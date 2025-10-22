조선 건국 공신들의 스승, 그의 서원 속 사색 공간

큰사진보기 ▲문헌서원 전경이색 묘역에서 내려다 본 모습. 전강후묘(前講後廟) 형식의 서원 배치. 앞쪽에는 연못과 경헌루가 자리해 서원의 입구 역할을 하며, 물과 누각이 어우러져 단아한 분위기를 자아낸다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲문헌서원무인 카페 탁자에 놓인 찻잔과 창밖 풍경 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲문헌서원 진수당가정 이곡과 목은 이색의 학문과 덕행을 기리기 위해 효정사를 1575년 설립. 정유재란때 붙타고 복원 광해군때 '문헌서원'현판 내림. 흥선대원군 서원철페령에 의해 훼철. 1969년 현 위치에 복원,2013년 중건 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲문헌서원송시열이 쓴 현판 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲문헌서원기둥에 걸어놓은 주련. 목은 이색의 시 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲문헌서원수각, 막새기와에 새겨놓은 글귀 ⓒ 문운주 관련사진보기

지난 16일, 가을비가 오락가락한다. 이런 날씨엔 늘 발걸음이 머뭇거린다. 하지만 이대로 있다간 올가을을 그냥 흘려보낼 것만 같다. 마음을 다잡고 서둘러 길을 나섰다. 목적지는 충청남도 서천. 이번 여행에서 만나고 싶은 인물은 혼란의 시대를 살았던 목은 이색이다. 한 인물의 생애를 따라가며, 그가 남긴 흔적 속에서 가을의 정취를 느껴볼 계획이다.목은 이색(1328~1396)은 고려 말 문신이자 성리학자다. 정몽주와 정도전 등 걸출한 인재들을 제자로 두어 학문으로 이끌었다. 조선이 건국된 뒤에는 벼슬에서 물러나 여주 신륵사에서 생을 마쳤다. 그의 묘는 무학대사가 '기린하전'이라 이름 붙인 명당에 있으며, 묘역에는 신도비와 효정사가 세워져 그의 학문과 덕행을 기리고 있다.문헌서원은 고려 말의 대시인 목은 이색(1328~1396) 등을 배향한 서원이다. 그의 학문과 덕행을 기리기 위해 세웠다. 목은 이색은 6000여 수의 시를 남긴 대시인이자 성리학자로, 정치 격변기 속에서도 절의를 지키며 조선 성리학의 사상적 기틀을 마련했다.그는 성리학의 기초를 다지고, 학문과 도덕의 틀을 세웠다. 포은 정몽주, 야은 길재, 조선 건국의 주역이라 불리는 공신 권근, 하륜, 정도전, 김종직, 변계량 등 대부분이 그의 제자였다. 그만큼 그의 가르침은 시대를 넘어 조선의 정신적 기반이 되었다.서원은 '서원로 172번 길'을 따라가다 보면 기린봉 아래에 자리하고 있다. 산에 둘러싸인 아담한 공간으로, 서원 전체가 작은 와가마을을 연상시킨다. 뒤편에는 낮은 동산이 있고, 앞에는 연못과 잔디밭이 어우러져 한적하고 운치 있는 분위기를 이룬다.탐방에 앞서 무인카페에 들렀다. 창밖으로 보이는 한옥 지붕과 파란 잔디가 마음을 차분히 가라앉힌다. 서원은 본래 강학(講學)과 제향(祭享)의 기능에 맞춰 공간이 구성되고, 정원·연못·숲길 등은 모두 자연과의 조화를 중시한다. 방문객이 걷고 머무르며 사색할 수 있는 공간으로 열려 있다.전학후묘(前學後廟) 형식의 서원 배치를 잘 보여준다. 앞쪽에는 연못과 경헌루가 자리해 서원의 입구 역할을 하며, 물과 누각이 어우러져 단아한 분위기를 자아낸다. 연못 너머로 강학 공간과 사당이 질서 정연하게 이어진다.중앙의 강당을 중심으로 동재와 서재가 좌우에 놓여 있으며, 뒤편 언덕 위에는 제향 공간인 사당이 단정히 자리해 위계를 이루도록 했다. 서원 인근에는 목은 이색의 묘역이 인접해 있어, 학문과 제향, 그리고 추모의 공간이 한눈에 어우러지는 구조를 이룬다.진수당 현판은 우암 송시열이 썼고, 존양재와 석척재의 현판은 송준길의 글씨다. 송시열의 글씨 '문헌서원(文獻書院)'은 엄정하면서도 기품 있는 필체가 돋보인다. 획마다 기운이 곧고 단단하며 붓 끝에 망설임이 없다.마루에 앉아 학생들의 현장 학습 소리에 귀를 기울였다. 오랜만에 들려오는 떠들썩한 웃음소리가 정겹다. 아이들의 웃음과 힘찬 목소리가 서원의 고요한 공간에 생기를 불어넣는다. 마치 어린 시절 가을 소풍을 온 듯한 느낌이다.문득, 전국의 중·고등학생이 참가하는 지상파 지식 경연 프로그램 '도전, 골든벨!'이 떠올랐다. 서로 경쟁하면서도 응원하고 웃던 그 열정의 순간처럼, 오늘의 학생들도 배움과 즐거움을 함께 느끼고 있다.잠시 휴식을 취한 뒤 서원 외곽을 산책했다. 교육관을 지나 신도비와 묘역을 둘러보고, 연못과 경헌루를 거쳐 일주문에서 수각에 이르는 길을 따라 걸었다. 길가 기둥에 걸린 시편들을 감상하며 천천히 발걸음을 옮겼다. 유적 탐방에 걷기 운동을 곁들이니 몸이 한결 가벼워지고 마음도 맑아지는 듯하다.흔히 유적지를 찾으면 어딘가 아쉬움이 남기 마련이지만, 이곳은 정갈하고 단정한 분위기 속에서 마음이 절로 편안해진다. 수각 막새기와에 새겨진 글귀들이 특히 눈에 띈다. '서천군', '문헌서원', 그리고 '기축년(2009)'이라 새겨져 있다. 세월이 흘러 먼 훗날에는, 이 또한 귀중한 문화 자료가 되지 않을까.목은 이색은 혼란의 시대 속에서도 학문과 도덕의 길을 지켜 후대의 사상적 기반을 세웠다. 그의 학문은 제자들을 통해 조선 성리학의 뿌리가 되었고, 그 정신은 오늘날에도 여전히 서원의 공간 속에 살아 숨 쉬고 있다.