해상풍력 대전환 외치지만 현실은 '바람 없는 바다'

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

정부가 재생에너지 중심 에너지 대전환을 국정과제로 내세우며 해상풍력 확대에 속도를 내고 있다. 대통령까지 나서 "원전은 15년이 걸리지만 풍력은 1~2년이면 된다"며 대규모 건설을 독려하지만, 현실은 녹록지 않다. 목표는 2030년까지 14.3GW 보급이지만 현재 가동 중인 해상풍력은 0.35GW, 전체의 2% 수준에 불과하다. 법과 제도는 만들어졌는데 인허가와 주민 수용성과 공급망의 벽 앞에서 현실은 멈춰 선 바람이라는 말이 나돌고 있다.16일 서울 삼성동에서 열린 '해상풍력의 과도기, 실행 가능성과 협력의 길' 컨퍼런스는 정부의 구호와 산업 현장의 괴리를 단적으로 드러냈다. 더불어민주당 위성곤·김원이·이원택 의원과 한국풍력산업협회, 에너지전환포럼이 공동 주최한 이번 행사에서 전문가들은 하나같이 속도보다 방향이 중요하다고 입을 모았다.정부는 지난 3월 '해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성 특별법'을 제정하며 제도적 기반을 마련했다고 자평한다. 산업통상자원부는 범정부 해상풍력 보급 가속 TF를 출범시키며 인허가 절차 단축과 지원 방안을 약속했다. 그러나 현장에서는 법이 만들어졌다고 바로 바람개비가 돌진 않는다는 냉소가ㅍ나오고 있다. 에너지전환포럼은 "현재 해상풍력 프로젝트는 대부분 입지 확정조차 하지 못한 상태"라며 "인허가 지연, 주민과 어업인 갈등, 계통 연계 한계, 항만 인프라 부족 등으로 사업 추진이 난항을 겪고 있다"고 지적했다. 실제로 해상풍력 인허가에는 30개 이상 기관이 관여하며 협의만 5년 이상 걸리는 경우도 있다.윤순진 서울대 환경대학원 교수(전 탄소중립위원회 공동위원장)는 발제에서 "정부가 속도전으로 접근하면 사회적 갈등만 키운다"며 "기술과 제도, 지역 협력이 함께 가야 지속가능한 해상풍력으로 이어진다"고 경고했다. 정부는 재생에너지 보급률 20%, 해상풍력 14.3GW 보급을 2030년까지 달성하겠다고 공언했다.하지만 지역 주민과의 갈등은 여전히 시한폭탄처럼 남아 있다. 어업권 침해와 환경 영향, 그리고 항로 안전 등 복합적인 민원이 얽히며 일부 사업은 착공조차 하지 못하고 있다. 해상풍력은 대규모 투자가 필요한 고비용 산업이다. 초기 사업비의 60% 이상이 기자재와 설비 수입에 의존하고 국내 공급망은 여전히 취약하다. 풍력터빈과 부품 제조 기반은 일부 조선·중공업 기업에 한정돼 있어, 글로벌 경쟁력 확보도 요원하다. 전문가들이 단순한 설치 확대보다 국산화율 제고와 지역 산업 연계 전략이 병행돼야 한다고 지적하는 이유이다.한 에너지전문가는 "행정 절차를 단축하겠다고 하지만, 사회적 합의 없이 밀어붙이면 더 큰 반발이 온다"며 "원전보다 짧을 뿐이지 결코 단시간 만에 완성할 사업이 아니다"라고 말했다.정부는 해상풍력특별법으로 인허가 절차를 단일 창구로 단축하겠다고 했지만, 실제 현장에서는 부처 간 중복 규제와 법령 불일치로 오히려 혼선이 커졌다는 평가가 나오고 있다. 환경부, 해수부, 국토부, 산업부가 각기 다른 법률 체계를 적용해 사업자들은 규제의 미로에서 허덕이고 있다고 하소연한다.해상풍력은 삼면이 바다인 우리나라의 입지적 강점을 살릴 수 있는 대표적 재생에너지원이다. 조선·철강·기자재 등 연관 산업을 견인할 가능성도 크다. 그러나 지금의 추진 방식은 속도전과 실적 중심 행정에 머물러 있다. 주민 갈등 조정과 인허가 체계 개편, 산업 생태계 조성은 여전히 미완이다.