마산만 유입 도심 하천마다 관로 노후화로 오수 유입 지속

창원 마산만으로 유입하는 도심 일부 하천에 관로 노후화 등으로 오수 유입이 지속되고 있는 것으로 나타나 복개구간과 불명수 유입 지점에 대한 정밀조사가 필요하다는 지적이 나오고 있다.마산만 특별관리해역 민관산학협의회(위원장 이찬원, 아래 '협의회')는 오는 20일 창원컨벤션센터에서 "2025 마산만 특별관리해역 유입하천 오염원 조사 결과 보고회"를 열기로 하고, 16일 미리 낸 자료를 통해 이같이 밝혔다.이번 보고회는 마산만 특별관리해역의 수질 개선과 오염원 관리 강화를 위해 구성된 협의회가 지난 3월 27일부터 7월 30일까지 진행된 창원‧마산‧진해지역 39개 하천의 오염원 조사 결과로, 하천과 마산만을 잇는 통합 수질관리 방안을 논의하기 위해 마련됐다.이번 조사에는 협의회를 비롯해 경남생명의숲, 마산창원진해환경운동연합, 마산YMCA, 마산YWCA, 사회적협동조합 애기똥풀, 창원시지속가능발전협의회의 7개 단체가 참여하였다.협의회는 조사 결과, 오수유입 지점 189곳, 미확인 유입수인 불명수 지점 347곳, 오수차단 개선 조치 31건이 확인되었다고 밝혔다.협의회는 "이는 2019년 대비 오수유입지점이 절반 가까이 줄었지만, 최근 몇 년간 감소세가 정체되었으며 불명수 유입 지점은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다"라고 설명했다.창원천, 남천, 교방천 등 일부 생태하천에서도 여전히 오수가 유입되는 현상이 확인되었다는 것이다. 협의회는 "형식적인 생태하천 조성보다 통합적 관리 체계가 절실하다"라고 지적했다.창원지역 17개 하천의 경우, 오수유입지점 66곳, 불명수 149곳으로 신촌소하천과 반월소하천 등 일부에서는 관로 노후화에 따른 오수유입 현상이 있었고, 하남천 일대에서 오수 유입이 지속되는 것으로 나타났다는 것이다.마산지역 9개 하천의 경우, 오수유입지점 76곳, 불명수 131곳으로 교방천, 회원천 등 구도심 하천에서 노후 하수관로 및 미정비 지역의 오수 유입이 여전했다고 협의회가 밝혔다.진해지역 13개 하천은 오수유입지점 47곳, 불명수 67곳이었고, 이 가운데 경화3가천, 신이천, 자은천에서는 기존 오수차단 지역에서 재유입 사례가 확인되었다는 것이다.협의회는 "이번 조사에서는 복개하천 구간에 대한 접근 한계, 개인하수도 및 세탁오수 유입, 분류식 하수도 보급지역에서 비강우시에만 오수 차단하는 장치인 우수토실 설치 문제, 강우시 오수 역류 문제 등이 여전히 주요 과제로 꼽혔다"라고 설명했다.이찬원 위원장은 "창원시가 하천별 오염원 현황을 적극적으로 반영해 지속 가능한 수질 개선 대책을 추진하길 기대한다"고 밝혔다.협의회는 복개 구간과 불명수 유입 지점에 대한 정밀조사와 근본적 차단대책 수립을 제안할 예정이다.