[단독] S중 학생신문 압수 사건, 서울교육청 직권 조사 착수

큰사진보기 ▲16일 오후 3시 30분, 23개 청소년인권단체들은 서울시교육청 앞에서 공동 기자회견을 열고 “S중은 즉각 <토끼풀> 신문 배포 금지를 철회하고, 불법 압수한 모든 신문을 원상 반환하라”라고 요구했다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

"서울 은평지역 청소년 독립언론 <토끼풀>이 주장하는 S중의 신문 배포 금지와 신문 압수 관련 사안과 관련하여, 학생인권옹호관에게 해당 사안 침해 여부와 서울 지역 학교의 (교칙 등에 있는) '의사 표현의 자유' 관련 규정의 현황 등을 직권으로 조사해 우리 위원회로 보고해줄 것을 권고한다."

서울시교육청 학생인권위가 16일 '서울 공립 S중의 학생신문 100~300부 압수 사건'과 관련, 직권 조사를 서울시교육청에 권고할 것을 의결했다. 이에 따라 이 교육청 학생인권옹호관은 "위원회 권고에 따라 직권 조사에 착수할 것"이라고 <오마이뉴스>에 밝혔다. 하지만, 압수된 해당 신문은 이미 폐기된 것으로 알려졌다.서울시교육청에 따르면 이 교육청 학생인권위는 이날 오후 긴급 위원회를 열고 'S중의 학생언론 활동 제한 주장 사안에 대한 직권 조사 권고안'을 의결했다.학생인권위가 이날 의결한 주문 내용은 다음과 같다.학생인권위는 주문 이유에서 "<토끼풀>과 청소년단체는 지난 8월 29일, S중이 사전 배포 허가가 없었다는 이유로 신문과 기자 모집 포스터 약 300부를 압수하고 허가 없는 인쇄물 배포를 금지했다고 주장하고 있다"라면서 "<토끼풀>은 이런 학교의 조치가 학생 언론의 자유를 침해한 것이라면서, 사과와 함께 신문 배포 금지 조치의 철회와 압수된 신문의 반환 등을 요구하고 있다"라고 설명했다.이와 관련, 서울시교육청 조백기 인권옹호관은 <오마이뉴스>에 "학생인권위에서 직권 조사를 권고했기 때문에 이 같은 권고에 따라 직권 조사에 착수하기로 했다"라고 밝혔다.한편, 이날 오후 3시 30분, 23개 청소년인권단체들은 서울시교육청 앞에서 공동 기자회견을 열고 "S중은 즉각 <토끼풀> 신문 배포 금지를 철회하고, 불법 압수한 모든 신문을 원상 반환하라"면서 "서울교육청은 이번 사태에 대한 진상조사를 실시하고 재발 방지를 위한 대책을 수립하라. 학생 자치활동 전반에 대한 인권보장 지침을 명문화하라"라고 요구했다.S중은 압수한 신문을 이미 폐기한 것으로 알려졌다. "압수한 신문을 찾아갈 것을 학생들에게 얘기했지만 찾아가지 않았다"라는 게 학교 쪽의 주장이다.중학생인 문성호 <토끼풀> 편집장은 "소속 기자들이 다니는 S중학교에서는 신문 배포를 금지하는 등의 행동을 하고 있다. 윤석열도 하지 못한 일을 했다"라면서 "S중은 유례가 없는 언론탄압을 자행해 놓고 대화할 시도조차 하지 않았다. 다른 목소리를 틀어막는 학교에서 학생들이 무엇을 배울 수 있겠느냐"라고 질문했다.20여 명의 참석자들은 "신문 압수, 기사 검열? 언론의 자유 보장하라!", "서울교육청은 학생인권·언론자유 침해 대처하라!"는 글귀가 적힌 손팻말을 일제히 들었다.이들 단체는 기자회견문에서 "학생들이 직접 기획하고 집필한 언론을 학교가 강제로 금지하고 압수한 일은 헌법이 보장한 표현의 자유와 언론의 자유를 정면으로 부정한 행위"라면서 "이번 사건은 결코 S중 하나의 문제가 아니다. <토끼풀>이 배포되고 있는 은평 지역의 다수 중학교에서 배포 금지, 내용 수정, 압수 등의 지속적인 통제를 해왔다"라고 폭로했다.