남도의병 역사박물관의 개관 역할에 거는 기대

글쓴이는 전남교육연구소 운영위원장입니다.

다가오는 2026년 3월에 전라남도 나주 공산면 신곡리에 '남도의병 역사박물관'이 개관을 앞두고 있다. 422억 원의 예산이 투입된 이 박물관은 지상 1층, 지하 1층 규모로 상설전시실, 기획전시실, 그리고 무명의병 추모전시실을 갖추게 된다.단순한 전시공간이 아니라, 국난 속에서 자발적으로 일어섰던 남도의병의 숭고한 義(의) 정신을 기억하고, 새롭게 해석하는 남도인의 정서와 역사를 아우르는 복합문화공간으로 자리할 예정이다.​​남도의병 역사박물관의 개관은 바로 이 '義'의 전통을 시대정신으로 되살리고, 미래세대에게 그 가치를 교육하는 출발점이 된다.​이 박물관은 상설전시실, 기획전시실, 그리고 '무명의병 추모전시실'을 중심으로 구성된다고 한다. 특히 마지막 공간은 이름 없이 싸우다 사라진 수많은 민중 의병들을 국가적 차원에서 추모하는 첫 공간이라는 점에서 상징적이라 할 수 있다.지금까지 의병사는 주로 장군, 유생 등 지도자의 명망가 중심에서 서술되었지만, 남도의병 역사박물관에서는 이름 없는 백성의 투쟁과 희생까지 포괄하는 '민의 역사'가 전개될 예정이니, 이 시대의 필요한 박물관이 될 것으로 보인다. 이미 수집된 3천여 점의 유물은 호남절의록』, 『매천야록』과 같은 희귀 사료를 포함하고 있어 학문적 가치를 더하고 있다. 계속해서 관련 자료를 수집하고 정리하는 활동이 전개되고 있다.남도는 임진왜란과 대한제국기를 거치며 의병정신이 가장 치열하게 피어난 지역이다. 임진왜란의 김천일, 고경명, 유팽로 등 남도 전 지역에서 의병장이 활동했다. 정유재란의 석주관 전투에서 순절한 구례의 의병들, 해전과 영산강 유역의 해상의병들의 활약은 '약무호남 시무국가'라는 말이 나올 정도로 대단하였다.그리고 남도의 한말의병은 전국의 의병 활동에서 단연코 참가와 교전수는 가장 많았고, 치열하게 전개되었고 가장 많은 피해를 입었던 곳이다. 남도 어느 지역을 가더라도 이름 없이 스러져 간 남도의병들은 수없이 많다. 다행히 이들을 기억하는 남도의병 역사박물관은 이러한 역사의 중심에서, 지역민의 자긍심을 되살리고 후대의 기억을 잇는 상징적 공간이 될 것이다.지금 우리 사회는 급속한 세계화와 정보화 속에서 지역의 정체성과 공동체 의식이 빠르게 희미해지고 있다. 이러한 현실에서 의병정신의 핵심인 공동체 수호, 자발적 헌신, 정의에 대한 용기는 오늘날 민주사회 시민교육의 가치로 재조명될 필요가 있다. 남도의병 박물관은 바로 그 가치를 복원하고, 지역의 역사적 자산을 현대적 윤리로 새롭게 반영하여 미래 세대들의 소중한 정신적 가치를 부여하는 역할을 해야 한다.더 나아가 이곳이 '남도형 역사문화 플랫폼'으로 발전하길 기대한다. 전시뿐 아니라 음악, 미디어, 기록 예술 등 다양한 방식으로 의병정신을 되살린다면, 역사박물관은 지역경제 활성화와 문화관광의 거점으로서도 기능할 수 있다. 전남의 관광사업과 연계된 프로그램 개발, 지역 대학과의 학술 협력도 함께 추진되어야 한다. 현대 사회는 역사와 문화유산 그리고 지역의 문화가 함께 융복합적으로 연계하여 남도문화 관광의 시대를 주도하는 역할을 해야 한다.결국 남도의병 역사박물관은 단순히 과거를 되새기는 기념비적 건축물이 아니다.그것은 '기억을 통해 미래를 설계하는 공간'이다. 남도인의 역사 속에 내재된 의로움과 당당함의 공동체 정신이 이 남도의병 역사박물관을 통해 이 시대를 사는 시민의 소중한 가치로 다시 피어나길 기대한다. 그것이야말로 남도 의병이 우리에게 남긴 가장 위대한 문화유산일 것이다.