, 층층의 여수각, 영남루(대루), 능파각이다. 밀양강과의 사이 벼랑에 작은 아랑각이 앉았다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲밀양 관아남문 쪽에서 남북으로 뻗은 중앙로 북쪽 정점에 관아가 복원되어 있다. 언덕 위 삼문을 앞세운 100여 칸의 위용을 내보인다. 관아 뒤 오른쪽에 밀성(양)박씨 대종회가 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲해천읍성 서쪽에서 남북으로 흐르는 해천. 복개를 걷어내고 제 모습을 찾았다. 분명 해자였을 해천 옆으로 지금은 흔적도 없는 서쪽 성벽이 지났을 것이다. 주변에 '의열기념관'이 있어 밀양의 정신을 웅변하고 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲밀양읍성 북문 터밀양읍성 북문이 있던 자리의 북성사거리. 밀양에서 고령으로 향하는 길이다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲밀양읍성동문에서 아동산 정상으로 가파르게 오르는 성벽. 아동산 정상에서 성벽이 ‘ㄴ’ 모양으로 꺾이는 곳에 치성 역할을 하는 정자가 보인다. ⓒ 이영천 관련사진보기

이 도시가, 어느 한 인물을 눈앞에 우뚝 세웠다. 시원시원한 이목구비에 준수한 호남형이다. 그의 잔영이 헤어진 첫사랑처럼 망막에 똬리 틀었다. 영화 <암살> 속 대사 "나, 밀양사람 김원봉이오"도 마찬가지다. 뇌리에 박혔다. 더불어 그의 순탄치 못한 귀국과 해방정국에서 겪어야 했던 수모까지도 말이다. 뼛속까지 일제 앞잡이인 민족 반역자에게 뺨까지 맞아가며 취조를 받았으니, 그 치욕이 오죽했을까. 그 뿐인가. 친일파를 청산하지 못한 대가를 지금까지 치르고 있으니, 한번 잘못 꿴 역사는 얼마나 무서운 것이란 말이던가?'밀양(密陽)'이니 말 그대로 '농밀한 햇볕'이다. 햇볕이 무시로 내리쬔다는 고장인가? 영화 <밀양>. 어느 영화감독이 궁지에 내몰린 한 여인을 이 고장에 데려왔다. 죽은 남편의 고향이다. 여기서 여인의 삶은, 그러나 순탄치 못하다. 오히려 위선으로 자신을 치장한다. 아이를 잃고 종교에 의지하나 그마저 위선이라 느낀다.사랑의 본질이 무언지 보여주려 했다는 해설과 영문 이름 'Secret Sunshine'에 대한 '절망적인 삶 속에도 따뜻한 사랑과 햇빛 같은 시선이 숨겨져 있다'는 친절한 설명도 선뜻 받아들이기 어렵다. 하지만 도시는 정반대다. 빛나는 햇볕에, 아름다운 강물이 눈 부실만큼 아름답다. 지난 9월 하순, 이곳을 찾았다.경주에서 발원한 동창천이 청도천과 몸을 합하니 밀양강이다. 동에서 흘러온 단장천을 받아들여 몸집을 불린 강이 굽이굽이 돌아나간다. 화악산이 매방울처럼 떨군 추화산이 훼방꾼처럼 강의 흐름을 돌려 세운다. 산정에는 나이 들어 구부정한 추화산성이 신선인 듯 누워있다. 밀양읍성이 추화산 서쪽에서 아동산과 아북산을 정점으로 구릉을 구들장 삼아 네모나게 앉아있다.남쪽으로 흐른 밀양강이 낙동강과 만나는 자락에 삼랑진을 열었으니, 물길 따라 영남 내륙 깊숙이 들고 나는 결절부다. 