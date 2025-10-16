[홍성] 수확기 벼 깨씨무늬병 급속 확산 '비상'

가을장마로 인해 제때 수확하지 못한 벼에서 병해가 급속도로 확산해 농민들의 마음이 타들어 가고 있다.
홍성을 비롯해 충남엔 지난 9월부터 가을장마가 이어지고 있다. 이로 인해 일조량이 부족해지면서 작물들에 병해가 발생하고 있다. 홍성군농업기술센터에 따르면 홍성 9월 일조량은 전년보다 25%가 적고, 강우량도 7일에서 18일로 증가해 벼가 제대로 여물지 못하고 있다.
게다가 2~3일에 한 번씩 내리는 잦은 비로 수확이 늦어지면서 곰팡이병과 깨씨무늬병을 비롯해 낟알에서 싹이 트는 수발아 현상까지 발생해 이중고를 겪고 있다(관련기사 : 잦은 비에 벼 수확 '발 묶인' 홍성... 마늘 파종도 차질
https://omn.kr/2fm7t).
가장 심각한 병해는 깨씨무늬병이다. 자료에 따르면 깨씨무늬병은 초기 잎에 깨알 모양의 암갈색 병반이 생기면서 확산한다. 시간이 지나면서 잎집과 줄기 전체가 담갈색으로 변하며, 심할 경우 벼알에 검은 반점이 형성돼 품질 저하 등을 유발한다.
농가에서는 깨씨무늬병 방재를 위해 벼 생육기간 농약을 살포하며 적절하게 방제했지만, 기후변화에 따른 고온과 가을장마로 수확기 깨씨무늬병이 확산하고 있는 것.
홍성농업기술센터 관계자는 지난 14일 기자와 통화에서 "농가에서는 수확시기라서 병해충 예방을 위한 농약 살포도 하지 못하고 있다"면서 "병해(깨씨무늬병) 등에 따른 수확량 감소는 물론 (가축 먹이용) 볏짚 부족 현상도 우려된다"면서 이같이 말했다.
또 다른 관계자는 16일 "깨씨무늬병은 고온다습으로 인한 양분 유출로 거름이 없는 논에서 발생한다"며 "(이같은 원인으로) 올해 깨씨무늬병이 많이 발생하는 것"이라고 설명했다.
홍성군 벼 재배 면적은 약 8200ha로 당초 예상 수확량은 약 6만 4천 톤이었지만, 올해는 수확량이 감소할 것으로 예상된다.
이같은 병해에 농림축산식품부는 지난 14일 농업재해대책심의위원회 심의를 열고, 올해 이상고온 등으로 발생한 벼 깨씨무늬병을 농업재해로 인정하고 피해조사를 실시한다고 밝혔다.
농식품부에 따르면 올해 7~8월 이상 고온과 9월 잦은 강우로 인해 지난 1일 기준, 전국 약 3만 6천ha에서 벼 깨씨무늬병이 발생했다. 특히, 전남(1만 3천ha)과 충남 (7천 8백ha)의 피해가 전체 절반을 넘는다. 농식품부는 피해 조사를 한 후 농약대, 대파대, 생계 지원 등 재난지원금을 신속히 지급할 계획이다. 또한, 이미 수확한 농가도 RPC 수매 실적 등을 확인하여 지원할 예정이다.
이외에도 농업정책자금 상환 연기 및 이자 감면을 지원하고, 농가경영을 위해 추가 자금이 필요한 경우 금리 1.8%의 재해대책경영자금 등도 융자 지원한다.
홍성군도 농식품부 지침에 따라 깨씨무늬병 피해조사를 실시할 예정이다. 홍성군 농업정책과 관계자는 16일 기자와 통화에서 "깨씨무늬병으로 올해 벼 수확량이 감소할 것으로 예상된다"면서 "내일(17일) 충남도에서 각 시군 담당자가 모여 회의할 예정"이라며 "회의 후 지침에 따라 피해 조사와 지원방안에 대해 농가 피해 접수를 받을 예정"이라고 밝혔다.