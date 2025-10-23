"자녀 살해, 노인 살해, 간병 살인... 한국 사회, 가족의 위기다"

큰사진보기 ▲핼러윈 축제가 열리던 서울 용산구 이태원에서 2022년 10월 29일 밤 10시22분경 대규모 압사사고가 발생해 1백여명이 사망하고 다수가 부상을 당하는 참사가 발생했다. 구급대원들이 참사 현장 부근 임시 안치소에서 사망자를 이송하기 위해 길게 줄지어 대기하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2012년 4월 26일 서울 덕수궁 대한문 앞 쌍용차 해고노동자 고 이윤형씨 분향소 앞에서 '쌍용차 노동자 범국민추모위원회 빈민대책위'가 기자회견을 열어 지지 뜻을 밝혔다. ⓒ 박소희 관련사진보기

- 인터뷰 요청에 대한 회신에 "토론의 기회가 되길 바란다"고 답했는데.

- '자살의 의료화'라니.

- 쌍용차 연쇄 자살 사건은 이 책의 중요한 집필 동기라고 답했다. 이 사건 배후에 있는 자살의 사회적 힘을 어떻게 드러내고자 했나.

- 이미 <자살론>은 프랑스 사회학자 에밀 뒤르케임(É. Durkheim)이 쓴 책이다. <다시 쓰는 자살론>이 담고자 했던 것은.

- 인터넷신문윤리위원회가 자살을 '극단적 선택'으로 표현하지 않도록 권고하는 것에 대해선 어떻게 생각하는지?

큰사진보기 ▲김명희 교수는 인터뷰에서 "자살을 단순히 치료할 질병이 아닌, 사회적 폭력과 위험에 뿌리내린 '사회재난', '인권', 그리고 '사회정의'의 문제로 인식하고 국가와 사회가 함께 책임질 것을 제안하고 싶어 책을 섰다"고 말했다. ⓒ 김명희 관련사진보기

- 한국이 오랫동안 OECD 국가 중 높은 자살률의 불명예 요인을 개인의 문제 보다 사회구조적인 부분에서 찾고 있는데.

- 그렇다면, 우리나라의 자살예방정책에 대해 어떻게 판단하나.

- 유독 '가족동반자살' 보도를 자주 접하게 된다.

- 권위주의적 문화나 조직 내 위계 문제도 지적하지 않을 수 없는데.

- 직장 내 자살 문제는 여러 집단에서 비롯되고 있는데.

큰사진보기 ▲김명희 교수가 뒤르케임의 자살론과 한국 사회의 자살 문제 진단과 해법을 모색하기 위해 쓴 <다시 쓰는 자살론> 표지 ⓒ 그린비 관련사진보기

덧붙이는 글 | 쌍용자동차 ‘연쇄 자살’ 등 한국 사회의 구조적 고통에 주목해 온 김명희 교수님의 연구를 통해 자살 문제를 사회학적·인권적 시각에서 살펴보고자 했습니다. 나아가 김 교수님의 말씀처럼 자살을 개인의 비극이 아닌 사회적 책임이자 ‘연대의 정치’로 해결해야 할 사회적 재난으로 인식하는 공론의 장이 마련되길 바랍니다. 이번 인터뷰는 이러한 취지를 담아 두 편에 걸쳐 독자 여러분께 전해드고자 합니다.

