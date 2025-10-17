식탁 위에서 시작한 내 방송, 조회수보다 중요한 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"다음 달부터 아이 글쓰기 수업을 듣고 싶어요."

"선생님, 방송도 하신다면서요?"

"20년차 방송작가입니다."

"아니요, 지금도 방송하신다던데요?"

'아, 나는 아직도 옛날 사람인가 보다.'

"선생님 유튜브 보고 연락드렸어요."

"영상 보니까 아이 수업이 궁금해졌어요."

큰사진보기 ▲유튜브 촬영 식탁이제 원고지는 카메라 렌즈로 바뀌었고, 방송 스튜디오는 내 책상 앞 삼각대가 되었다. 유튜브는 내게 또 다른 방송국이다. ⓒ 이효진 관련사진보기

"우리 엄마가 선생님 유튜버래요!"

"선생님이 유튜브도 하신다니 믿음이 가네요."

"영상에서 선생님 진심이 느껴졌어요. 그래서 믿고 맡기고 싶었습니다."

"방송한다고 하던데요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그, 개인SNS에도 실립니다.

지난 15일, 한 학부모님이 전화를 주셨다.상담 중에 조심스럽게 덧붙이셨다.나는 잠시 웃으며 대답했다.그런데 부모님은 웃으며 말했다.순간 나는 멈칫했다. 나는 방송이라고 하면 여전히 TV 스튜디오를 떠올린다. 하지만 그분이 말한 '방송'은 바로 유튜브였다. 그제야 피식 웃음이 나왔다.내 채널 이름은 '작가의 식탁TV'. 초등 글쓰기와 교육 이야기를 전하는 작은 채널이다. 3년 전 시작해 구독자는 2350여명. 수익 창출이 시작되긴 했지만 아직 꾸준한 수익이 나는 건 아니다. 그래도 언젠가 이 작은 불빛이 조금 더 길게 타오르리라 믿는다.한때는 수많은 방송 원고를 쓰며 세상의 이야기를 전했다. 이제는 내 식탁 위에서, 내 이야기를 전한다. 카메라 앞에서 한 마디 한 마디를 다듬고, 영상 속 나의 말과 글이 누군가에게 닿는 순간을 상상하며 촬영한다. 그 과정은 TV 방송과는 또 다른 긴장감과 설렘이 있다.유튜브를 시작한 이후 수업 상담을 위해 찾아온 학부모님들이 말씀 하신다.구독자 수는 2350여 명 뿐이지만, 실제로 누군가에게 영향을 주고 수업으로 이어지며 관계를 만들어가는 모습을 보니 새삼 놀라웠다.예전엔 조회수가 오르지 않으면 괜히 삽질하고 있는 건 아닐까, 그런 생각이 들었다. 그 시간에 차라리 다른 일을 했더라면 더 나았을까 싶어 잠깐 후회하기도 했다. 하지만 이제는 안다. 숫자보다 더 중요한 것은 신뢰와 연결이라는 것을. 영상 속에서 내가 진심으로 아이들 이야기를 나누면, 그 진심은 생각보다 멀리, 깊이 전해진다. 예전에 한 학생이 수업 중 말했다.그 말을 듣고 나도 모르게 웃음이 났다. 그날은 문득 이런 생각이 들었다. 요즘 아이들이 되고 싶은 직업 1순위가 '유튜버'라는 말, 그건 단순히 유명해지고 싶어서만은 아닐지도 모른다. 자신의 생각을 세상과 나눌 수 있는 사람, 그게 아이들이 바라보는 '멋진 어른'의 모습 아닐까. 아이들에게 유튜버는 단순한 직업이 아니다. 그건 자신을 표현하고 세상과 소통하는 하나의 방식이다. 학부모들에게도 유튜브는 하나의 신뢰 지표가 된다.이런 반응을 들으면, 숫자와 수익보다 진심이 중요하다는 걸 다시 느낀다. 나는 여전히 방송작가다. 다만 이제 원고지는 카메라 렌즈로 바뀌었고, 방송 스튜디오는 내 책상 앞 삼각대가 되었다. 유튜브는 내게 또 다른 방송국이다.아이들과 학부모를 잇는 다리이자, 내 글과 생각이 세상으로 확장되는 통로다. 방송의 형태는 달라졌지만, 사람의 마음을 움직이고 싶다는 마음만은 변하지 않았다. 예를 들어, 한 아이가 글쓰기 과정에서 어려움을 겪는다고 하자. 그 부모님이 유튜브에서 본 나의 영상을 참고하면서 아이를 돕는다. 그 순간 나는 TV 스튜디오에서 느낄 수 없었던, '현실과 연결된 방송'의 힘을 체감한다.또 다른 학부모는 아이 글쓰기 수업을 신청하며 말했다.이 말을 들을 때마다, 조회수나 구독자 수가 전부가 아님을 새삼 깨닫는다. 유튜브는 나에게 단순한 채널이 아닌, 진심과 연결로 이어지는 매개체가 되었다.나는 20년 동안 방송 현장에서 세상을 기록했다. 주로 라디오 마이크 앞에서 사람들의 이야기를 담았고 때로는 TV 화면 속에서도 그들의 삶을 전했다. 이제는 작은 화면 속에서 또 다른 세상을 기록하고 있다. 조명과 카메라가 아닌, 진심과 소통이 중심이 된 세상에서 말이다.그 한마디가 내게 다시 깨달음을 주었다. 세상은 이미 변했고, 나는 그 변화 속에서 여전히 방송을 하고 있다. 예전과 달리 화면 속에서 나의 진심이 아이들과 학부모에게 닿고, 그 진심이 새로운 인연과 기회로 이어진다.작은 채널, 작은 구독자 수, 안정적인 수익은 아니지만 그 모든 것이 나에게 충분히 의미 있는 방송이다. 방송은 사라지지 않았다. 형태만 바뀌었을 뿐, 나는 여전히 방송작가로서 오늘도 내 이야기를 전한다.