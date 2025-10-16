권영준 봉화군의회 의장 구속... 차명 건설회사로 군청 수의계약 혐의

큰사진보기 ▲권영준 경북 봉화군의회 의장이 지난 15일 위계에 의한 공무집행방해 등의 혐의로 구속됐다. ⓒ 봉화군의회 관련사진보기

차명으로 건설회사를 차려 지자체로부터 각종 건설사업을 수주한 혐의로 수사를 받아온 권영준 경북 봉화군의회 의장이 구속됐다.16일 검찰과 경찰 등에 따르면, 대구지검 안동지청은 전날 오후 권 의장을 위계에 의한 공무집행방해 등의 혐의로 구속했다.앞서 봉화군농민회는 지난 2022년 6월 권 의장 등 전현직 봉화군의원과 공무원 등을 공직자윤리법, 조세범 처벌법 위반, 횡령, 공무집행방해, 직무유기 등의 혐의로 고발장을 제출했다.이들은 2018년 11월부터 2022년 6월까지 각기 다른 차명 건설회사를 운영하면서 봉화군청과 수십여 차례 수의계약을 맺고 수십억 원 이상의 이득을 챙긴 것으로 알려졌다.권 의장도 여러 개의 차명 건설회사를 직간접적으로 운영해오며 봉화군과 각종 수의계약을 맺고 이득을 챙긴 혐의로 수사를 받아왔다.경찰은 권 의장을 비롯한 사건 관련자들의 사무실과 자택을 압수수색하는 등 수사를 이어오다 지난해 말 전·현직 봉화군의원과 공무원, 업체 사장 등 22명을 검찰에 송치했다.검찰은 송치 후 수사를 이어오다 권 의장에 대해 구속영장을 청구했고 법원은 "증거인멸 우려가 있다"며 영장을 발부했다.대구지검 안동지청 관계자는 "수사 중인 사안이기 때문에 자세한 내용은 확인해줄 수 없다"고 말했다.