지난 8월 20일 이태원 참사로 우울증을 앓던 소방관이 실종 10일 만에 숨진 채 발견됐다.하지만 사회는 그의 고통을 금세 잊었다. 참사 현장에 함께 도착했던 40대 소방관도 세상을 떠났다. 공무상 요양을 신청했지만 '업무 관련성이 없다'는 이유로 반려됐다. 기약 없는 고통을 언제까지 혼자 견뎌야 했을까? 이 뿐일까. 5·18 과거 청산 국면의 희생자나 서이초 교사의 죽음도 단순히 심리적·유전적 요인이나 정신 질환으로 치부해서는 안 된다. 이들은 국가 폭력의 트라우마와 경제적 압박, 제도적 외면 속에서 생을 마감했다.그렇다면 우리 사회는 사회적 자살 문제의 해법을 어디서부터 찾아야 할까? OECD 국가 중 자살률 1위라는 불명예는 언제쯤 벗을 수 있을까(2024년 기준 인구 10만 명당 29.1명).이 물음에 대한 실마리를 찾고자, 최근 출간된 <다시 쓰는 자살론>의 저자 김명희 경상국립대학교 사회학과 교수와 지난 2일, 14일, 21일 서면 질의와 답변을 주고받았다. 김 교수는 2014년 세월호 참사 이후 재난과 국가폭력으로 인한 트라우마와 자살 등 한국 근현대 사회의 고통과 치유 문제를 주로 연구해 왔다.특히 쌍용자동차 노동자들의 연쇄 사망 사건을 토대로 '한국사회 자살현상과 자살론의 실재론적 해석: 숙명론적 자살을 중심으로'라는 논문을 2012년에 발표해 학계에 주목을 받기도 했는데, <다시 쓰는 자살론>은 이 논문이 모태가 됐다."한국 사회는 자살을 개인의 문제로 보는 '의료적 프레임'이 매우 강하다. 이는 사회문제의 의료화 현상과도 관련된다. 하지만 '자살 국가'라는 오명을 가진 한국은 오히려 이러한 '자살의 의료화'를 공고히 하는 현장이 됐다. 최근 새 정부가 자살을 개인 문제가 아닌 '사회재난'으로 규정하고 새로운 정책 패러다임을 제시한 것은 긍정적이다. 이는 기존의 의료적 프레임을 넘어서려는 시도로서 반가운 변화다.다만, 구체적인 정책 실행 과정에서 정신 건강을 넘어선 실질적인 사회·정책적 해법이 제시될지는 두고 봐야 한다. 이번 기회에 자살을 단순히 치료할 질병이 아닌, 사회적 폭력과 위험에 뿌리내린 '사회재난', '인권', 그리고 '사회정의'의 문제로 인식하고 국가와 사회가 함께 책임질 것을 제안하고 싶었다. <다시 쓰는 자살론>을 통해 자살 문제에 관심 있는 시민 누구나 읽고 토론할 수 있다. 비록 학술적인 내용도 있지만, 자살 현장의 가슴 아픈 이야기를 진지하게 담아냈다.""여기서 '의료화'란 애초에 병이 아니었던 것들이 개인의 질병 문제로 환원되는 현대사회의 경향을 말한다. 사회경제적·정치적 폭력 등 구조적 원인을 가리고 개인에게 책임을 전가하는 위험성이 있다. 이러한 한계 때문에 최근 영국, 호주 등에서는 자살을 사회정의 문제로 보고 근본 원인 해결을 촉구하는 '비판적 자살학'적 접근과 예방 실천이 제안되고 있다. 이는 자살을 둘러싼 담론의 사회적 전환을 요구하는 움직임인 셈이다.""이 책의 사례들은 미리 결정된 것이 아니라, 5·18, 10.29 참사 희생자의 자살처럼 '운명처럼' 다가왔다. 그중에서도 쌍용자동차 노동자들의 '연쇄 자살'은 관련 연구를 시작하게 된 직접적인 충격이자 동인이었다. '연쇄 자살 현상'은 개별 사건 너머에 자살을 야기하는 강력한 사회적 힘이 있음을 명징하게 드러냈다. 따라서 이 책은 개별 사례연구를 통해, 표면적으로는 보이지 않는 그 사회적 힘들을 구체적으로 입증하고 설명하고자 했다. 인권 침해와 자살의 연관을 규명함으로써 추상적인 '자살자'가 구체적인 '자살피해자'임을 드러낼 수 있고, 인권 보장이 사회정의의 기반이 된다는 점을 상기할 수 있기 때문이다.""고전 사회학자인 마르크스와 뒤르케임의 방법론을 비판적 실재론으로 엮은 박사 논문 때부터 한국 사회의 자살 문제를 다루는 연구 방향은 분명했다. 오늘날 자살 문제는 한국 사회가 겪는 위기와 고통을 가장 첨예하게 보여주는 사회문제라는 데 이견이 없을 것이다. 한국사회를 살아가는 지식인이자 사회학자로서 우리 시대의 사회적 고통에 응답해야 할 책임이 있다. 따라서 사회학 발전에 기여한 뒤르케임의 자살론과 방법론을 현대 한국 사회의 자살 문제 진단과 해법 모색에 유용하게 적용하고자 했다. 또 뒤르케임의 자살론과 방법론을 한국적 맥락에 맞게 현대적으로 수정하고, 사례와 이론을 결합하는 실사구시의 방법론을 진전시키고자 했다.""바람직하다고 본다. 