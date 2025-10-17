교토에서 만난 고려 '범망경', 뭘 담고 있냐면

큰사진보기 ▲불교와 꿈 특별전시에 소개된 부처의 수태와 관련된 꿈과 출생과 관련된 부조입니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲고려 때 인쇄된 범망경( 梵網經)입니다. 상하 두 권으로 되어 있습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학에서 우리말과 민속학을 가르치고 있습니다.



참고누리집 > 류코쿠뮤지엄, https://museum.ryukoku.ac.jp/?_gl=1*1mz4bws*_gcl_au*OTYzMTczMDk1LjE3NTg4MDc4MjA.

지난 16일 오후 일본 교토 류코쿠뮤지엄에 다녀왔습니다. 류코쿠뮤지엄에서는 '불교와 꿈'을 주제로 가을철 특별 전시가 열리고 있습니다. 불교 경전에서 나오는 꿈과 관련된 자료와, 불교 문화 유물 가운데 꿈을 소재로 만들어진 부조나 불경들을 전시하고 있습니다.사람이 꿈을 꾸는 것은 신비한 체험입니다. 현대 의학에서도 꿈의 모든 것들을 명확히 설명할 수 없습니다. 프로이트 이후 꿈의 해석과 정신 분석, 꿈과 관련된 의식과 무의식의 세계를 널리 조명하고 있지만 아직도 모르는 부분이 많습니다.오래 전부터 여러 종교에서는 꿈의 신비한 체험을 바탕으로 새로운 세계나 인물의 탄생이나 등장을 예견하기도 했습니다. 불교에서도 예외가 아니었습니다. 마야부인의 출생과 관련된 주제도 꿈과 관련되어 있습니다.꿈과 관련된 여러 불교 유적은 인도, 간다라, 중국 등 여러 곳에서 발견됩니다. 이번 전시에서는 여러 곳에 있는 이들 불교 유물들을 한 자리에 모아서 전시했습니다.그밖에 우리나라 고려 때 쓰인 범망경도 소개되었습니다. 범망경은 대승불교 사상을 바탕으로 생활 규칙을 모았습니다. 원본은 남아있지 않습니다. 5세기 중국에서 만들어진 경전으로 보입니다. 불멸 후 보살계를 받으려는 자는 불상, 보살상 앞에서 스스로 서원하는 계율을 받아야 한다고 했습니다. 이번 전시된 법망경은 고려 23대 고종의 발원으로 만들어진 고려재조판 대장경입니다.범망경은 인간 생활의 모든 것이 부처의 그물망을 벗어날 수 없다는 뜻에서 인간 생활을 하나하나를 자세히 가르치고 금지하는 내용이 들어있습니다. 그 때문인지 중국, 한국, 일본에 큰 영향을 끼쳤습니다. 불가에서 고기를 금하는 것도 살생을 금하기 때문이라고 적힌 것도 이 범망경에서 비롯되었습니다.조선왕조실록에는 여러 번 일본 사신이 조선왕에게 불경이나 대장경을 요구했고, 일부 받아 가기도 했습니다. 이 범망경도 이 때 요구하여 받아간 것으로 보입니다.불교는 처음 인도에서 시작되었지만 오랫동안 중국이나 한반도, 일본에 큰 영향을 끼쳤습니다. 그 영향은 지금도 이어지고 있습니다. 종교 관념을 넘어서 문화의 일부로 생활의 한복판에 자리잡고 있습니다.