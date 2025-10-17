"산업재해로 인한 경제손실 5년간 170조원·근로손실일수 3억일"

큰사진보기 ▲김영훈 고용노동부 장관이 서울 종로구 정부서울청사에서 노동안전 종합대책을 발표하고 있다. 2025.9.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

우리나라에서 산업재해로 인한 경제적 손실이 최근 5년간 170조 원에 달하고, 근로손실일수는 3억 일이 넘는 것으로 집계됐다.산재 근절을 위해 도입이 예고된 '사망사고 과징금' 등 경제제재가 과도하다는 업계의 반발에도 정부는 이를 통해 산업재해가 감축된다면 결국 우리 경제의 편익을 높일 것이라고 강조한다.실제로 지난해 3명 이상의 사망자가 발생한 주요 기업들에 사망사고 과징금을 적용하면 수백억 원대에 그쳐, 산재로 인한 경제적 손실 추정액에는 턱없이 못 미친다.다만, 법조계 일각에서는 과징금제도가 '비례의 원칙'을 위배해 위헌 소지가 있다고 지적하는 만큼, 정부가 현장 의견을 들어 제도를 정교하게 설계해야 한다는 제언이 나왔다.9월 21일 국회 환경노동위원회 소속 국민의힘 김소희 의원이 고용노동부로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 산업재해로 인한 경제적 손실 추정액(산재보상금 지급액과 생산력 감퇴 등 미래비용을 포함한 금액)은 약 38조1700억 원에 달한다.2020년 29조9800억원에서 27.3% 늘어난 것으로, 2020~2024년 5년간 산재로 인한 경제적 손실 추정액은 170조 원에 달하는 것으로 집계됐다.올해도 상반기까지 19조6900억 원의 손실이 발생해 전년 동기(18조6200억 원)보다 5.7% 확대됐다.산재로 인한 근로손실일수 또한 해를 거듭할수록 증가하고 있다.2020년 5534만3천 일이던 근로손실일수는 지난해 6720만9천 일로 21.4% 뛰었다.2020~2024년 근로손실일수는 총 3억759만 일에 육박한다.올해는 상반기까지 약 3천299만6천일에 달해 전년 같은 기간 3049만4천 일 대비 8.2%가 늘었다.정부가 산재 근절을 위해 도입을 예고한 사망사고 과징금이 적용될 수 있는 기업의 수는 노동부 추산 연간 10곳 내외다.정부는 앞서 9월 15일 발표한 '노동안전 종합대책'에서 연간 3명 이상 산업재해 사망사고가 발생한 법인에 대해 영업이익의 5% 이내 과징금을 부과하겠다고 발표했다. 영업이익이 명확하지 않거나 영업손실을 본 기업에는 최소 30억원의 과징금을 물리기로 했다.최근 3명 이상의 사망자가 발생한 주요 기업들의 과징금 상한을 계산해보면, 산재로 인한 경제적 손실 추정액에는 턱없이 못 미친다.전국민주노동조합총연맹(민주노총) 등이 공개한 노동부 '재해조사대상 사망사고 현황'에 따르면 2024년에는 아리셀(23명), 대우건설·한전(각 7명), GS건설(4명) 등에서 사망자가 다수 발생했다.과징금 산식(최근 3년간 영업이익 평균의 5%)에 따르면 대우건설에는 약 360억원, GS건설에는 약 136억 원까지의 과징금이 부과될 수 있으나, 적자였던 한전과 아리셀 등에는 하한액인 30억 원만이 부과된다.노동부는 각종 제재를 통해 산재가 감축된다면 기업에도 이득일 수 있다는 입장이다.