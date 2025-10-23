연재소설 '거기(북한)도 사람이 살고 있다'를 시작하며

두 체제 속에서 살아온 작가가, 북한의 현실과 사람들의 삶을 있는 그대로 전하기 위해 소설로 풀어낸 진심의 서문.

북쪽에서 스물두 해, 남쪽에서 스물세 해를 살았습니다. 온몸으로 겪은 두 체제의 다름은 결코 쉽게 설명할 수 없습니다. 두 세계를 반씩 살아본 결과, 인생은 미완성으로 시작해 미완성으로 끝나는 여정 같습니다. 그런데 사람들은 완성을 향해 부단히 달려갑니다.생을 마감할 때 가장 많이 남기는 말이 '사랑합니다'라고 합니다. 결국 사랑하며 사는 일이 인생의 과정이자 완성 아닐까요. 사랑을 많이 한 사람도, 그렇지 못한 사람도, 마지막엔 '더 사랑하지 못한 것'에 아쉬움을 남기고 떠나니까요.북에서, 그리고 남에서 제 생의 반씩을 살면서 느끼는 것이 있습니다. 남북은 서로를 원수처럼 여기면서도, 그 속에 깊은 애정을 품고 있습니다. 애증 관계임이 분명합니다. 문득 저려오는 콧등을 실룩거리며 자세를 바로잡았습니다. 이 이야기를 나누지 않고 백 살까지 살아버리면, 너무 큰 후회를 남길 것 같았기 때문입니다.남한에서 살며 북에서 살았던 이야기를 들려드리면 사람들이 가장 많이 하는 말이 있습니다. "거기도 사람 사는 곳이네요." 그 말을 들을 때마다 놀랍니다. 당연히 사람 사는 곳인데, 얼마나 북을 괴물화하고 악마화했으면 이런 표현이 자연스럽게 나올까 싶었습니다.하지만 남쪽에서 23년을 살아보니 이제는 이해가 됩니다. 북쪽에서 사는 사람들의 이야기를 있는 그대로, 필터 없이 전해주는 이가 없었으니 왜곡된 이미지가 만들어질 수밖에 없었겠지요. 제가 말하는 '있는 그대로'라는 표현은, 중국이나 한국에 와서 재해석된 북한 이야기가 아닙니다. 북한이라는 현장에서 실제로 느끼고 살았던 감정과 생각을 가감하지 않고 그대로 전달해 주는 것을 의미합니다. 북을 떠나온 이들이 새로운 기준으로 재해석하고 구조화한 이야기들은 결국 굴절되고 편협된 시각으로 남한 사람들에게 전달될 수밖에 없을 테니까요.이 연재는 그런 문제의식에서 출발합니다. 북한 정권을 비판하거나 미화하려는 글이 아닙니다.오랜 세월 그 체제 안에서 살아가는 사람들의 이야기를, 한 주인공과 그 가정, 주변인들의 삶을 통해 간접적으로 들여다보려 합니다. 그래야 남북 교류가 되어지든, 갑자기 통일이 되든 북쪽 사람들을 만났을 때 당황하지 않고 있는 그대로 만날 마음의 준비가 될 테니까요.굳이 소설 형식을 선택한 건 이런 이유 때문입니다. 있는 그대로의 사실을 단순히 나열하는 것으로는 사람들의 마음속 깊은 결을 전하기 어렵다고 생각했습니다. 오히려 소설의 형식을 빌려야만 북쪽 사람들의 세계관과 감정선, 그리고 그들이 살아온 삶의 결을 진짜 사람의 이야기로 전할 수 있다고 믿었습니다. 이 소설은 그렇게 태어났습니다.이야기를 따라가다 보면 닫힌 체제의 모습 속에서도 여전히 피어나는 인간 본연의 모습, 그리고 우리와 다르지 않은 수많은 장면을 만나게 되실 겁니다. 아무리 사상교육을 받고 충성을 강요당해도 인간의 마음까지 통제할 수는 없습니다. 사람은 어디서나 비슷합니다. 체제가 달라도 본능은 같고, 마음은 통합니다.지금까지 한국에서 23년 동안 통일을 염원하며 열심히 살았습니다. 그 과정에서 깨달은 것은,'사람의 통일'이 모든 통일보다 먼저 이루어져야 한다는 사실입니다. 남한 사람들이 북한과 북한 사람을 있는 그대로 이해할 수 있도록 돕는 일, 그것이 제가 해야 할 가장 중요한 일임을 알게 되었습니다.이 연재를 통해 독자 여러분이 울고 웃고, 또 의아하고 궁금했던 것들이 조금은 풀리길 바랍니다.최소한 '아, 그래서 그렇구나', '아, 그래서 그들은 그런 생각을 하는구나'하는 이해의 실마리를 얻을 수 있다면 충분합니다. 이 소설을 읽기 전과 후, 북한과 북한 사람을 바라보는 시선이 조금이라도 달라진다면 그것만으로도 저는 이 글을 쓴 보람을 느낄 것입니다. 읽으신 후 괜찮다 싶으시면 주변 분들과 함께 나눠주시면 감사하겠습니다.마지막으로, 이 이야기는 북한 주민 전체의 삶을 대변하지 않습니다. 남한에 사는 모든 사람이 같은 삶을 살지 않듯, 북한에도 다양한 사람들이 있습니다. 이 작품은 그중 평범한 한 노동자 가정과그 안에서 자라난 한 주인공의 이야기입니다. 어쩌면 북한에서 가장 일반적인 삶의 표본일 수도 있겠지요.물론 주인공은 평범하지 않습니다. 그러나 그 유별남 속에 체제가 길러낸 '충성 분자'의 전형이 있습니다. 남한 사람들이 짐작해 온 세뇌의 작동과 그 속에서 여전히 살아 숨 쉬는 인간의 본성, 그 두 세계를 함께 보실 수 있을 것입니다. 기대하셔도 좋습니다.다음 주부터 1화를 시작합니다.