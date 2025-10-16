"비영리 단체에게는 '생명수'와 같은 사회연대기금"

큰사진보기 ▲화섬식품노조가 10월 15일 조합 4층 대회의실에서 열린 ‘2025년 화섬식품노조 사회연대기금 공동전달식’에서 전태일의료센터 건립위원회에 사회연대기금 2천만원을 전달했다. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲왼쪽 위부터 시계방향으로 녹색병원, 한국비정규노동센터, 전태일재단, 꿀잠, 밥통 관계자들이 공동전달식에 참여해 화섬식품노조 사회연대기금을 전달받았다. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲화섬식품노조가 10월 15일 조합 4층 대회의실에서 ‘2025년 화섬식품노조 사회연대기금 공동전달식’을 진행했다. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다. 글쓴이는 화섬식품노조 교육선전국장입니다.

전국화학섬유식품산업노동조합(위원장 신환섭)은 지난 15일 조합 4층 대회의실에서 '2025년 화섬식품노조 사회연대기금 공동전달식'을 진행했다. 이번 전달식에는 화섬식품노조 사회연대위원회가 추천하고 선정한 6개 단위가 참여했다.신환섭 화섬식품노조 위원장은 이날 인사말을 통해 "노동조합에서 기금을 조성하여 상시적인 지원을 할 수 있다는 것은 화섬식품노조로서도 기쁜 일"이라며 "이 자리에 참석한 여러분들에게 조합의 사회연대기금이 조금이라도 도움이 되었으면 한다"고 말했다.임상혁 녹색병원장은 "전국에는 4만여 미등록 이주 아동들이 있다. 제대로 된 지원을 한 번도 받지 못한 아동들이 태반이다. 아이들에게 조금이나마 도움의 손길을 줄 수 있어서 기쁘고, 계속 이어졌으면 하는 바람을 전하고 싶다"고 했다. 전태일의료센터 건립위원회 대표를 맡고 있기도 한 그는 "전태일의료센터 건립기금 2차년도 지원에 감사드린다"고도 전했다.이남신 낮은 곳을 향한 연대 '한국비정규노동센터' 공동대표는 "사회연대기금은 어려운 살림을 이어가고 있는 비영리 단체에게는 '생명수'와 같다"며 "민주노총이나 한국노총, 그리고 많은 산별노조에 이러한 모범이 전파되었으면 한다"고 말했다.박승흡 전태일재단 이사장은 "11월 13일 국가기념일 지정을 위한 마중물 기금으로 조합원들의 소중한 조합비 1000만원을 지원해주셔서 너무 감사하다. 이 힘을 받아 좋은 성과를 낼 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.김수영 다른세상을 꿈꾸는 밥차 '밥통' 이사장은 "밥통은 12년 전, 노동자들이 길거리에서, 철탑 위에서 많은 투쟁을 벌이고 있는데, 제대로 밥도 못 먹고 투쟁하는 노동자들을 위해 '밥'으로 연대하기 위해 만들어졌다. 우리는 밥차가 출동하는 날이 없어지는 날이 왔으면 좋겠다는 바람을 가지고 활동하고 있다"고 전하고 "화섬식품노조가 사회연대기금을 통해서 우리 사회에 연대의 기운을 높여나가고, 사회를 변화시켜나가고 있다는 점에서 특히나 반갑고 기쁘다"고 말했다.조현철 신부(비정규노동자쉼터 '꿀잠' 이사장)는 "거대한 골리앗에 맞서 이길 수 있는 것은 바로 연대의 힘이라고 생각한다. 오늘 화섬식품노조가 준 사회연대기금은 앞으로 우리 사회 곳곳에 연대의 나무를 키워나갈 수 있게 하는 소중한 자양분이라고 생각한다. 화섬식품노조가 지원한 사회연대기금을 소중하게 사용해서, 사회연대의 기운이 더 퍼져나갈 수 있게 노력하겠다"고 밝혔다.화섬식품노조는 올해 조합 사회연대위원회가 추천한 6개 단위, 7개 지역지부가 추천한 13개 단위를 합쳐 총 19개 단위 및 사업에 총 7600만원을 지원한다. 조합 사회연대위원회는 △전태일의료센터 2차년도 건립기금 2000만원 △11월 13일 국가기념일 지정 운동 '전태일재단' 1000만원 △미등록 이주 아동 장학금 '녹색병원' 500만원 △낮은 곳을 향한 연대 '한국비정규노동센터' 1000만원 △다른세상을 꿈꾸는 밥차 '밥통' 500만원 △비정규노동자쉼터 '꿀잠' 500만원 등을 선정했다.한편, 화섬식품노조는 2022년 2월 대의원대회에서 산별노조로의 전환을 완성하며, 조합비 1%를 적립하는 사회연대기금을 결의했다. 같은 해 10월 사회연대위원회(사회연대위원장 임영국)를 구성하고, 2023년 처음으로 기금 총 5000만원을 사용했다. 이듬해인 2024년에는 창립 20주년을 기념하여 시민사회단체에 총 1억원을 지원했다.화섬식품노조는 민주노총 소속으로 석유화학, 섬유, 식품업을 비롯해 의약품, 폐기물 처리, 가스, IT, 게임, 광물, 문화예술 등 다양한 업종에 종사하는 수만 조합원들로 구성되어 활동하고 있다.