권창준 노동부 차관은 앞서 노동안전 종합대책 간담회에서 "예방을 잘하면 과징금이 부과될 일이 없는데 사고를 전제해 과징금이 과다하다고 하는 것은 어폐가 있다"며 "특히 건설사에서 산재가 나면 무조건 작업이 중지돼 공사비가 오르고 근로자와의 갈등도 생기기 때문에 경제적인 측면에서도 편익이 있다고 본다"고 밝혔다.법조계 일각에서는 정부의 산재 근절을 위한 사망사고 과징금 부과가 과잉금지 원칙이라 불리는 '비례의 원칙'을 위반해 위헌 소지가 있다고 지적했다.홍정석 법무법인 화우 변호사는 "과징금은 불법적으로 경제적 이익을 얻을 때 부과되는 행정벌"이라며 "산재 사망과 관련해 기업의 경제적 이익에 대한 기준이 없어 재산권 침해나 비례의 원칙 위반에 따른 위헌 소지가 있다"고 말했다.그는 이어 "담합 행위나 불공정거래 행위는 경제적 이득 규모가 산정돼 과징금 기준을 설정할 수 있다"면서 "산재 사망에 있어 기업의 고의성이나 중대성을 판단해 과징금을 물린다고 해도 헌법에 위반된다고 위헌 심판이 제청될 여지가 충분하다"고 설명했다.과징금 부과 관련 산업안전보건법이 개정되면 기업 단체나 협회 등에서 위헌심판을 제청할 가능성이 있다는 지적이다.다만 산재 사망사고 발생 기업에 과징금을 부과하는 게 위헌으로 보기 힘들다는 견해도 있다.헌법연구관 출신 노희범 변호사는 "과징금 부과에 헌법상 비례의 원칙이 적용돼야 하는 건 맞지만, 과징금을 도입한다고 해서 그 자체로 위헌이라고 보기는 어렵다"고 설명했다.그러면서 "산재 사망사고 원인이나 사용자 측의 위반 정도 등 유형이 다양할 것인 만큼 정교한 제도 설계가 필요하다"며 "위헌 여부보다는 실무 과정에서 과징금 부과의 정도에 있어 문제가 발생할 가능성이 있다"고 제언했다.업계에서는 산재 사망사고에 있어 형사처벌은 물론 과태료 제재가 있는데 과징금까지 부과하는 건 이중처벌이라는 주장도 제기됐다.하지만, 헌법재판소가 2015년 과징금은 행정제재라 형벌 부과가 동시에 이뤄져도 이중처벌이 아니라고 봤기 때문에 이중처벌이라는 주장은 받아들여지기 어려울 것이란 게 법조계 시각이다.공정거래 사건을 많이 다룬 한 변호사는 "기업 입장에서는 규제 일변도로 느껴질 수 있지만, 건설사 입찰 담합 사건에서도 형사처벌과 과징금 등이 이중 제재가 아니라고 본 판결이 있다"며 "이중처벌 판단을 받기는 쉽지 않아 보인다"고 했다.노동부는 1년 내 3명 이상 산재 사망사고가 났다고 무조건 과징금이 부과되는 게 아니라며, 기업 입장을 충분히 수용할 것이라는 입장이다.김영훈 노동부 장관은 지난 9월 19일 국회 환경노동위원회에서 "현장에서 3명이 사망했다고, 바로 적용되는 게 아니라 인과관계를 따져 충분히 막을 수 있는데 못 막았을 때 과징금을 부과하는 것"이라고 밝힌 바 있다.노동부는 구체적으로 첫 사망사고 발생 이후 1년 내 세번째 사망사고가 발생한 경우, 3건의 사망사고가 모두 산업안전보건법·중대재해처벌법 등 위반 혐의가 있어 기소 의견으로 송치될 경우 과징금을 부과하는 안을 검토하고 있다.영업이익 또한 실적이 들쭉날쭉할 경우 형평성에 어긋날 수 있어 3년간 영업이익의 평균을 기준으로 삼는 방안을 고려 중이다.김 장관은 "기업의 수용성을 높이기 위해 노사정 대표 회의를 제안했다"며 "공동의 이익 차원에서 검토하겠다"고 밝혔다.<저작권자(c) 연합뉴스. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>