폐파이프 2025개의 빛, 전설의 종이 나타납니다

큰사진보기 ▲경주 보문단지에서 선보인 환영(Void Circle)"폐 파이프를 켜낸 2025개의 고리는 순환과 회복 그리고 연결을 상징한다. 비어 있는 원은 우리의 무한한 가능성과 서로에 대한 포용을 의미한다. 고리의 물질성과 그림자의 비물질성이 교차하는 조각 너머로 경주의 자랑스러운 유물 성덕대왕 신종의 실루엣이 드러날 때 비로소 울려 퍼지는 소리 조각, 공명을 통해 한국적 여백의 미를 듣길 바란다" - 한원석 작가의 말 ⓒ 한원석 관련사진보기

"버려진 재료가 다시 모여 물방울처럼 커지며 종의 형상을 이루고, 그 조형물은 소리와 빛을 조각하는 하나의 매개로 작동합니다."

"성덕대왕신종의 울림은 경주가 품은 시간의 숨결입니다. 그 종의 그림자를 현대적 재료와 감각으로 구현하며, 과거의 공명을 현재의 빛으로 다시 울리고 싶었습니다."

"빛과 소리를 매개로 한 감각의 확장은 도시의 기억을 예술로 환기하는 공공성의 실험입니다. 기술은 사람과 공간을 잇는 또 다른 언어죠."

"형태가 아니라, 형태가 사라지는 그 순간입니다. 빛이 닿고 소리가 스칠 때 비로소 나타나는 그림자 속에서 관객은 '보이지 않는 형상'을 체험하게 될 것입니다."

"뒤샹이 변기를 미술관에 올려 새로운 예술로 만든 것처럼, 저는 건물의 공간을 작품으로 만드는 개념에 집중하고 있습니다."

"과거에는 어디에도 속하지 못하는 경계에 대해 고민했지만, 이제는 그 경계 자체가 융합과 확장의 지점이라고 생각합니다."

"기술보다 중요한 것은 감각의 통합입니다. 한국적 미디어아트는 버려진 것에서 다시 태어나는 울림, 즉 시간과 재료, 감각이 함께 공명하는 지점에 있다고 봅니다."