그간 사용되던 '극단적 선택'이라는 용어는 자살을 사회적 강제가 아닌 '개인의 선택'으로 오해하게 만드는 인식적 오류를 낳기 때문이다. 이는 그릇된 언어 사용이 현실을 왜곡하는 오류를 범하는 셈이다. 이미 뒤르케임도 '무엇을 말하느냐'가 아니라 '어떻게 말하느냐'가 중요하다고 비판적으로 논평했다. 자살 보도를 금지하면 오히려 사회적 묵인과 문제 은폐의 위험을 낳을 수 있다. 위윈회의 자정적인 개선책이 자살 사건의 진실과 사회적 맥락을 책임 있고 윤리적으로 보도하는 관행으로 이어지길 바란다.""이 문제를 사회적 사실로 보는 것은 개인적 요인을 무시하는 것이 아니라, 개인적 요인으로 환원되지 않는 사회적 힘들을 직시하자는 얘기다. 뒤르케임도 '자살이라는 사회적 사실은 다른 사회적 사실들과의 관계 속에서만 그 원인들과 속성이 찾아질 수 있다'고 강조했다. 현재 한국의 높은 자살률은 '상대적 빈곤율'과 '격차 사회' 문제 외에도 세대, 젠더, 계층을 가로지르는 다차원적인 불평등과 통제되지 않은 과열 경쟁이 핵심이다. 이러한 사회적 힘은 역사적 폭력의 잔재와 일상화된 억압·차별과 중첩돼 현재 한국 사회의 심각한 자살 문제로 나타나고 있다.""자살문제는 삶과 생명의 위기로 나타난다. 이는 곧 인간 삶의 관계적 차원을 위협하는 연대의 위기이기도 하다. 더욱 심각한 것은 이를 시정하거나 상쇄할 수 있는 사회정책 차원의 방임과 불개입이다. 이러한 만성화된 불개입의 폐해를 역설적으로 드러내는 것이 한국의 국가수준 자살예방정책의 실패로 보인다. 고 신영복 선생님의 말씀을 빌리자면 '구조를 직시하는 것', 그것이 '희망의 조건'일 수밖에 없는 이유다.""가족동반자살은 가족을 하나의 운명 공동체로 보는 가족주의적 사고를 반영한다. 하지만 이런 가족주의는 단순히 유교적 전통의 잔재로만 볼 수 없다. 한국전쟁 이후 권위주의 국가와 신자유주의 체제 속에서 복지의 책임을 가족에게 떠넘긴 '가족 책임자본주의', 즉 '선가족 후복지' 구조 속에서 강화되어 왔다.'자녀 살해', '노인 살해', '간병 살인' 등 가족을 죽인 뒤 스스로 목숨을 끊는 사건들은 한국 사회의 돌봄 위기를 보여주는 상징적인 사례다. 고령화로 돌봄 수요는 급증했지만 공공 돌봄 정책은 여전히 취약하다. 결국 그 부담이 가족에게 집중되면서 사회적 위기가 가족의 위기로 번지고 있는 것이다.이처럼 가족살해 후 자살은 단순한 개인 비극이 아니라, 계급과 젠더의 문제이자 한국 사회에 깊게 뿌리내린 '정상가족주의'와 '남성 생계부양자 모델'의 붕괴를 드러낸다.""권위주의 문화와 조직 내 위계는 자살을 증폭시키는 요인으로 작용한다. 최근까지도 사회적으로 큰 이슈가 되고 있는 '직장 내 괴롭힘'으로 인한 자살이 그 전형적인 사례다. <서울신문>이 2024년 7월 24일 보도한 "가족 실망할까 말도 못 하고… 유서로 고백한 '떠밀린 죽음'" 기사를 보면, 2019년부터 2022년까지 승인된 자살 산재 200건 중 '괴롭힘'(61건)은 '과로'(68건)에 이어 두 번째로 많았다. 유서 23건을 분석한 결과, 상당수가 업무 과중과 조직 내 갈등에 시달렸으며, '갈등을 해결이 아닌 회피 대상으로 보는 경직된 직장 조직문화'가 비극의 배경에 자리하고 있었다.""그렇다. 문화적 차원에서 작동하는 사회적 억압과 폭력은 다양한 직업군에서 자살 위험을 높인다. 경찰이나 소방 공무원뿐 아니라, 최근에는 학교 교사들에게서도 유사한 양상이 나타난다. 특히 공공 부문에 '신 공공관리주의'가 도입되면서 효율성과 성과주의 중심의 평가가 강화됐고, 그 결과 업무 과중이 심화되었다. 여기에 고객 또는 민원의 이름으로 가해지는 평가 압력과 괴롭힘이 결합하면서 자살로 이어지는 경로가 여러 직종에서 공통적으로 발견되고 있다. 이는 요한 갈퉁(J. Galtung)이 지적한 것처럼 '구조적·문화적·관계적 폭력이 서로 얽혀 악순환을 이루는 전형적인 현상이다."김명희 교수는 가정에서 작동하는 권위주의가 연령과 세대에 따라 달라질 수 있다고 말한다. 다만 그는 아동·청소년이 있는 가정에서는 "'시험능력주의와 서열주의'가 사회적 약자의 위치에 있는 아동·청소년의 자살 위험을 높이는 경로로 나타난다"고 지적했다. 또 "통제 불가능한 규범과 문화적 압력이 삶을 등지게 하는 매개 요인이 되며, 사회적 억압의 대행자와 정당화 논리는 유형마다 달라 연구를 통해 밝혀야 한다"고 강조했다.