사람이건 소금이건 이곳을 거쳤으니, 낙동강 하구에서 가장 번성한 포구였음이 자명하다. 일제가 이 자리에 부산과 마산으로 갈라지는 철길을 둔 까닭이기도 하다.이 고장에 철도는 필연이었을까? 증기와 굉음을 내뿜는 괴물 같은 화차가 고요하던 읍성을 가르려 도발하니, 고매하신 선비들이 거세게 반발했을까? 1905년 건설된 경부선이 전통 중심인 읍성을 빗겨나 강 건너 가곡동에 밀양역을 떨구었다.당시 삼문동은 섬이 아니었다. 변변한 제방도 없이 범람원 비슷한 충적토였다. 밀양강이 당겨진 활시위보다 더 심하게 휘어져 나가는 자리 아래, 율림(栗林)이라거나 태을정(太乙亭), 사장(射場)으로 옛 지도에 보일 뿐이다.일제가 이식한 근대화 물결 따라 왜인 이주는 전국적 현상이었다. 밀양도 예외가 아니어서 역 주변 가곡동이 먼저 도시화한다. 하지만 가곡동은 좁았다. 그러니 왜인들이 삼문동으로 꾸역꾸역 밀려든다. 굶주린 걸인 같은 그들이, 삼문동 강변에 제방을 쌓는다.역 뒷산인 용두산 끝단, 밀양강이 갈렸다가 합하는 목은 연약한 지반의 모래 투성이였다. 왜인들이 이 목을 빗겨 안으로 감아 제방을 쌓으니 자연스레 모양이 둥그러졌다. 이에 언젠가 그 목을 파내어 강물을 흘려보내니, 섬 옆의 수영장이 되었다. 북적거리는 1970년대 수영장 사진이 낯설다.전통 중심인 읍성과 차별적인 시가지가 강 아래 섬을 채웠다. 읍성 남문을 빠져나온 밀양교가 삼문동을 잇는다. 그 아래는 용두교가 가곡동에 가 닿으니 가히 강 위에 섬, 섬 위의 도시 탄생이다.언젠지 모르게 남북으로 긴 밀양대로가 도시를 동서로 갈라쳐 버렸다. 한때의 명성을 뒤로하고 동쪽이 정체하는 구시가지라면, 서쪽은 첨단 산업을 앞세운 신시가지로 확장 중이다. 물길과 무관하게 밀양이란 도시가 그리 나뉘었다. 그러나 그게 무슨 대수랴. 인구가 줄어드는 현실이니 말이다.가곡동 강 건너 예림리로 화로 속 잉걸처럼 그나마 도시화가 진행 중이다. 밀양강에 머릴 푸는 제대천 서쪽, 첨단 산업단지가 자리 잡고 앉았다. 그 옆 제대리가 영남학파 기둥인 김종직 선생의 생가이니, 밀양의 정신이 무언지 어렴풋이 알 것 같다.1989년 시(市)로 승격했다. 1965년 21.5만이던 인구가 2025년 10만이다. 절반 넘게 줄어버렸다. 어디 밀양만의 문제이겠는가 만, 지역 소멸이라는 현실의 암울함은 1905년 경부선 철도보다 더 험악한 얼굴로 달려드는 실정이다.아리랑의 고장이다. 정선아리랑이 첩첩산중 한 서린 고개를 단조로 넘는다면, 밀양아리랑은 가락부터 다르다. 무심한 임에게 투정은커녕 수줍어 인사도 제대로 나누지 못한다. 파도 일렁이는 진도아리랑이 흥겨워 퉁퉁 튄다면, 밀양의 그것은 어딘지 애잔하나 흥취를 놓치지 않고 끝까지 품고 간다. 산에 막혀 가려졌으나, 강으로 트인 고장의 품격이 아리랑에서 그대로 드러난다.우리나라 제일이라는 '영남루'에서 듣는 아리랑은 어떤 느낌일까? 정절을 지키려다 억울하게 죽은 아랑의 혼백이 농밀한 햇볕으로 승화했을까? 억울한 죽음의 한을 풀어준 고마움이 물빛에 반짝이는 윤슬이나 되었을까? 밀양강과 영남루가 만들어낸 조화가 하늘의 그것 같아 황홀하다.수중보로 물살이 느려졌다. 