'미군정포고령 위반' 희생자, 75년만에 재심... "억울함 풀어달라"

한국전쟁 때 법적 절차 없이 국가에 의해 희생되었던 한 민간인이 진실화해를위한과거사정리위원회(아래 진실화해위)로부터 '진실규명'을 받지 못한 가운데, 법원이 희생자의 미군정포고령 위반에 대한 재심개시 결정을 내려, 75년 만에 형사재판이 다시 열린다.한국전쟁민간인희생자 창원유족회(회장 노치수)는 "희생자 ㄱ씨에 대한 첫 형사재심재판을 앞두고 있다"라며 "진실화해위의 진실규명 결정을 받지 못했거나 미군정포고령 위반 관련한 다른 희생자들이 있는데, 이번 판결에 관심이 높은 유족들이 많다"라고 17일 밝혔다.창원지방법원 마산지원 제1형사부(재판장 한지형·손고은·김도윤 판사)는 지난 9월 ㄱ씨의 포고령 위반에 대한 재심결정을 했고, 오는 24일 오후 2시 50분 첫 재심재판이 열린다. ㄱ씨 자녀가 이명춘 변호사를 통해 재심신청했고, 이를 법원이 받아들인 것이다.재심개시결정문에 따르면, ㄱ씨는 1947년 8월 하곡수집(보리)에 반대해 하곡수집 업무에 불응했던 면장 등을 체포·호송하던 경찰관들을 습격해 공무집행을 방해했다. 고인은 1948년 2월 부산지방법원 마산지원에서 공무집행방해죄와 경상남도공고 제12호, 태평양미국육군총사령부포고제2호(미군정포고령 제2호) 위반죄로 징역 1년을 선고받았다.고인은 구속되어 있다가 한국전쟁이 터지자 법적 절차 없이 군인 등에 의해 학살됐다.고인의 아들이 진실규명을 위한 조사를 신청했으나 진실화해위는 2022년 11월에 '각하' 결정을 해 진실규명을 받지 못했고, 이의신청했지만 이듬해 11월 기각되었다.이에 유족측은 바로 법원의 문을 두드렸다. 고인의 자녀는 미군정포고령 제2호가 죄형법정주의에 반해 위헌·무효이고, 이는 '무죄를 인정할 명백한 증거가 새로 발견된 때'에 해당한다며 재심사유가 된다며 재심신청했다.미군정포고령 제2호는 태평양미국육군최고지휘관 맥아더 육군대장이 1945년 9월 7일 '조선 주민에 했던 포고'를 말하고, "포고, 명령, 지시를 범한 자, 미국인과 기타 연합국인의 인명 또는 소유물‧보안을 해한 자, 공중치안‧질서를 교란한 자, 정당한 행정을 방해한 자 또는 연합군에 고의로 적대행위를 하는 자를 유죄로 결정해 사형 또는 타 형벌에 처한다"란 내용이 담겨 있다.재심신청에 대해 법원은 유족의 손을 들어주었다. 재판부는 대법원(2013년)이 "형벌에 관한 법령이 당초부터 헌법에 위반되어 법원에서 위헌·무효라고 선언된 때에는 형사소송법에 정한 재심사유에 해당한다"는 판례는 인용하며 ㄱ씨 사건은 재심사유가 된다고 판단했다.미군정포고령 제2호에 대해 재판부는 "내용 자체가 지나치게 광범위하고 포괄적이면서도 추상적이어서 통상의 판단 능력을 가진 국민이 법률에 의해 금지되는 행위가 무엇인지 예견하기 어렵고, 위반행위에 대한 형벌 역시 '사형 또는 타 형벌'로 되어 있을 뿐이어서 형벌의 종류조차도 가늠할 수 없으므로 죄형법정주의에 위배된다고 보아야 한다"라고 판단했다.죄형법정주의는 우리나라 헌법에서 규정하고 있으며 '범죄와 형벌이 법률로 정해져야' 한다는 걸 말하고, 누구나 법률이 처벌하고자 하는 행위가 무엇인지 명확해야 하며, 형벌을 예견할 수 있어야 한다는 것이다.재판부는 "미군정포고령 제2호가 죄형법정주의에 위배됨이 명백함에도 불구하고 이를 바로 잡지 않고 그대로 유효하다고 선언할 수밖에 없다면, 이는 헌법이 정하고 있는 인간의 존엄과 가치를 훼손하는 것이 되고, 기본적인 인권을 보장해야 할 국가의 의무를 저버리는 것이 된다"라고 해, "대한민국 헌법이 제정되기 전의 사안이므로 죄형법정주의 위배 등 위헌 여부를 판단할 수 없다"고 했던 검사의 주장을 받아들이지 않았다.그러면서 재판부는 "미군정포고령 제2호를 적용한 유죄 판결에 대해 재심사유로 인정한다고 하여 법적안정성이나 국제관계에 큰 영향을 미칠 것으로 보이지 않는다"라고 판단했다.또 1948년 2월 재판 때 적용되었던 '경상남도공고 제12호'에 대해 재판부는 "공포를 게재한 관보나 이를 알 수 있는 자료를 확인할 수 없다"라며 "당시 혼란스러운 시기였던 점을 감안하더라도 공고의 발령 주체, 구체적인 내용, 효력 발생일은 물론 언제 폐지되었는지조차 확인할 자료가 없는 점에 비추어, 이 공고는 권한 있는 입법기관에 의해 유효하게 제정·공포되었다고 보기 어려우므로, 공고 제12호가 독자적인 형벌 규정으로 적용되었다면 그 자체로 위헌·무효로 봄이 타당하다"라고 밝혔다.재판부는 당시 ㄱ씨 사건에 대해 "미군정포고령 제2호 위반죄, 옛 형법 위반에 따른 공무집행방해죄·소요죄는 그 입법 목적과 문언에 비추어 볼 때 별죄를 구성한다고 봄이 타당하고, 사건 전부에 관해 재심을 개시해야 한다"라고 판단했다.노치수 회장은 "75년 전 많은 민간인들이 아무런 법적 절차 없이 억울하게 국가에 의해 죽임을 당했다. 위헌·무효인 포고령에 의해 구속되어 있던 희생자가 피해를 입었기에 이제라도 무죄가 선고되어 명예가 회복되기를 바란다"라고 말했다.