삼문동과 가곡동 사이도 보(洑)가 막아 옛 물길을 되찾았으나, 분명 흥취는 달라졌다. 그럼에도 물결은 푸르고 양양하다. 아동산과 남문 사이 층암절벽에 영남루가 섰다. 바람이라도 살랑이면 시흥이 절로 이는 풍광이다. 삼문동과 가곡동이 푸르른 벌판으로 남았다면 어떤 흥취일까?대루 바로 아래가 침류각이다. 침류각이 대루를 그리워했음인가? 성벽 쌓듯, 두 누각 사이를 소루 셋으로 층층이 이었다. 1844년 지어진 여수각이다. 그 멋스러움이 마치 흐르는 물 같다. 오른쪽 누각이 능파각이다.능파각 없는 영남루를 상상할 수 있을까? 너무 허전할 것 같다. 대루 보다는 작지만 늠름하고 당당한 자태의 능파각으로, 영남루 품격이 비로소 완성되었다. 서쪽 침류각에서 층층 여수각을 올라 대루, 거기서 능파각이 마치 아름다운 선율의 악보처럼 조화롭다.밀양읍성은 온전히 내일동에 속한다. 해발 88m 아동산이 정점으로, 산정에서 성곽이 90도로 꺾인다. 밀양강과 나란한 남벽이 아동산 능선을 잇는 축이고, 그 정점에 영남루가 앉았다. 성벽은 절반만 복원되었다. 영남루 서쪽 중앙로가 남북으로 지난다. 석정로 우리은행 인근을 남문 터로 추정하나, 중앙로에서 안쪽 40여m 근처로 보기도 한다. 아무튼 그 부근이 남문 터다.쭉 뻗은 중앙로를 따라 고개를 들면 언덕에 삼문을 드리운 관아가 엄정하다. 시련도 많았다. 군청과 읍사무소에서 시청을 거쳐 동사무소까지, 관아는 변화의 연속이었다. 이를 2010년 복원해 100칸을 넘겼다는 옛 위용을 되찾았다. 관아 위쪽엔 우리나라 3대 성씨 중 하나인 '밀성(양)박씨 대종회'가 위용을 뽐내고 있다.중앙로에서 서쪽으로 250m 남짓, 북에서 남으로 해천이 졸졸 밀양강으로 흘러든다. 도랑 같은 물줄기는 분명 밀양읍성을 지키던 해자였다. 복개를 걷어내 하늘로 얼굴을 내민 개천이 아담해 차분하다. 의열기념관 부근이 서문 터일까? 흔적도 남기지 못한 옛 성터가, 뵈지는 않아도 애잔하다.해천길과 석정로 사이 해자와 성벽이 나란하리라 여기며 북성사거리에 다다른다. 동문에서 활처럼 휜 옛길을 따라 북성사거리가 북문 터다. 아북산 인근, 고령으로 향하는 길목이다. 북문에서 낮은 능선을 따라 아북산 정상까지 성벽이 이어져 있었다. 밀양여고 뒤에서 동-서로 제법 곧은 성벽이, 학교의 경계에서 급격하게 꺾여 남쪽으로 치달았다.옛 지도마다 문루가 제각각이다. 그나마 1872년 지방지도에 4대 문이 온전하다. 관아 앞에서 갈라진 용평로가 동문 아래를 지나 청도와 언양으로 빠져나간다. 동문 곁에 옛 영남대로가 가늘게 복원되었다. 거기서 직선으로 아동산 정산까지 성벽이 치솟는다. 아동산 정상 'ㄴ' 모양으로 꺾어진 부분에 치성을 쌓고 전각을 세웠다.낙동강에 머릴 풀기 전의 밀양강이 의연하다. 밀양사람 김원봉의 꺾이지 않는 의기가 어디서 비롯되었나 하는 궁금증이 반나마 해소된 듯하다. 밀양은 그런 곳이다. 푸르러 더할 나위 없이 청한 고장이다. 서러운 듯 묘한 경쾌함이 스민 밀양아리랑 가락이, 뇌리를 떠나지 않는다. 영남루에 올라 호연지기로 바라본 밀양강 풍광이 눈길을 붙들고 끝내 놔주지 않는다. 그 시선에 모든 게 붙박여 버렸다.